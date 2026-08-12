La contundente reacción de Angelina Jolie tras reconocer Brad Pitt que ha recaído en el alcoholismo: "Él es quien es"

La guerra entre Brad Pitt (62 años) y Angelina Jolie (51) parece no tener fin. Más bien, se recrudece más y más. Hace unos días, el actor concedió una reveladora entrevista en la que habló, sin ambages, de los pasajes más oscuros de su vida.

Admite en esa interviú para Esquire UK que se planteó el suicidio tras la separación con Jolie, pero este no es el único rapto de sinceridad por parte de Brad. También reconoció que, tras siete años sin beber, consume de nuevo alcohol.

Tal y como sostiene en la publicación, ahora lo hace "de una manera más contenida", consciente de que no puede excederse.

Angelina y Brad, en un evento, posando ante los fotógrafos. Gtres

La noticia ha sorprendido a muchos, pero, según una fuente cercana a Angelina Jolie citada por la columna Naughty But Nice del periodista Rob Shuter, no habría causado el mismo impacto en la actriz.

"Angelina no está sorprendida. Intentó advertir a la gente. Sabía que esto siempre era una posibilidad", asegura esa persona del entorno de Jolie.

Agrega el informante: "Ella no cree que Brad haya cambiado fundamentalmente. Cree que Brad es quien es, y que ni la sobriedad ni la reinvención cambian eso".

La revelación de Pitt surgió de manera inesperada durante la entrevista. El periodista observó que el actor le había ofrecido vino y le preguntó si era solo para sus invitados.

La respuesta del actor fue clara: "Estuve sobrio durante siete años. Y después volví a beber". A continuación, explicó: "Puedo tomarme unas cuantas. Pero no muchas. Tengo que ser profesional al respecto".

Pitt reconoció que en un par de ocasiones se excedió y comprendió que el alcohol seguía sin sentarle bien, por lo que mantiene un consumo limitado y controlado.

El hoy exmatrimonio Pitt-Jolie. Gtres

La supuesta reacción de Angelina Jolie a estas declaraciones podría tener su origen en un suceso que aconteció en 2016, cuando se produjo el polémico episodio a bordo de un avión privado que marcó el final del matrimonio.

En documentos judiciales presentados posteriormente, Jolie alegó que Pitt había estado bebiendo durante aquel vuelo y lo acusó de comportarse de manera violenta con ella y algunos de sus hijos.

Según su versión, el actor derramó cerveza sobre ella y cerveza y vino sobre los niños. Pitt negó las acusaciones y no fue imputado penalmente tras la investigación del FBI, pero el incidente se convirtió en el punto de ruptura definitivo de la pareja.

Y, después, en el germen de una guerra sin cuartel entre ellos. Tras la separación, Pitt dejó el alcohol y comenzó un proceso personal que incluyó aproximadamente un año y medio asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

En varias entrevistas posteriores habló de la importancia de la sobriedad en su vida y de cómo ese periodo le permitió reconstruir aspectos personales que habían quedado dañados.

Sus hijos, lejos de Brad

La ruptura entre Brad Pitt y sus hijos se ha desarrollado de forma lenta pero constante desde 2016, año marcado por el incidente en el avión privado que desencadenó el divorcio entre el actor y Angelina Jolie.

Tras aquel episodio, los menores quedaron bajo la custodia principal de su madre y el contacto con Pitt comenzó a reducirse progresivamente.

Con el paso de los años, varios de ellos dejaron de asistir a actos públicos con su padre y se distanciaron también en el ámbito privado.

Brad y Angelina con sus hijos en una imagen de archivo. Gtres

La relación se deterioró hasta el punto de que, en eventos escolares y universitarios, algunos hijos aparecían identificados únicamente con el apellido Jolie, un gesto que ya anticipaba una desvinculación más profunda.

Ese distanciamiento culminó recientemente con decisiones explícitas por parte de los jóvenes. Primero fue Zahara, quien en su ingreso en la hermandad Alpha Kappa Alpha de la Universidad de Spelman se presentó como 'Zahara Marley Jolie', omitiendo el apellido Pitt.

Poco después, Shiloh solicitó formalmente ante un tribunal eliminar el apellido de su padre, un paso legal que confirma la ausencia total de relación.

Hoy, los hijos del actor no mantienen contacto con él y han optado por desvincularse públicamente de su apellido, un gesto que simboliza el final de un vínculo que se ha ido apagando durante casi una década.