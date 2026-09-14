La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere apunta a una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

Hayden Panettiere habría fallecido después de ingerir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según varias fuentes policiales citadas por el medio estadounidense TMZ. La actriz, de 36 años, fue encontrada en parada cardiorrespiratoria el pasado 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio estadounidense, vinculadas al caso y con conocimiento directo de la investigación, Panettiere habría tomado una pastilla mortal de oxicodona la mañana de su fallecimiento. Los investigadores creen que el medicamento procedía del mercado negro y que estaba mezclado con fentanilo, un potente opioide sintético.

No obstante, la causa oficial de la muerte todavía no ha sido confirmada. Las autoridades permanecen a la espera de los resultados toxicológicos, que serán determinantes para establecer tanto la causa como la manera del fallecimiento.

La actriz en una imagen de archivo. Geety Images

Según TMZ, Panettiere mantenía desde hacía tiempo una relación con un supuesto traficante de drogas de Los Ángeles que le suministraba diferentes medicamentos obtenidos de forma ilegal, entre ellos oxicodona.

El medio asegura que la intérprete habría consumido varias sustancias adquiridas a través de ese proveedor durante el vuelo que realizó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, el día anterior a su muerte. Posteriormente, habría ingerido la pastilla de oxicodona que las autoridades consideran potencialmente adulterada con fentanilo.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos -la DEA, por sus siglas en inglés- participa en las pesquisas para reconstruir la relación entre la actriz y el supuesto traficante, así como para intentar rastrear el origen del medicamento. Tanto los investigadores de Los Ángeles como los de Carolina del Sur trabajan en el caso. Por el momento, no se han anunciado detenciones ni cargos relacionados con la muerte de Panettiere.

Los servicios de emergencia acudieron a una residencia del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, después de recibir una llamada de socorro. A su llegada, encontraron a la actriz en parada cardiorrespiratoria e iniciaron maniobras de reanimación, aunque finalmente fue declarada muerta en el lugar.

La autopsia preliminar no detectó signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. Asimismo, las autoridades señalaron inicialmente que no había indicios de violencia ni de intervención externa. Sin embargo, la investigación continúa activa hasta que se completen los análisis toxicológicos y el resto de las pruebas.

Televisión y el cine

Durante la presentación de 'Scream'. Geety Images

Hayden Panettiere comenzó su trayectoria como estrella infantil y desarrolló una carrera en televisión, cine, música y moda. Uno de sus primeros papeles más recordados fue el de Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes.

También alcanzó gran popularidad como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, producción que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. Por este trabajo recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En la gran pantalla participó en películas como Duelo de titanes (Remember the Titans), Educando a Helen (Raising Helen), Sueños sobre hielo (Ice Princess) y Scream 4, dentro de la conocida saga de terror.

La actriz habló públicamente sobre sus problemas personales y sus dificultades con las adicciones en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo.