De los sujetadores en el cartel de Hollywood a sus controvertidas fotografías desnuda: todas las polémicas de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney (29 años) vuelve a estar en el centro de la polémica. La actriz estadounidense, convertida en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood tras su papel de Cassie Howard en Euphoria, ha vuelto a provocar un intenso debate con su última campaña publicitaria.

En esta ocasión, las críticas no proceden únicamente de usuarios de redes sociales, sino de varias deportistas de élite que consideran que el anuncio sexualiza a las mujeres en el deporte y reduce años de esfuerzo y profesionalización a una cuestión de atractivo físico.

Pero no es la primera controversia que protagoniza la intérprete en lo que va de año.

De hecho, meses antes de convertirse en objeto de las críticas de atletas como la nadadora olímpica Ariarne Titmus o la velocista británica Amy Hunt, Sweeney ya había protagonizado una llamativa acción publicitaria que puso a Hollywood en alerta.

En enero de 2026, con motivo del lanzamiento de su propia marca de lencería, Syrn, la actriz y su equipo llevaron a cabo un peculiar truco promocional: escalaron durante la noche la estructura del mítico cartel de Hollywood para colocar decenas de sujetadores sobre sus letras.

Las imágenes de la acción rápidamente se hicieron virales y sirvieron para promocionar la nueva firma de la intérprete, pero también provocaron la reacción de la Cámara de Comercio de Hollywood.

La organización aseguró que la acción no había sido autorizada. Aunque el equipo contaba con un permiso de rodaje de FilmLA, este no incluía autorización para acceder físicamente al cartel ni para utilizar el monumento con fines comerciales.

La Cámara calificó el acceso como no autorizado y recordó que el cartel se encuentra protegido. La acción abrió incluso la puerta a posibles consecuencias legales por el acceso a la estructura.

No era, sin embargo, la última vez en 2026 que el cuerpo de Sweeney y la publicidad iban a estar en el centro del debate.

La polémica de los "genes"

El episodio más reciente antes de Novig tuvo lugar en 2025, cuando Sweeney protagonizó una campaña para American Eagle bajo el lema "Sydney Sweeney has great jeans". El juego de palabras entre jeans y genes terminó provocando una enorme controversia.

Sydney Sweeney en la campaña de Novig. Instagram

En uno de los vídeos, la actriz hablaba de cómo los genes se transmiten de padres a hijos y determinan características como el color del pelo o de los ojos. A continuación, mirando a cámara, pronunciaba: "My jeans are blue".

El problema para muchos usuarios estaba en el contexto: Sweeney es rubia, de ojos azules y piel blanca, por lo que algunos interpretaron el mensaje como una referencia a la supuesta superioridad de determinados rasgos físicos y lo relacionaron con ideas eugenésicas.

La campaña provocó críticas tanto desde sectores progresistas como desde quienes consideraban que la reacción estaba sobredimensionada.

American Eagle terminó defendiendo que el anuncio siempre había tratado sobre sus vaqueros, mientras que la polémica consiguió, paradójicamente, una enorme repercusión para la marca.

"No es guapa"

Un año antes, en 2024, Sweeney se convirtió en protagonista involuntaria de otra polémica cuando la veterana productora Carol Baum cuestionó públicamente su atractivo y su capacidad interpretativa.

Sydney Sweeney en la campaña de Novig. Instagram

Durante un coloquio, Baum afirmó que la actriz "no es guapa" y que "no sabe actuar", además de criticar duramente Anyone But You, la comedia romántica que Sweeney había protagonizado junto a Glen Powell.

La respuesta de la actriz fue contundente. A través de su representante, lamentó que una mujer con la experiencia de Baum decidiera atacar públicamente a otra mujer de la industria.

El episodio abrió además un debate sobre la forma en la que las actrices jóvenes siguen siendo juzgadas simultáneamente por su físico y por su talento.

Fotografías que despertaron sospechas políticas

En 2022, la controversia llegó desde un ámbito completamente diferente. Sweeney publicó imágenes de la fiesta por el 60 cumpleaños de su madre, celebrada con una temática de rodeo.

En algunas fotografías aparecían invitados con prendas relacionadas con el movimiento Blue Lives Matter, mientras que otras personas llevaban gorras con el lema "Make Sixty Great Again", un juego de palabras inspirado en el conocido lema de Donald Trump.

Las imágenes provocaron una oleada de comentarios que situaban políticamente a la actriz y a su familia. Sweeney respondió asegurando que se trataba de una celebración familiar y pidió que no se hicieran "asunciones" políticas a partir de las fotografías.

Sydney Sweeney en la campaña de Novig. Instagram

Un año después, explicó además que muchas de las interpretaciones habían sido erróneas y que algunas de las personas que aparecían en las imágenes ni siquiera eran familiares suyos.

Su relación con la desnudez

Pero buena parte del debate que acompaña a Sweeney desde sus primeros años de fama tiene que ver con su físico y con las escenas de desnudez de Euphoria.

Su personaje de Cassie protagonizó numerosas escenas íntimas, hasta el punto de que la propia actriz llegó a cuestionar algunas de ellas y pidió al creador de la serie, Sam Levinson, que eliminara determinados desnudos que consideraba innecesarios. Levinson aceptó sus peticiones.

Sweeney también ha hablado abiertamente de la doble vara de medir que existe con los actores y las actrices cuando aparecen desnudos en pantalla. Para ella, la desnudez femenina puede terminar eclipsando la interpretación y haciendo que el público deje de valorar el trabajo detrás del personaje.

Sydney Sweeney en la campaña de Novig. Instagram

Además, denunció que usuarios de internet llegaron a capturar imágenes de sus escenas de Euphoria y a enviárselas a miembros de su familia, algo que calificó de especialmente doloroso.

A sus 29 años, Sweeney se ha consolidado como una de las actrices jóvenes con mayor presencia en Hollywood, pero también como una figura capaz de generar conversación más allá de sus trabajos.

Una vez más, Sydney Sweeney ha conseguido algo que parece haberse convertido en una constante de su carrera fuera de la pantalla: que todo el mundo hable de ella.