Rod Stewart, obligado a cancelar de nuevo dos conciertos a causa de un problema médico que requiere "atención inmediata"

Rod Stewart (81 años) ha vuelto a cancelar dos conciertos debido a su delicado estado de salud. Un revés que lo ha obligado de nuevo a interrumpir su gira, One Last Time. Tal y como se ha publicado, Stewart requiere "atención médica inmediata".

El artista canceló primero su actuación del domingo 9 de agosto en el Riverbend Music Center de Cincinnati, donde tenía previsto presentarse por la noche.

La decisión se comunicó apenas unas horas antes del espectáculo, cuando el recinto informó que el cantante debía someterse a un “procedimiento médico menor e imprevisto” que hacía imposible su presencia en el escenario.

Rod Stewart. @gozofest

La organización aseguró que el concierto sería reprogramado y que todas las entradas seguirían siendo válidas para la nueva fecha, cuya información se anunciará próximamente.

Aunque el comunicado transmitía optimismo sobre una recuperación rápida, la situación se ha complicado en las últimas horas. Este martes, 11 de agosto, Stewart ha cancelado también su concierto en Cleveland, Ohio, previsto para esa misma noche en el Rocket Arena.

Según el comunicado difundido por el recinto, los médicos han recomendado al artista un periodo de descanso de al menos 48 horas tras observar su evolución.

El mensaje, publicado en Instagram, explica que el cantante lamenta profundamente no poder actuar y agradece la comprensión de sus seguidores, añadiendo que quienes lo deseen podrán solicitar el reembolso en el punto de compra.

Esta doble cancelación ha generado preocupación entre los fans, especialmente porque no es la primera vez este año que la salud del músico afecta a su agenda profesional.

Durante mayo y junio, Stewart ya había tenido que suspender o posponer varias fechas debido a problemas respiratorios y afecciones en las cuerdas vocales.

Rod Stewart, saludando al público. Gtres

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 12 de junio en Chula Vista, California, cuando el artista canceló su actuación menos de una hora antes del inicio del concierto tras ser diagnosticado con una infección respiratoria aguda, laringitis y distensión de las cuerdas vocales.

La decisión generó frustración entre algunos asistentes, especialmente después de que Stewart fuera visto al día siguiente viajando a Boston con sus hijos Liam y Alastair para asistir al partido entre Escocia y Haití en la Copa Mundial de la FIFA.

El cantante reconoció posteriormente que el viaje no le había sentado bien, pero explicó que había prometido a sus hijos llevarlos a un partido del Mundial.

Aclaró también que, aunque se encontraba lo suficientemente recuperado como para viajar, no estaba en condiciones de cantar en el concierto cancelado. Tras aquel episodio, Stewart pospuso sus actuaciones en el anfiteatro Red Rocks de Colorado para descansar la voz y evitar complicaciones mayores.

La preocupación por su estado de salud aumentó aún más el 19 de junio, durante un concierto en West Valley City, Utah. En mitad de la actuación, Stewart se tambaleó y tuvo que detener brevemente el espectáculo para utilizar una bombona de oxígeno.

Rod Stewart en una de sus actuaciones. Gtres

El artista explicó al público que casi se desmayó mientras intentaba bailar, pero insistió en continuar con el show. Las condiciones del lugar -una altitud considerable y un intenso calor- se consideran factores que contribuyeron a su dificultad para respirar.

A pesar de estos contratiempos, Stewart logró recuperarse y volvió a los escenarios con energía renovada el 29 de julio, cuando actuó en un evento benéfico exclusivo para la organización TeachRock de Steven Van Zandt en Southampton, Nueva York.

Allí ofreció una actuación de hora y media en una residencia de los Hamptons, interpretando clásicos como The First Cut Is the Deepest, Have I Told You Lately y Forever Young, demostrando que aún conserva la fuerza y el carisma que lo han convertido en una leyenda de la música.

Sin embargo, los recientes contratiempos médicos vuelven a poner en pausa su gira y reavivan las dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo de una agenda tan exigente. Por ahora, la prioridad es la recuperación del artista.