Kylie Jenner vende la mansión que compró en Los Ángeles con 19 años, con 8 habitaciones y 11 baños, por 15 millones

Kylie Jenner (29 años) está haciendo algunos reajustes en su inmenso patrimonio inmobiliario con el fin de conseguir liquidez para la construcción de una nueva mansión. La menor de las Kardashian ha sacado al mercado varias de sus propiedades y hasta el momento solo una de ellas ha logrado venderse.

La empresaria, dueña de Kylie Cosmetics, se ha deshecho por fin de una de las casas que seguramente más le ha costado desprenderse. Se trata de su mansión en Hidden Hills, California, su primer hogar. Compró la espectacular vivienda en 2016 cuando tenía solo 19 años y en ella ha pasado algunos de los mejores años de su vida.

No ha sido tarea fácil pues hasta que ha encontrado comprador, el inmueble ha tenido que ser rebajado en varias ocasiones. La primera vez que la puso a la venta fue por 20 millones de dólares, una cifra muy por encima del valor que ella la adquirió, unos 12 millones.

Es cierto que la mansión se sometió a unas obras de mejora y remodelación cuando Kylie entró a vivir en ella, pero aún la cifra de venta estaba muy por encima del valor de mercado. Así que meses después tuvo que reajustar el precio. El inmueble se rebajó hasta los17,9 millones de euros, una bajada considerable pero insuficiente para poder venderla.

Finalmente, el nuevo propietario ha pagado por ella 15,3 millones de dólares, una cifra con la que la empresaria sigue ganando dinero.

La mansión es el sueño de cualquiera. Cuenta con 1.200 metros cuadrados sobre una parcela de 5.200 con vistas a la ciudad. El diseño de su interior lo encomendó al célebre interiorista Martyn Lawrence Bullard, que transformó la casa en un universo glamuroso con toques rosa, bar de terciopelo, obras de Andy Warhol y Damien Hirst, y un vestidor gigantesco de dos plantas.

La casa dispone de ocho amplias habitaciones, 11 cuartos de baño y un aseo. Además, según el anuncio inmobiliario viene con gimnasio, sala de masajes, piscina, spa y cocina exterior. También esconde un teatro en su interior y una bar wet.

Su garaje tiene capacidad para seis coches, así como una casa de huéspedes anexa con entrada independiente, dormitorio, baño, cocina americana, sala de estar y patio.

Kilye Jenner en una imagen de archivo. Geety Images

La propiedad se encuentra en uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles y refugio por antonomasia de las celebridades. Las estrellas de Hollywood llegan hasta esta zona de la ciudad en busca de privacidad, pese a encontrarse relativamente cerca de Beverly Hills.

Sus estrictos controles de acceso dificultan la entrada de paparazzis, curiosos y visitantes no autorizados. Esa sensación de protección y aislamiento es uno de sus mayores atractivos.

Muchos conocen Hidden Hills como el barrio de las Kardashian ya que casi todas tienen su casa allí. Kim y Khloé Kardashian, y Kris y Kylie Jenner residen en esta lujosa zona, mientras que Kourtney también vive muy cerca, en Calabasas, lo que ha creado una especie de gran enclave familiar en el extremo occidental del valle de San Fernando.

De hecho, la nueva casa que se está construyendo Kylie también es en Hidden Hills.

"Construyendo la casa de sus sueños"

La venta de la que fuera su primera casa en propiedad se ha producido justo después de que Kylie Jenner publicara un vídeo en su canal de YouTube mostrando la obra de su nuevo hogar.

Hacía mucho tiempo que la empresaria no compartía contenido en este canal, pero según ha explicado ella misma ha querido hacerlo para ser ella quien cuente de primera mano todos los detalles sobre su nueva casa.

"Este va a ser mi primer vlog en muchísimo tiempo. Hoy me sentí inspirada para llevarlos conmigo. Tuve muchísimas reuniones hoy. Estoy en la oficina ahora mismo y acabo de terminar. Ahora voy a ir a la obra de mi casa. Llevo como seis años construyendo esta casa. Compré la propiedad en 2020. En realidad no iba a publicar nada sobre esto, pero de todas formas ya está por todo internet", comienza explicando en un vídeo titulado 'Construyendo la casa de mis sueños'.

En este adelanto, la empresaria muestra desde el diseño del paisajismo hasta la selección de acabados de lujo, revelando los detalles de la mansión.

Para los exteriores ha contado con el paisajista Jim Hyatt -con el que ya ha trabajado anteriormente- incorporando caminos de lavanda, olivos ancestrales en la entrada y adoquines recuperados para la entrada de vehículos.

Según ha revelado, Kylie aprovechó la remodelación de una de las propiedades de su hermana Kendall para rescatar varios olivos jóvenes e integrarlos en su terreno, un detalle sentimental que, según afirma, le recordará a su hermana cada vez que los mire.

El terreno albergará un jardín de rosas, una cancha deportiva, un comedor al aire libre equipado con fuente y horno para pizzas pensado para celebrar sus cumpleaños, e itinerarios con caminos de gravilla.

La vivienda destaca por el uso de materiales de época, como suelos de madera antigua recuperada y una chimenea de ladrillo antiguo rescatada para el vestíbulo.

En el nivel inferior, la propiedad incluye un área de gimnasio con zona de descanso integrada y suites completas para invitados.