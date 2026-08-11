Brad Pitt revela que se planteó el suicidio tras el divorcio de Angelina Jolie: "Podía sentir el acero de la bala en mi cabeza"

Brad Pitt (62 años) ha concedido una de las entrevistas más valientes, sinceras y, al tiempo, duras de su alargada trayectoria profesional. El celebérrimo actor se ha sincerado como nunca sobre un período muy delicado de su vida.

En declaraciones a la revista Esquire, el actor ha hablado abiertamente de los "asuntos familiares" que lo llevaron, por primera vez, a tener pensamientos suicidas.

Un episodio que coincide con los años más turbulentos de su vida personal: su divorcio con Angelina Jolie (51), la batalla legal por la custodia de sus hijos y el distanciamiento de varios de ellos, que han decidido retirar el apellido Pitt de sus documentos.

Angelina y Brad, en un acto público. Gtres

A sus 62 años, el protagonista de Seven ha decidido romper el silencio y explicar cómo vivió ese periodo de dolor extremo, cómo logró mantenerse en pie y cómo intenta reconstruir su vida mientras su proceso de separación continúa sumando capítulos.

En la entrevista, Pitt describe con crudeza el momento en el que sintió que no había salida: "Simplemente pensaba... No podía... No veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante que...".

"No es que fuera a pasar a la acción, pero podía sentir... Podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio", ha confesado.

Sus palabras muestran el nivel de sufrimiento que atravesó y la intensidad emocional que lo llevó a comprender, por primera vez, la lógica detrás del suicidio.

El exmatrimonio, en un acto público. Gtres

"Y pensé: 'Ah, vale, ahora lo entiendo... Entiendo el suicidio, en el sentido de que es simplemente un alivio'. Se trata solo de buscar alivio frente al dolor. Pero también creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble. Y, en mi caso, ese instinto se activó de inmediato", reflexiona.

El actor reconoce que la raíz de ese sufrimiento estaba en su vida familiar, marcada por tensiones, rupturas y un proceso judicial que se ha prolongado durante años.

"Las cosas de familia no son una mierda fácil", afirma, dejando claro que la presión emocional derivada de su divorcio y de la relación con sus hijos ha sido uno de los mayores desafíos de su vida.

En paralelo, Pitt ha hablado también de su relación con el alcohol, un tema que ya había abordado en otras ocasiones, pero que ahora contextualiza dentro de ese periodo de crisis.

Explicó que estuvo siete años sin beber, completamente abstemio, pero que en algún momento recayó, aunque de manera controlada.

"Me confié un par de veces y pensé: 'Sí… no, esto no es bueno para mí'. No en grandes cantidades", señala. Estas confesiones llegan en un momento especialmente delicado para el actor.

Su divorcio con Angelina Jolie, iniciado en 2016, continúa abierto y ha derivado en una batalla legal que afecta directamente a su relación con sus hijos.

Brad y Angelina con sus hijos en una imagen de archivo. Gtres

En los últimos meses, varios de ellos han decidido retirar el apellido Pitt, un gesto que ha tenido un fuerte impacto mediático.

El actor, que siempre ha defendido su papel como padre, se enfrenta ahora a un escenario familiar fragmentado mientras intenta reconstruir su vida personal y profesional.

A pesar de la dureza de sus palabras, Pitt también transmite una reflexión sobre el paso del tiempo y la necesidad de aprovechar la vida. En la entrevista, el actor expresa su deseo de volver a la etapa en la que tenía 50 años, una década que ahora valora de manera distinta".

"Dios, ojalá pudiera volver a los cincuenta... Haría más cosas. Los cincuenta son... Mira, cualquier cosa que tengas en mente: ve por ella. Ve por ella ahora mismo", afirma.