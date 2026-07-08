Muere a los 31 años el polémico 'youtuber' Connor Murphy: se ahoga en un lago cerca de su casa tras un brote psicótico

El creador de contenido Connor Murphy, una de las figuras más populares del universo del fitness en internet, se ha convertido en uno de los nombres más buscados en las redes sociales en las últimas horas.

Y es que, según adelanta el diario tailandés Thai Rath, ha muerto a los 31 años de edad en trágicas circunstancias.

El estadounidense ha perdido la vida tras protagonizar "un violento brote psicótico" en la provincia de Samut Prakan, al sur de Bangkok (Tailandia).

Las autoridades locales han confirmado que el influencer, famoso por sus vídeos de modificación corporal extrema (looksmaxxing), vandalizó por completo la lujosa mansión que tenía alquilada antes de lanzarse a un estanque cercano, donde murió ahogado.

Una mansión de 22 millones destrozada

Los hechos, según detalla el diario tailandés, se desencadenaron en la tarde del pasado martes, 7 de julio.

A las 15:00 horas, el teniente de la policía local Weerapong Rupsuay, de la comisaría de Bang Phli, recibió una llamada de alerta sobre "un ciudadano extranjero que mostraba una actitud sumamente perturbada" en una urbanización exclusiva de la zona.

Según los testigos, el hombre "actuaba de forma errática antes de correr y arrojarse al gran lago artificial que bordea el complejo residencial".

Efectivos policiales, acompañados por un equipo médico del Hospital Ramathibodi Chakri Naruebodin y miembros del servicio de rescate de la Fundación Poh Teck Tung, se trasladaron de urgencia al lugar de los hechos.

Tras una intensa búsqueda en el agua, los buzos localizaron el cuerpo sin vida de Murphy a unos 20 metros de la orilla.

Los exámenes forenses realizados en el acto no mostraron signos de violencia o agresión física externa, por lo que el cadáver fue trasladado al hospital para que se le practique la autopsia correspondiente.

Víctima de un brote

La investigación posterior dentro de la propiedad de alquiler donde residía Murphy reveló la magnitud del brote que sufrió el estadounidense antes de su muerte.

El interior de la vivienda de lujo, un inmueble valorado en 22 millones de dólares, se encontraba completamente destrozado y vandalizado, con botes de pintura arrojados y esparcidos por todas las paredes, muebles y estancias de la casa.

La pareja sentimental del fallecido, que se encontraba en el lugar, declaró a los agentes su desconcierto ante lo sucedido, asegurando que desconocía por completo qué había motivado el destructivo comportamiento de Murphy.

Por su parte, el propietario de la residencia se mostró conmocionado tras personarse en la vivienda, y explicó a la prensa local que jamás habría esperado encontrarse la propiedad en semejante estado de devastación.

Connor Murphy. Redes sociales.

¿Quién era el 'youtuber' Connor Murphy?

Nacido en Texas (Estados Unidos) el 7 de octubre de 1994, Connor Michael Murphy (era su nombre completo) alcanzó la popularidad en 2016 gracias a sus vídeos de transformación física, bromas y experimentos sociales en YouTube.

Uno de los que mayor repercusión tuvo fue The Connor Murphy Fake Shirt Trick, que acumuló millones de reproducciones. Su contenido, centrado en este tipo de desafíos y en exhibir su impresionante físico, lo convirtió rápidamente en uno de los rostros más conocidos del universo del fitness.

Inicialmente, su contenido se centraba en el fitness tradicional, la hipertrofia y la estética del culturismo natural. Gracias a su carisma y a un físico fuera de lo común logró hacerse un hueco como creador de contenido en las plataformas digitales.

Sin embargo, con el paso de los años, su contenido dio un giro radical hacia corrientes más extremas.

Fue así cómo se convirtió en uno de los rostros más visibles del looksmaxxing (un movimiento digital que promueve maximizar el atractivo físico a través de técnicas que van desde el ejercicio extremo y la nutrición estricta hasta la cirugía y tratamientos pseudocientíficos).

Hábitos extremos

En su última etapa, Murphy protagonizó numerosos episodios que preocuparon a su comunidad.

Sus vídeos pasaron de los consejos de gimnasio a la promoción de ayunos extremos, el consumo de psicotrópicos y cuestionables teorías sobre el "aislamiento mental".

Murphy llegó a documentar ayunos severos en su canal. En uno de sus vídeos más polémicos y comentados por la comunidad del fitness, afirmó haber pasado casi un mes (unos 20-25 días) sin ingerir ningún tipo de alimento sólido, alimentándose únicamente a base de agua, jugos o líquidos específicos, lo que provocó una pérdida de masa muscular extrema y un deterioro físico evidente que alarmó a sus seguidores.

Asimismo, comenzó a hablar abiertamente de sus experiencias con sustancias psicodélicas y alucinógenas (como la ayahuasca o los hongos de psilocibina), defendiendo que estas sustancias le ayudaban a "limpiar su mente" y a alcanzar "un nivel de conciencia superior".

A pesar de los constantes toques de atención de sus followers y de las críticas de expertos en salud mental y nutrición, el youtuber defendía que estos métodos formaban parte de un "despertar espiritual" y de una "optimización biológica".

Connor Murphys Last Video he Posted 😳👀 pic.twitter.com/kkcyfJkB7K — ClipGD (@ClipGD) July 8, 2026

La muerte de Connor Murphy vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites de la modificación corporal extrema, la salud mental de los creadores de contenido y la presión estética que imponen ciertas subculturas de internet.

Su canal de YouTube, con 2,36 millones de seguidores, queda como testigo de su meteórico ascenso y su posterior declive. En las últimas horas se ha llenado de mensajes de despedida de fans de todo el mundo, consternados tras la noticia de su muerte.