Mirtha Legrand, de 99 años, hospitalizada de urgencia por una neumopatía: es su segundo ingreso en 2 semanas

Saltan las alarmas en el mundo del entretenimiento argentino y latinoamericano por el estado de salud de su figura más emblemática. Mirtha Legrand, de 99 años, ha sido ingresada este viernes en un sanatorio de Buenos Aires.

Con este nuevo revés de salud, la conductora pasa por segunda vez por un centro hospitalario en menos de dos semanas, tras presentar un cuadro compatible con neumopatía, una enfermedad que afecta directamente a los pulmones.

El reingreso de la mítica conductora se produce apenas cinco días después de que recibiera el alta médica el pasado lunes.

Legrand había permanecido hospitalizada desde el 7 de septiembre debido a un proceso gripal y un cuadro respiratorio bronquial.

En aquel primer episodio, la evolución fue favorable. Su estancia transcurrió en una habitación común del centro y estuvo acompañada en todo momento por su entorno familiar.

Fue precisamente el apoyo constante de sus seres queridos el que permitió que la clínica autorizase su regreso al domicilio para continuar la recuperación y retomar sus actividades "lo antes posible".

Informe médico del Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires, sobre el nuevo ingreso de Mirtha Legrand. Redes sociales.

Sin embargo, el empeoramiento de su salud en las últimas horas ha obligado a su equipo médico a actuar de inmediato.

"Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, reza el parte médico difundido este viernes por el Sanatorio Mater Dei, firmado por su director médico, Enrique Echagüe.

Parón televisivo y relevo familiar

La recaída de la comunicadora, cuyo nombre real es Rosa María Juana Martínez Suárez, ha trastocado por completo su agenda profesional.

Ante este nuevo bache de salud, la presentadora ha tenido que suspender de forma indefinida sus compromisos en la pequeña pantalla.

Para garantizar la continuidad de sus emisiones, su nieta Juana Viale ha quedado al frente de la grabación de los programas de su abuela.

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa ostentando el título de la conductora más longeva de la televisión mundial en activo.

Su histórico ciclo de almuerzos y entrevistas, que dio comienzo en 1968, suma más de cinco décadas ininterrumpidas en antena, convirtiéndose en una institución sociocultural por la que han pasado las personalidades más influyentes de la política, la cultura y el espectáculo.

Actualmente, la diva argentina se mantenía al frente de las emisiones de los sábados por la noche, a la espera de que este nuevo bache respiratorio le permita regresar a la mesa que ha liderado durante más de medio siglo.