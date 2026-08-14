Cristiano Ronaldo regresa al trabajo tras su boda con Georgina Rodríguez: su cambio de look del que todos hablan

Apenas 72 horas después de contraer matrimonio con Georgina Rodríguez (32 años) en una ceremonia ultra privada en Portugal, Cristiano Ronaldo (41) ha vuelto a sus obligaciones profesionales en Arabia Saudí.

El delantero portugués se ha reincorporado a los entrenamientos con el Al-Nassr este pasado jueves, 13 de agosto, estrenando una imagen renovada que ha captado la atención de aficionados y medios.

Su característica melena oscura ha dado paso a un tono más claro, con reflejos cobrizos y rojizos. Un cambio de imagen que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. Por otro lado, el club saudí ha recibido a su capitán con entusiasmo.

A través de sus redes sociales, el Al-Nassr ha compartido imágenes de Ronaldo junto a sus compañeros escuchando las indicaciones de su nuevo entrenador, Ange Postecoglou, acompañadas del mensaje: "El capitán ha vuelto. El mensaje es claro. Entrenador Ange: 'La liga empieza hoy'".

El propio futbolista ha publicado fotografías de la sesión de entrenamiento con una única palabra: "Back" ("De vuelta").

El pasado 11 de agosto, Cristiano y Georgina se convirtieron oficialmente en marido y mujer después de 10 años de relación y exactamente doce meses después de anunciar su compromiso.

La única confirmación oficial del enlace llegó a través de una fotografía compartida por la pareja en sus redes sociales: sus manos entrelazadas mostrando sencillas alianzas de oro amarillo, acompañadas del mensaje "C❤️G" firmado por Cristiano.

El nuevo look de Cristiano. Redes Sociales

No han trascendido imágenes de la ceremonia, ni fotos de invitados posando, ni detalles del banquete y, hasta el momento, tampoco se ha revelado el vestido de novia de Georgina.

A medida que pasan los días, van conociéndose nuevos detalles de la boda. El programa El verano se mueve, de Telecinco, ha mostrado el registro matrimonial que confirma que la ceremonia tuvo lugar el 11 de agosto en Cascais, a las 13:30 horas.

El acta revela que sus cinco hijos estuvieron presentes: Cristiano Jr. (15), los gemelos Eva María (8) y Mateo (8), Alana Martina (7) y María Isabela (3).

El documento también identifica a los cuatro testigos del enlace: Ivana Rodríguez, hermana de Georgina; Miguel José, íntimo amigo de Cristiano; y José y Mónica, madre e hijo españoles vinculados al mundo de la joyería y cercanos a la empresaria.

La discreción fue máxima. Hay quien ha puesto el foco en una ausencia que destaca sobremanera: la de Dolores Aveiro, la madre de Cristiano.

Georgina y su foto tras la boda. Redes Sociales

Tras la boda, Georgina ha reaparecido en sus redes sociales compartiendo un posado frente al espejo en el que, curiosamente, no se aprecia su alianza de boda. Sí luce, en cambio, su espectacular anillo de compromiso, la impresionante joya que Cristiano le regaló hace ahora un año para pedirle matrimonio.

La pieza continúa acaparando todas las miradas. Se trata de un diamante de corte ovalado de entre 40 y 45 quilates, acompañado de diamantes laterales más pequeños engarzados en una banda de platino.

Las estimaciones sobre su valor oscilan considerablemente: desde los 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) hasta más de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros), según diferentes expertos y medios especializados.

Forbes y Heritage Auctions sitúan el valor en torno a los 3 millones de dólares, mientras que joyeros consultados por revistas como Elle Australia ofrecen horquillas de hasta 6 millones de dólares australianos (entre 1,7 y 3,4 millones de euros).

En una entrevista reciente con la revista Elle, Georgina confesó que quedó en shock al ver el anillo por primera vez. "Es una pieza monumental", declaró la empresaria, quien reconoció que nunca imaginó recibir una joya de tal magnitud.