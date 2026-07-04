La influencer y símbolo de las 'tradwife' Nara Smith anuncia el cáncer de su hija de 2 años: "Hay días realmente duros"

La creadora de contenido Nara Smith, conocida globalmente por su particular y estilizado estilo de vida en redes sociales, ha compartido una noticia que ha conmocionado a sus millones de seguidores.

A través de un emotivo vídeo, la modelo e influencer ha revelado que a su hija de dos años, Whimsy, le han diagnosticado un cáncer que ya se ha extendido, obligándolos a iniciar un agresivo tratamiento de quimioterapia de manera inmediata.

Nara, quien saltó a la fama internacional y se convirtió en un fenómeno viral gracias a sus originales posts cocinando recetas elaboradas desde cero -elaborando de forma casera desde pan hasta embutidos o golosinas-, se ha caracterizado siempre por una estética pulcra y glamurosa.

Sus vídeos llaman la atención por verla realizar estas complejas tareas culinarias mientras luce impecables vestidos de alta costura y mantiene una voz suave, pausada y relajante. Todo ello abrazando, a la vez, el rol tradicional de esposa, madre y ama de casa, lo que la ha situado como una de las tradwifes con más tirón del planeta: suma 4,8 millones de seguidores en Instagram y más de 12,5 millones en TikTok.

Sin embargo, detrás de la perfecta puesta en escena de la cocina, su familia atraviesa ahora su momento más difícil.

Un diagnóstico devastador

En el comunicado compartido en sus plataformas, la sudafricana, cuyo nombre de soltera es Nara Aziza, ha detallado cómo comenzó el doloroso proceso.

"No hay una forma fácil de decir esto, ni de hablar de nada de esto. Pero a finales del año pasado, a nuestra hija, Whimsy, le diagnosticaron cáncer", empieza diciendo.

"Cuando vimos algo sospechoso en ella, la llevamos a urgencias y no supieron muy bien qué pensar", relata.

Fue en la visita posterior a su pediatra cuando el panorama cambió drásticamente: "Solo recuerdo que se quedó muy callado y tranquilo, y a mí se me cayó el alma a los pies en ese momento. No sé si fue mi instinto diciéndome algo o simplemente intuición de madre, pero lo primero que sentí fue: tiene cáncer".

Tras ser derivados de urgencia al hospital infantil más cercano, a la pequeña Whimsy se le realizaron múltiples pruebas médicas, incluyendo radiografías, ecografías y una biopsia que confirmó los peores temores de la familia.

Los médicos les informaron que la enfermedad se había extendido, dictaminando el ingreso hospitalario automático para comenzar la quimioterapia.

La realidad detrás de las cámaras

La creadora de contenido ha confesado la enorme dificultad que supone compaginar la cara pública de sus redes con la dura realidad hospitalaria, especialmente al encontrarse en pleno periodo de posparto tras el nacimiento de su hijo más reciente.

"Haber descubierto todo esto y sobrellevarlo estando en el posparto, además de amar y cuidar a nuestros otros hijos en casa, estar mucho en el hospital con Whimsy y, encima de eso, equilibrar el trabajo, ha sido un gran desafío", ha admitido.

Asimismo, ha explicado que esta situación es el motivo por el cual ha disminuido su ritmo de publicación en las últimas semanas.

Sostener el día a día familiar se ha convertido en una batalla cotidiana: "Encontrar ese equilibrio es algo con lo que lucho a diario. Algunos días son un poco más fáciles, otros días son realmente duros y lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí y estar presente en todas esas áreas de la mejor manera posible".

Un mensaje de apoyo

A pesar del duro golpe, la influencer ha destacado que la búsqueda de apoyo en foros y el contacto con otras familias en el hospital le han servido de refugio contra la soledad. Ese mismo alivio es el que espera devolver a su comunidad al visibilizar su situación.

"Espero que al compartir esto pueda traerle un poco de consuelo a alguien más y hacer que te sientas menos solo en tu camino, sea de la forma que sea", concluye Nara, deseando que su testimonio sirva tanto de acompañamiento para otras personas en situaciones similares como de recordatorio sobre la importancia de la prevención médica.

Nara Smith, con su marido, Lucky Blue Smith. @naraaziza

Casada con el modelo Lucky Blue Smith

Nara Smith está casada con el conocido modelo y actor estadounidense Lucky Blue Smith.

La pareja contrajo matrimonio en febrero de 2020, cuando ella tenía 18 años y él 21, tras un breve pero muy mediático noviazgo. Lucky Blue fue uno de los modelos masculinos más famosos y cotizados del mundo durante la década de 2010 (reconocible por su característico pelo rubio platino y sus ojos azules).

Juntos forman una de las parejas más populares y estéticas de las redes sociales. A menudo se les asocia con la comunidad mormona (ya que él pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y con ese estilo de vida tradicional e idílico que ha convertido a Nara en el rostro de la tendencia tradwife.

Tienen tres hijos en común (Rumble Honey, Slim Easy y la pequeña Whimsy Lou), además de una hija que Lucky Blue tuvo de una relación anterior.