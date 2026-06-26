Benjamín León Jr., el embajador de EEUU en España, espera su primer hijo en común junto a su mujer a sus 81 años

Gran sorpresa la que se ha conocido este pasado jueves, 25 de junio, en la esfera diplomática: el embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr., de 81 años, espera su primer hijo en común junto a su actual mujer, Mavileibys Campa Felipe, 43 años menor que él.

Un sorpresivo estado de gestación que se ha dado a conocer durante la recepción organizada este pasado jueves en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

En el transcurso del que ha sido uno de los actos diplomáticos más destacados del verano -enmarcado por la asistencia de figuras como Isabel Díaz Ayuso (47) o José Luis Martínez-Almeida (51)-, una imagen ha acaparado todas las miradas: la de Mavileibys embarazada.

Mientras que su marido, Benjamín, de 81 años, ejercía de anfitrión en los jardines de la residencia oficial, la atención del público se ha centrado en Mavileibys, que se acariciaba constantemente la tripa. Así se ha descubierto este llamativo -dada la avanzada edad de él- embarazo.

El embajador junto a su mujer e Isabel Díaz Ayuso. EFE

La aparición de Mavileibys ha sido una de las más comentadas desde que el matrimonio se instaló en Madrid el pasado mes de febrero, tras el nombramiento de León Jr. como embajador de Estados Unidos en España y Andorra.

Para la ocasión, la joven ha lucido un elegante vestido camisero blanco, de largo midi, manga corta y cuello cerrado, rematado con un gran lazo anudado a la cintura.

El diseño, un vestido camisero midi de Dior con bordados florales en blanco, sobrio y sofisticado, ha dejado entrever su embarazo sin necesidad de confirmación verbal.

El embajador ya es padre de tres hijos adultos, Silvia, Lourdes y Benjamín III, nacidos durante su anterior matrimonio de más de cinco décadas.

Tal y como ha expresado León Jr. a su llegada a España, este destino representa "una de las etapas más emocionantes" de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Quienes conocen a la pareja subrayan la profunda admiración que se profesan.

Nacido en Cuba en 1944, Benjamín León Jr. emigró a Estados Unidos en 1961 junto a su familia, huyendo de la Revolución cubana. Instalado en Miami siendo aún adolescente, comenzó trabajando en empleos modestos antes de levantar uno de los mayores imperios sanitarios del sur de Florida.

Junto a su padre impulsó la Clínica Asociación Cubana, que obtuvo la primera licencia de Organización de Mantenimiento de Salud (HMO) del estado. Años después, la compañía fue vendida a UnitedHealthCare por unos 440 millones de euros.

Lejos de retirarse, León Jr. fundó Leon Medical Centers, una red especializada en la atención a personas mayores que hoy atiende a decenas de miles de pacientes.

La mujer de Benjamín, luciendo su embarazo. EFE

Su trayectoria empresarial se ha complementado con inversiones inmobiliarias, una intensa actividad filantrópica y una reconocida pasión por el mundo ecuestre.

En febrero de 2026 juró el cargo como embajador de Estados Unidos en España y Andorra, y pocos días después presentó sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI (58).

Por su parte, Mavileibys Campa Felipe, conocida públicamente como Mavileibys o Mavi León, nació también en Cuba y comparte con su marido sus raíces y su vínculo con la comunidad cubanoamericana de Miami.

La pareja contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia celebrada en Key Biscayne, Florida, iniciando una nueva etapa tras el divorcio del empresario de su primera esposa.

Desde entonces, Mavi se ha convertido en la principal compañera del embajador, acompañándolo tanto en sus iniciativas filantrópicas como en sus compromisos institucionales.

Interesada por el arte y las causas sociales, mantiene un perfil discreto, aunque desde su llegada a España ha ganado protagonismo por su elegancia y sus cuidadas apariciones públicas.