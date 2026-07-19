Mel C (Spice Girls) se casa a los 52 años: flechazo en una app de citas y vestido de novia regalado por Victoria Beckham

Melanie Chisholm, conocida mundialmente como Mel C o la Sporty Spice, ya es una mujer casada.

La integrante de las Spice Girls, de 52 años, y el modelo australiano Chris Dingwall se dieron el "sí, quiero" este sábado, 18 de julio, en una exclusiva e íntima ceremonia celebrada en The Country House Cumbria, una impresionante mansión de estilo georgiano del siglo XIX ubicada en la localidad inglesa de Castle Carrock.

La propiedad pertenece al actor Ben Forster, compañero de reparto de la cantante en el musical Jesucristo Superstar en 2013.

Mel C, en una imagen de 2023. GTRES

El regalo de Victoria Beckham

El enlace se convirtió en una cumbre de la cultura pop al reunir a casi todas las componentes del mítico grupo femenino de los noventa. Emma Bunton (50), Melanie Brown (51) y Geri Halliwell-Horner (53) viajaron hasta Cumbria para arropar a su amiga en uno de los días más importantes de su vida.

Sin embargo, el evento contó con una ausencia muy comentada: la de Victoria Beckham. La diseñadora no pudo asistir debido a compromisos en Estados Unidos junto a su marido, David Beckham, con motivo del Mundial de 2026.

Aunque la selección inglesa ha sido eliminada por Argentina, el exfutbolista permanecía en Miami, donde este mismo sábado se disputaba el partido por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia.

Pese a la distancia, Victoria estuvo muy presente. Según ha publicado The Mail on Sunday, fue ella la encargada de diseñar el vestido de novia de Mel C, un regalo muy especial que refleja la profunda amistad que las une.

"Fue un regalo de Victoria, son muy cercanas. A Victoria le habría encantado estar allí si hubiera podido. Fue un gran placer para ella confeccionar el vestido para Mel", aseguró una fuente al citado medio británico.

De una app de citas al altar

La historia de amor entre Mel C y Chris Dingwall comenzó de la forma más inesperada y casual.

Tras una ruptura sentimental, la cantante se descargó Raya, la exclusiva aplicación de citas para celebrities, sin intención real de buscar pareja, sino casi por diversión.

"Revisábamos la app para ver si había algún chico guapo, para ver qué famosos podíamos encontrar, lo cual siempre es divertido", recordó recientemente la artista en el pódcast Life Uncut.

El destino propició que hiciera match con Chris, quien en ese momento residía en Australia. Poco después, Mel C viajó al país de origen del modelo para ofrecer una actuación como DJ y aceptó tener una primera cita para cenar, marcando el inicio de un romance que no ha dejado de consolidarse.

La pareja oficializó su relación públicamente en el verano de 2024 durante el festival de Glastonbury, dos años después de que la cantante rompiera con Joe Marshall, con quien compartió siete años de su vida.

Mel C, con su marido, Chris Dingall, en una imagen de las redes sociales. @chrisdingall

Un enlace familiar

La ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos, entre los que destacó el papel de Scarlett, la hija de 17 años de la artista (fruto de su relación con el promotor inmobiliario Thomas Starr), quien ejerció con orgullo como dama de honor.

A lo largo de su relación, Mel C no ha escatimado en elogios hacia Dingwall, a quien define como "un alma verdaderamente gentil".

En una entrevista concedida el pasado mes de enero al Sunday Times, la intérprete admitió que Chris había sido el primer hombre con el que realmente se imaginó pasando por el altar: "No pensé que formaría parte de mi historia, pero estoy muy feliz con él. Tal vez sea algo que forme parte de mi vida".

Este matrimonio simboliza también un importante capítulo de superación personal para Mel C.

Durante años, la artista aseguró tajantemente que no volvería a casarse, una postura muy influenciada por las secuelas psicológicas que le dejó el arrollador éxito de las Spice Girls.

En sus memorias publicadas en 2022, la cantante desveló que la separación de la banda, en el año 2000, desencadenó una profunda depresión ligada a la soledad, agravada por problemas de alimentación y el abuso del alcohol.

Ahora quedan atrás aquellos años de dolor, y Mel C confirma haber encontrado la estabilidad al lado de Chris Dingwall, con el que ha recuperado por completo la ilusión: "Simplemente pienso en hacer de todo, vivir todas las experiencias".