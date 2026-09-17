Entramos en Macondo Park, el descomunal estadio de Shakira: pabellones temáticos y zona VIP al estilo terminal de aeropuerto

A menos de 48 horas para que dé comienzo el primero de los 12 conciertos de Shakira (49 años) en Madrid, grúas, operarios y técnicos se mueven entre los pabellones ultimando todos los detalles de iluminación, sonido y decoración, mientras los últimos camiones descargan materiales en una coreografía que no se detiene.

Se está trabajando a contrarreloj para que todo esté listo para este viernes, 18 de septiembre. La propia Shakira en persona ha estado estos días supervisando el montaje para que no falle nada. "Nunca la he visto tan emocionada", ha confesado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante la visita de la prensa a las instalaciones.

La magnitud de lo que la colombiana está construyendo en el Espacio Iberdrola Music en Villaverde es muy difícil de explicar con palabras. Solo cuando uno atraviesa los arcos de colores que dan entrada al recinto puede hacerse una idea de lo que está por venir.

Entrada a Macondo Park. Gtres

Macondo Park -la ciudad que la latina ha levantado solo para ella- se erige como la mayor residencia que un artista ha creado en España. "Es un mundo nuevo. Esto no existía antes", ha afirmado Pino.

Los que hayan estado anteriormente en el lugar -por ejemplo en los masivos conciertos de Mad Cool-, y asistan estos días a los shows de la de Barranquilla, pronto entenderán que no hay comparación con nada que hayan visto antes ahí.

Recorrer los casi 200.000 metros cuadrados, entre pabellones temáticos, una zona VIP que parece una terminal de aeropuerto y un escenario con un graderío colosal, impresiona a cualquiera.

En esa inmensidad dialogarán la música, la literatura, las artes visuales, la moda y la gastronomía dentro de una experiencia total inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.

"Me consta que fueron muy amigos, que incluso han colaborado en el pasado y creo que la idea del Macondo Park representa un poquito ese espacio de libertad, de convivencia", asegura Pino Sagliocco sobre la relación del escritor y la cantante.

Una de las carpas dentro de Macondo Park. Gtres

Macondo Park

El corazón del recinto es la plaza principal, una gran explanada pensada para que el público se encuentre, baile y viva la fiesta porque "la alegría de vivir es lo que se va a representar aquí".

Allí, entre decoraciones que evocan el Caribe y el trópico, habrá un puente simbólico entre la cultura latina de Shakira y la tradición española con un guiño, como no podía ser de otra forma, al flamenco.

En un pabellón de color naranja, se está construyendo el Museo Shakira con un recorrido interactivo patrocinado por Amazon en el que Alexa ejerce de guía virtual.

A través de fotografías, objetos personales y contenidos multimedia, los visitantes exploran tres dimensiones de la artista: su estatus como icono cultural, su huella social y su labor filantrópica, para cerrar con una inmersión en la celebración de la cultura latina que ella representa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la importancia que se ha dado a los niños dentro del proyecto. Macondo Park incluye espacios -en la carpa de circo morada- y actividades específicamente pensadas para el público infantil, con propuestas lúdicas y culturales que permiten que las familias vivan la experiencia de forma segura y divertida.

Gradas para el público. Gtres

En la carpa rosa será el lugar en el que actuarán artistas que acompañarán a la colombiana en su residencia como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente o Lia Kali.

Zona VIP

La residencia de Shakira en Madrid cuenta con varias zonas VIP. Los espacios llamados Terraza y Garden son los más exclusivos, llegando a costar una entrada más de 750 euros por persona.

La oferta gastronómica correrá a cargo del chef mexicano Roberto Ruiz, quien ha asegurado que "será una experiencia en consonancia con todo este impresionante espectáculo".

El reputado cocinero se ha mostrado feliz y agradecido porque, según sus propias palabras, "el mundo se dio cuenta de que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer".

Algunos de los suculentos platos que probarán los más afortunados serán"tacos de cochinita pibil porque es de los platos más reconocidos y después con una tostada de marlin con el carácter y el sabor de México", ha explicado para EL ESPAÑOL.

Zona VIP que recuerda a una terminal de aeropuerto. Gtres

Entre 54.000 y 55.000 personas visitarán estas instalaciones a partir del próximo viernes, 18 de septiembre, y durante once jornadas más los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Esta residencia pondrá fin al tour de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran.