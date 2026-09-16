Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijos en común
La pareja ha comunicado la noticia a través de un comunicado enviado a la revista 'People'.
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La pareja de actores Amanda Seyfried (40 años) y Thomas Sadoski (50) ha confirmado su ruptura tras nueve años juntos. En un comunicado conjunto difundido por la revista People, ambos señalan que llevan separados "un tiempo" y que la decisión ha resultado ser la adecuada para su familia, compuesta por dos hijos en común.
"Llevamos separados un tiempo y ésta ha demostrado ser la decisión acertada para nosotros y para nuestra unidad familiar. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es algo bueno", expresan en el texto difundido a los medios.
Seyfried y Sadoski se conocieron en 2015 mientras trabajaban en la obra The Way We Get By, en el off Broadway de Nueva York. Ese mismo año volvieron a coincidir en el rodaje de The Last Word, película en la que eran pareja en la ficción.
Se comprometieron en 2016 y contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en marzo de 2017. "Nos escapamos para casarnos. Simplemente nos fuimos al campo con un oficiante; solo nosotros dos, e hicimos lo nuestro", recordó Sadoski en una entrevista. "Fue precioso. Fue todo lo que debía ser. Éramos solo nosotros dos hablando el uno con el otro".
La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Nina, apenas unos días después de la boda, y en septiembre de 2020 llegó su segundo hijo, Thomas Jr. A lo largo de los años, han mantenido su vida familiar en privado en su granja en el norte del estado de Nueva York.
Profesionalmente, Seyfried y Sadoski han seguido apoyándose mutuamente. Seyfried agradeció a su marido su apoyo durante su discurso de aceptación en los Emmy de 2022, tras ganar como mejor actriz protagonista por la miniserie The Dropout.
En su filmografía destacan títulos como Cartas a Julieta, Chloe, Los Miserables y El testamento de Ann Lee; mientras que Sadoski ha sido nominado al Tony por Reasons to Be Pretty y ha trabajado en John Wick y la serie The Newsroom, entre otros proyectos.
De momento no han trascendido más detalles sobre las causas de su separación.