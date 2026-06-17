Los Weatherby, la dinastía tras Royal Ascot, el 'place to be' de la realeza: el día que Ana Estuardo inauguró el hipódromo en 1711

Cada mes de junio desde hace 300 años, ahí es nada, el condado de Berkshire, en Reino Unido, se engalana con especial desvelo para acoger el gran evento hípico anual en su hipódromo: el Royal Ascot, el place to be de la realeza y uno de los grandes escaparates de la Familia Real británica.

Todos los ilustres invitados, ataviados con sus mejores galas -ellas, con vestidos o faldas por debajo de la rodillas; y ellos, con chaqué- quieren dejarse ver e inmortalizar por los paparazzi. Este pasado 16 de junio, ha quedado inaugurado la edición 76.

Este evento, con más de tres siglos de historia, está marcado este 2026 por el fallecimiento, en diciembre de 2025, de su histórico presidente, Sir Johnny Weatherby, a los 66 años. Tras esto, el hipódromo es presidido actualmente por Sir Francis Brooke BT (62 años).

Sabido es que los terrenos donde se levantó el hipódromo pertenecen hoy en día a la Familia Real británica -en concreto, son propiedad del Crown Estate, el Patrimonio de la Corona-, pero, ¿quién gestiona cada año el que está considerado como el gran evento hípico de Reino Unido?

Sir Francis Brooke BT, en una imagen actual.

Detrás de este evento está la familia Weatherby, una dinastía británica de séptima generación dedicada a la administración hípica desde 1711. Esta familia es considerada "una de las más famosas del mundo de las carreras de caballos" y ha conseguido modernizar Ascot sin venderlo.

El hipódromo, además de carreras de caballos purasangre, acoge 26 días de competición al año, cuenta con unas 70.000 plazas de capacidad y también se usa para eventos sociales, conferencias, banquetes y hasta producciones de cine y televisión.

El Royal Ascot nació el 11 de agosto de 1711, cuando la reina Ana de Gran Bretaña -Ana Estuardo- descubrió un terreno ideal para correr caballos mientras paseaba en carruaje por el bosque cercano al Castillo de Windsor.

La monarca, gran aficionada a los deportes ecuestres, dijo aquello de "vamos a hacer algo bonito aquí" y fundó el Hipódromo de Ascot en el condado de Berkshire. La primera carrera, conocida como Her Majesty's Plate o El Plato de Su Majestad, recompensó al ganador con 100 guineas.

La competición regresó en 1720 y se convirtió en uno de los lugares de carreras más famosos de Gran Bretaña. Fue el rey George IV quien la inauguró oficialmente como evento regular.

Desde 1771, el Royal Meeting se celebra cada mes de junio, consolidándose como la pieza central de la agenda social británica.

Una de las primeras carreras de Ascot.

El hipódromo está estrechamente ligado a la Corona por estar situado a seis millas del castillo de Windsor, siendo propiedad de la Corona desde su fundación. La Familia Real ha asistido desde esas fechas al evento, y cada año los vecinos de Ascot celebran esta tradición con orgullo.

Desde 1825, los Windsor participa en un desfile oficial diario con carruaje y saludos incluidos. La familia asiste cada año, acompañada de la cuna de la aristocracia británica y otros 300.000 aficionados.

La familia Weatherby

En 1770, James Weatherby fundó la base de la actual Weatherbys, una institución que ha evolucionado desde una oficina de secretaría del Jockey Club hasta convertirse en una empresa moderna y esencial para el funcionamiento de las carreras de caballos en Reino Unido.

Desde entonces,la familia ha administrado el General Stud Book, el registro oficial de pura sangre británico, junto con servicios fundamentales de hípica.

La empresa Weatherbys se ha convertido en una institución dentro del mundo ecuestre británico, gestionando registros, finanzas y servicios para propietarios de caballos durante más de 250 años.

La familia Weatherby ha mantenido su control mayoritario sobre Ascot Authority (Holdings) Limited, la sociedad que gestiona el Royal Ascot. Esta empresa fue incorporada el 21 de agosto de 2001 con oficina registrada en Ascot, y opera bajo el control de la familia desde su creación.

El actual presidente de Ascot junto a la reina consorte Camilla. Gtres

Sir Johnny Weatherby fue el presidente histórico de Ascot durante 23 años, desde 1997 hasta 2020. Conocido como Mr Johnny, fue un hombre "class apart as racecourse chairman" -una clase aparte como presidente del hipódromo-.

Sir Johnny se convirtió en trustee de Ascot en 1997, luego en chairman en 2008, y fue Her Majesty's Representative -representante de Su Majestad- en Ascot entre 2011 y 2020.

Fue un cercano amigo de la Familia Real y el trusted royal confidant de la reina Isabel II, quien lo nombra su representante trusted en Ascot y asesor sobre sus caballos. Su muerte el 18 de diciembre de 2025 a los 66 años fue un impacto profundo para todo el mundo de la hípica británica.

Ascot Racecourse publicó en Instagram: "All of us at Ascot were deeply saddened by the news of Sir Johnny Weatherby's death. Johnny played an immensely important role in Ascot's history between 1997 and 2020".

Los jinetes de Ascot portaron brazaletes negros como señal de respeto, y su familia -esposa Sophie, y los hijos Isabella, Jack, Max y Lara- recibió el homenaje de toda la comunidad hípica.

Sir Francis Brooke junto a Carlos III.

Sir Francis Brooke -también conocido como Sir Francis Brooke, Bt- ya había sucedido a Sir Johnny Weatherby como presidente en 2018 y como Representante de Su Majestad en Ascot desde 2020.

Brooke fue designado por la Reina como sucesor de Weatherby. Sir Francis Brooke ha mantenido el liderazgo durante la transición después de la muerte de Sir Johnny, asegurando la continuidad de la tradición Weatherby en el hipódromo.

Es el actual presidente de Royal Ascot, representando tanto a la familia propietaria como a la Corona británica. El hipódromo de Ascot es considerado una institución nacional de Reino Unido.

Actualmente, Ascot celebra 26 días de competición a lo largo del año, incluyendo nueve de las 32 carreras anuales del Grupo 1 en el Reino Unido. El hipódromo alberga la Ascot Gold Cup y el British Champions Day, con el broche final de la temporada en octubre.

Este evento deportivo, que se celebra en junio de cada año, es considerado también una pasarela de la aristocracia y el glamour británico. La semana británica se inaugura con rimbombantes tocados, sombreros de copa, carreras de caballos y toda la realeza inglesa en el punto de mira.

Carlos III junto a la reina Camilla, este pasado martes, en Ascot. Gtres

Para el resto de los comunes mortales, el privilegio de asistir a la Royal Ascot se reduce al pago de una entrada de unos 400 euros, que dan acceso a presenciar las carreras desde puntos algo menos privilegiados del hipódromo y saborear la atmósfera de este único evento.

La pequeña ciudad de Ascot, en Berkshire, acoge todos los años la carrera de caballos más famosa del mundo, que significa para los británicos la inauguración oficial del verano.

El lado íntimo de Sir Francis

Sir Francis Brooke ha construido su vida entre Irlanda y Londres, con una familia arraigada en la aristocracia británica.

Nacido el 15 de octubre de 1963 en Dublin, se trasladó con su familia a la propiedad Glenbevan en Croom, Condado de Limerick (Irlanda) en 1964, donde vive con su esposa Katherine Elizabeth Hussey.

Sir Francis saludando a Camilla. Gtres

Se casaron el 8 de abril de 1989, y ella es la única hija de Marmaduke Hussey, Baron Hussey of North Bradley, y de Lady Susan Katherine Waldegrave, quien fue dama de la reina Isabel II.

La pareja tiene tres hijos que heredarán tanto la baronía familiar como posiblemente el legado en la hípica británica.

El hijo mayor es George Francis Geoffrey Brooke, nacido el 10 de septiembre de 1991, quien es el único heredero a la baronetía de su padre y se casó con Emily Anne Close el 10 de septiembre de 2022.

Las dos hijas son Olivia Nancy Brooke, nacida el 12 de enero de 1994, y Sarah Mary Brooke, nacida el 20 de marzo de 1996.

La madre de Sir Francis, Melissa Hussey, es de la familia Hussey de Adare, cerca de Limerick, y su padre, George Brooke, era hijo del 4º Baronet de la familia, consolidando así un linaje aristocrático que combina ascendencia irlandesa con conexión a la nobleza británica.