Bettina, la nueva nuera de Trump, cambia su apellido tras su boda y publica imágenes de su luna de miel en Bahamas

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson (ahora Bettina Trump) contrajeron matrimonio el pasado sábado, 23 de mayo, en Bahamas. @bettinatrump

El clan más mediático de los Estados Unidos tiene una nueva integrante oficial, y ya ha dejado claro en sus redes sociales que viene dispuesta a asumir el título con todas las de la ley.

Bettina Anderson (39) y Donald Trump Jr. (48), el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79), ya son marido y mujer.

Tras un discreto y rápido enlace civil en West Palm Beach (Florida), la pareja puso rumbo a las Bahamas para celebrar su matrimonio por todo lo alto con tres días de fiesta bajo el sol del Caribe.

Una escapada idílica que ha servido, además, para dar el pistoletazo de salida a una luna de miel de postal.

Donald Trump Jr. y su mujer, Bettina Trump, durante su luna de miel en Bahamas. @bettinatrump

"Mujer feliz, vida feliz"

Con la resaca emocional de la fiesta, la influencer ha querido oficializar su nuevo estatus adaptándose a una de las tradiciones más comunes en su país: adoptar el apellido de su marido.

Bettina ha renovado su perfil de Instagram para adquirir legalmente el apellido de su marido. Convertida ya en Bettina Trump, ha compartido con sus seguidores un variado carrusel de imágenes de su nueva vida.

Bajo el clásico lema "Happy wife, happy life" ("mujer feliz, vida feliz"), la nueva nuera del mandatario ha inaugurado el álbum de su luna de miel posando en la orilla de la playa con una camisa blanca sobre su bikini.

Donald Trump Jr., tras su boda, en Bahamas. @bettinatrump

A esta imagen le sigue un divertido plano de Donald Jr. sosteniendo varias conchas marinas bajo el título "Mis tesoros".

Las instantáneas revelan los primeros e idílicos planes de los recién casados en las exclusivas aguas de Exuma Cays, donde se ve al hijo de Donald Trump jugando al minigolf y buceando en las aguas turquesas del archipiélago.

No cabe duda de que el recién estrenado matrimonio Trump ha comenzado a dar sus primeros pasos de la forma más relajada posible.

El 'plantón presidencial' en la boda

La boda, aunque exclusiva, estuvo marcada por un cambio radical de planes.

En un primer momento, los rumores situaban la recepción nupcial en los mismísimos salones de la Casa Blanca. Sin embargo, la tensa realidad geopolítica obligó a la pareja a replegarse hacia una opción mucho más íntima y privada.

El gran ausente de la cita fue, precisamente, el padre del novio. Los compromisos de Gobierno y el conflicto internacional con Irán impidieron que el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump (56), pudieran tomar el avión rumbo al archipiélago.

Donald Trump Jr., en una imagen de las redes sociales. @bettinatrump

El propio mandatario se encargó de justificar su baja a través de su red Truth Social con un mensaje que mezclaba el orgullo de padre y el deber patriótico.

"Si bien tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más nuevo de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", anunció horas antes del enlace.

"Siento que es importante para mí permanecer en Washington, DC, en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!", añadía.

La ausencia de su hermano Barron

A falta del presidente, el novio estuvo perfectamente arropado por el resto del "escuadrón" Trump.

Sus hermanos Eric -acompañado de su mujer Lara, encargada de radiar la fiesta en Instagram-, Tiffany e Ivanka, junto a su marido Jared Kushner, lideraron la lista de 40 selectos invitados.

Tampoco se perdió el enlace Kai, la hija de 19 años del novio, sumándose todos a los planes de buceo y relax que ofrece el Caribe.

Bettina Trump, la nueva nuera de Donald Trump, en sus redes sociales. @bettinatrump

Tampoco faltaron sus hermanos, nacidos de su anterior matrimonio con Vanessa Trump (48): Donald III (17), Tristan (14); Spencer (13), y Chloe (11).

Cabe destacar que otro de los grandes ausentes de la ceremonia fue el hermano menor del novio, Barron Trump (20). Según ha deslizado el medio estadounidense Radar Online, el joven no asistió a la celebración.

Bettina Trump, en sus redes sociales, donde muestra su estancia en Bahamas tras su boda con el hijo mayor del Presidente Trump. @bettinatrump

Servilletas con orgullo literario

A pesar de lo reducido de la comitiva, la pareja no escatimó en detalles de alta gama.

Para la puesta en escena y la decoración floral contaron con Lewis Miller Design, la prestigiosa firma detrás de los eventos más espectaculares de la diseñadora Carolina Herrera o de Meghan Markle.

Los invitados disfrutaron de un pastel nupcial de la famosa pastelería de Palm Beach Sweet Stacy's y descubrieron un banquete repleto de romanticismo.

Bettina Trump, actual mujer de Donald Trump Jr., ha compartido imágenes de su boda y posterior luna de miel a través de su cuenta de Instagram. @bettinatrump

Los menús y las servilletas de tela, escritos con la sofisticada caligrafía de Bernard Maisner, llevaban impresos lemas literarios.

En unas se leía a Víctor Hugo en Los Miserables: "Amar o haber amado, eso basta. No pidas nada más..."; en otras, una declaración de Jane Austen en Sentido y Sensibilidad: "Mi corazón es y siempre será tuyo".