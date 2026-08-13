Nick Reiner, acusado formalmente del asesinato de sus padres: se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte

Nick Reiner (32 años) ha sido acusado formalmente por un gran jurado de Los Ángeles como presunto autor del asesinato de sus padres, el célebre director y actor Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Las acusaciones de asesinato en primer grado y el agravante por acecho que pesan sobre el hijo del cineasta abren la puerta a dos escenarios penales máximos si es hallado culpable: la cadena perpetua o la pena de muerte, además de acelerar los plazos del juicio.

Por ahora, el Ministerio Público no ha hecho público qué condena solicitará para Reiner.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo. Gtres

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando ambas víctimas perdieron la vida tras sufrir un ataque con arma blanca en el interior de su residencia familiar.

La nueva acusación formal emitida por el gran jurado sustituye a los cargos iniciales formulados tras su detención el pasado 15 de diciembre.

El dictamen incluye acusaciones de asesinato bajo circunstancias especiales y cometidos mediante acecho. Asimismo, el imputado enfrenta un cargo adicional por el uso personal de un arma peligrosa y letal durante la comisión del crimen.

Durante la lectura de los cargos, Nick Reiner se ha declarado oficialmente inocente del apuñalamiento mortal perpetrado el 14 de diciembre de 2025 contra su padre y su madre en su vivienda del exclusivo barrio de Brentwood.

Según los informes policiales de la jornada del suceso, el acusado huyó del domicilio tras el ataque, siendo localizado y arrestado esa misma noche por los agentes en un parque situado en el sector sur de la ciudad angelina.

Rob Reiner y su hijo Nick en una entrevista juntos. Getty Images

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, ha expresado a través de un comunicado su confianza en que este nuevo trámite procesal "acerque un paso más" el camino hacia la celebración del juicio oral y la consecución de la justicia para las víctimas.

En sus declaraciones, el fiscal ha enfatizado la dimensión dramática del caso dentro del ámbito familiar.

"Se trató de una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber matado", ha manifestado Hochman al evaluar la gravedad de las imputaciones.

La agenda judicial ha fijado la próxima comparecencia del acusado para el 15 de septiembre, fecha en la que está programada la audiencia previa al juicio.

El duelo familiar y el silencio

El pasado abril, el hermano mayor del acusado, Jake Reiner, hizo público un ensayo personal en el que rememoró cómo conoció la noticia del fallecimiento de sus progenitores y expuso el profundo dolor que afrontan tanto él como su hermana Romy desde el trágico suceso.

En el texto, Jake Reiner realizó una semblanza sobre los privilegios y vivencias extraordinarias que supuso crecer como hijo de una figura del cine internacional, realizador de títulos icónicos de la cinematografía como Cuando Harry encontró a Sally (1989).

A lo largo de su escrito, definió a Rob Reiner como su "héroe" personal y a su madre como una figura incondicional y afectuosa, manteniendo en todo momento un elocuente silencio al evitar cualquier mención hacia su hermano Nick.

Rob Reiner junto a su mujer y sus hijos en una gala en Nueva York en el año 2014. Gtres

En la actualidad, Nick Reiner permanece privado de libertad en prisión preventiva y sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.

El perfil del acusado ha estado marcado en el pasado por sus propias declaraciones públicas, en las que abordó abiertamente su prolongada batalla contra las adicciones a diversas sustancias.

A su historial de adicciones se suma un diagnóstico de esquizofrenia confirmado hace varios años.

Diversas informaciones periodísticas publicadas tras el crimen señalaron que el procesado se encontraba bajo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento en que se produjeron los apuñalamientos.

Por este motivo, se prevé que su estado de salud mental y sus antecedentes médicos constituyan un eje fundamental en la estrategia de la defensa durante el desarrollo del proceso judicial.