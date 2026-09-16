Muere Bartina, mujer del exentrenador Ronald Koeman, tras 16 años conviviendo con un cáncer de mama

Triste noticia la que se ha conocido este miércoles, 16 de septiembre, en el mundo del fútbol y la sociedad neerlandesa: ha fallecido, a los 65 años, Bartina Koeman, mujer del exentrenador del F. C. Barcelona Ronald Koeman (63 años), tras 16 años conviviendo con un cáncer de mama.

La leyenda del F. C. Barcelona ha comunicado el fallecimiento a través de sus redes sociales. Acompañado por una instantánea en blanco y negro en la que ambos aparecen entrelazando sus manos, Koeman ha rendido tributo a la que ha sido su compañera de vida.

"Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita", ha posteado el exfutbolista.

El fallecimiento acontece en un momento especialmente dulce para el entorno familiar. Padres de tres hijos -Debbie, Tim y Ronald Jr.-, el matrimonio celebró el pasado diciembre cuatro décadas de unión.

La tragedia ha querido que Bartina apenas pudiera conocer a su cuarto nieto, hijo de Ronald Jr. -guardameta del Telstar-, cuyo alumbramiento tuvo lugar hace apenas unos días.

La historia de amor entre Ronald y Bartina sentó sus cimientos el 27 de diciembre de 1985 con su enlace matrimonial, en los albores de la carrera del prometedor defensa que más tarde se coronaría como mito del PSV Eindhoven, del F. C. Barcelona y de la Oranje.

A lo largo de los años, Bartina ejerció de pilar fundamental en el hogar, gestionando la vida familiar y las constantes mudanzas internacionales que exigía el deporte de élite.

En 2013, con sus tres hijos ya emancipados, Bartina decidió recuperar su espacio profesional abriendo una firma de cosmética en la localidad de Oosterbeek junto a su hija Debbie.

El matrimonio. Redes Sociales

Por aquel entonces, pocos conocían que sus proyectos personales se habían visto pausados no sólo por la exigente agenda de su marido, sino por el primer zarpazo de la enfermedad en 2010.

El proceso médico de Bartina comenzó en 2010 con un diagnóstico inicial de cáncer de mama que requirió intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia.

Aunque la dolencia pareció remitir en un primer momento, la enfermedad reapareció con metástasis en 2018. Para 2023, la patología pasó a considerarse un proceso crónico, obligándola a someterse a tratamientos periódicos en un centro especializado de Ámsterdam.

A pesar de la gravedad del cuadro clínico, la esposa del técnico afrontó la situación con una entereza pública ejemplar.

En una de sus últimas entrevistas concedidas el pasado mes de junio a un medio de su país, se mostraba optimista al definir su estado como "estable", asegurando que centraba todas sus energías en disfrutar de sus viajes, sus hijos y sus nietos.

La evolución médica de Bartina condicionó de forma definitiva las decisiones profesionales de Koeman en el tramo final de su carrera en los banquillos.

Durante la disputa del Campeonato del Mundo, el técnico reconoció públicamente el impacto emocional que le suponía estar a miles de kilómetros de distancia mientras su mujer afrontaba sesiones semanales de tratamiento.

Tras la eliminación de la selección neerlandesa en la cita mundialista, Koeman presentó su dimisión como seleccionador nacional, justificando su salida en una carta abierta donde ensalzaba la entereza de su esposa.

"El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas atraviesa una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días y me ha animado a terminar mi trabajo. Eso habla de una fuerza increíble", aseguró entonces.

Apenas dos meses después de aquel anuncio de retiro para volcarse en los cuidados de su compañera, la leyenda azulgrana despide al gran amor de su vida, arropado por sus hijos, sus nietos y el afecto unánime del deporte internacional.