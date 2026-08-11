Una influencer colombiana de 17 años muere junto a su madre y su abuela en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Sofía Murillo, una joven influencer de tan sólo 17 años, ha fallecido en un trágico accidente de helicóptero. Un deceso que ha conmocionado a Colombia, Brasil y a la comunidad digital internacional.

La joven falleció el sábado 8 de agosto en Río de Janeiro, donde disfrutaba unas vacaciones familiares. En la aeronave viajaban también su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, quienes igualmente perdieron la vida.

El piloto, identificado como Alessandro Rocha, completa la lista de cuatro víctimas mortales de un siniestro que ha generado preguntas, dolor y una profunda consternación en ambos países.

La familia había reservado un paseo turístico de veinte minutos para sobrevolar algunos de los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro, entre ellos el Cristo Redentor.

Debido a que el helicóptero tenía capacidad para tres pasajeros más el piloto, el grupo se dividió en dos turnos.

Sofía, su madre y su abuela subieron al primer vuelo, que despegó alrededor de las once de la mañana. El resto de la familia -el tío materno de la joven, su esposa y la hija de ambos- aguardaba en tierra para embarcar en la segunda ronda.

Sofía Murillo, en una imagen de sus redes. Redes Sociales

Según relataron después a los medios, se enteraron del accidente a través de las noticias mientras seguían esperando su turno, sin imaginar que el helicóptero que acababa de despegar había sufrido un impacto fatal.

La aeronave cayó en una zona boscosa cercana al mirador de Vista Chinesa, dentro de la selva de Tijuca, uno de los pulmones verdes de Río. Tras el impacto, el helicóptero se incendió, lo que dificultó las labores de rescate y provocó un foco de fuego en la vegetación circundante.

Personal militar tuvo que intervenir para controlar las llamas y permitir el acceso de los equipos de emergencia. Las autoridades brasileñas han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente, que por ahora permanecen sin explicación.

Se analizarán las condiciones del vuelo, la ruta, el estado del helicóptero y las circunstancias meteorológicas del momento.

La empresa operadora del paseo turístico ha asegurado que la aeronave contaba con el mantenimiento al día, que disponía de todos los permisos necesarios y que el piloto tenía la licencia correspondiente para realizar ese tipo de vuelos.

Sin embargo, el accidente se produce apenas dos meses después de otro siniestro aéreo mortal en la misma ciudad.

El pasado 14 de junio, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, causando seis muertes, entre ellas la del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y la del cantante estadounidense Oliver Tree.

La muerte de Sofía Murillo ha tenido un impacto especialmente fuerte en redes sociales, donde la joven había construido una comunidad de más de 250.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

Su contenido se centraba en belleza, maquillaje, cuidado de la piel y mensajes de autoestima dirigidos a adolescentes y jóvenes. Su estilo cercano y su tono motivador le habían permitido consolidarse como una figura emergente en el mundo digital colombiano.

Su última publicación, un vídeo mostrando una rutina de entrenamiento, fue compartida el 5 de agosto, apenas tres días antes del accidente.

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores inundaron sus perfiles con mensajes de condolencia, despedidas y homenajes, destacando su carisma, su talento y la inspiración que representaba para muchas jóvenes.