Melania recauda dinero para Donald Trump en una carta y un experto analiza su firma: "Es igual de fría y ambiciosa que él"

A lo largo de los últimos días, una extensa carta ha llegado a miles de hogares de los afiliados al Partido Republicano en Estados Unidos. En ella, Melania Trump (56 años), pide formalmente el apoyo a sus simpatizantes.

La misiva, redactada y firmada por la Primera Dama, no se limita a solicitar respaldo político: también pretende recaudar dinero para el gobierno de su marido, Donald Trump (79).

Por un lado, Melania Trump insta a los destinatarios a que firmen y devuelvan el documento adjunto, -denominado Compromiso Presidencial de Apoyo (Presidential Pledge of Support), antes del 5 de junio- y que expresen su respaldoexplícito a la gestión del Presidente.

Melania Trump ha enviado una carta a los simpatizantes del Partido Republicano pidiendo apoyo y fondos económicos para su marido. EL ESPAÑOL.

"Frialdad y falta de empatía"

Por otro, reclama apoyo financiero, y que se efectúe una donación económica. Incluso sugiere cantidades concretas, que oscilan desde 35 hasta 2.026 dólares.

Dichas cifras, sostiene, irán destinadas al Comité Nacional Republicano (RNC) para financiar las campañas de los candidatos del partido de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

Pero, más allá de sus peticiones monetarias e ideológicas, hay un detalle que llama poderosamente la atención: la firma de Melania.

La epístola, en la que Melania recuerda cómo su marido "ha trabajado sin descanso para cumplir su promesa de 'Hacer a América grande otra vez' (el mítico eslogan Make America Great Again que popularizó el político durante su campaña presidencial en 2016), la eslovena incluye su rúbrica de puño y letra.

Esta es, curiosamente, casi idéntica a la de Donald Trump. Trazos angulosos, firmes y zigzagueantes que parecen sacados de un electrocardiograma.

Su nombre, escrito en líneas ascendentes y descendentes que forman vertiginosos picos, recuerdan, -y mucho-, a la caligrafía del líder político.

EL ESPAÑOL ha estudiado su firma con un experto en grafología para descubrir si la coincidencia en la escritura de Melania con la de su marido es cosa del azar o corresponde a un acto premeditado.

Firmas de Melania (imagen superior) y Donald Trump. EL ESPAÑOL.

Y de paso, conocer los rasgos ocultos de su personalidad que pueda esconder su particularísima grafía.

El análisis de Carlos Rodríguez Díaz, grafólogo y psicólogo del Instituto de Psicografología y Peritación, es contundente.

"Son dos personajes a los que conozco bien. He analizado sus letras en anteriores ocasiones. Es evidente que la firma de ambos guarda cierta similitud. Se parecen mucho", empieza diciendo.

"Tienen en común una letra sobrealzada, que se caracteriza por una marcada verticalidad. Predominan los trazos que se afilan hacia arriba y hacia abajo", señala.

"Es cierto que la firma de Melania no es tan diferente a la de su marido. Las letras de los dos muestran mucho ángulo y mucha presión", añade el experto.

"Podría haber un mimetismo, un efecto de imitación, ya que hay algunas semejanzas en los caracteres", precisa.

Este ha evaluado, en otras ocasiones, firmas de personalidades tan conocidas como la princesa Leonor (20), el rey Felipe VI (58), la desaparecida María Teresa Campos o Tamara Falcó (44).

Una cosa parece clara. Tanto en uno como en otro, la manera en la que plasman su firma sobre el papel denota "una frialdad y una falta de empatía con los demás".

Melania y Donald Trump, en su toma de posesión como 47º Presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025. GTRES

"No necesitan afecto"

Sus trazos indican que "son personas que no necesitan afecto y que guardan una distancia emocional con los demás". Este aspecto "es algo que tienen los dos".

Sin embargo, aunque en un primer vistazo la rúbrica del Presidente y su esposa parezca calcada, no lo es, en absoluto. "Hay una cosa que la hace diferente a ella de Donald", subraya Rodríguez Díaz.

La caligrafía de Melania, en algunas letras, "parece 'hundirse' hacia abajo". Esto es sinónimo de "un claro interés por lo material y un gusto por el dinero".

No cabe duda de que "el gusto por la riqueza" es algo que el matrimonio comparte. Pero, en el caso de la Primera Dama, este aspecto es mucho más pronunciado que en su marido.

En el caso del Presidente, "su letra se dirige muy hacia arriba". Es mucho más ascendente que la de Melania. "Estas crestas son un indicativo de ansias de poder. Una necesidad de ser tenido en cuenta, de figurar", explica el grafólogo.

Donald Trump y su mujer contrajeron matrimonio el 22 de enero de 2005. GTRES

Los "intereses materiales" de Melania

"Melania, cuyos trazos bajan, solo tiene intereses materiales, mientras que su marido presenta un evidente afán de trascendencia", desliza el experto en grafología. "La letra 'M' parte desde abajo, lo que delata intereses materiales conscientes".

Por su parte, "el trazo final se desploma hacia abajo, lo que indica que sus deseos de disfrute y el gusto por una vida acomodada son también algo inconsciente".

Tras el estudio de las firmas del matrimonio presidencial, Carlos Rodríguez Díaz va más allá y asegura que los Trump "son tal para cual".

A tenor de su escritura a mano, la pareja presenta "mucha contención de emociones y una enorme distancia afectiva".

Se reflejan, asimismo, "rasgos narcisistas", pues los dos "son orgullosos y soberbios".

Melania Trump, en una escena de su documental.

"Son personas codiciosas"

"Es clarísimo", incide. "La falta de sensibilidad es algo que no parecen tener ninguno de ellos. Los dos son materialistas".

Incluso tienen en común "algunos matices sexuales y sensuales en su pasión por la riqueza".

Esto explica, según el experto, "que la relación funcione. Se parecen mucho. Los dos son personas codiciosas que persiguen grandes intereses".

Así, aunque a primera vista pueda parecer que en sus respectivas firmas haya algo de "contaminación", o de copia, nada más lejos de la realidad.

Siguiendo los criterios grafológicos, "Melania es igual de fría y ambiciosa que su marido".

Melania Trump, en sus redes sociales. @flotus

La "generosa contribución" que demanda Melania

La carta enviada por Melania Trump a los domicilios estadounidenses, que consta de 821 palabras, va en consonancia con las conclusiones a las que llega Rodríguez Díaz en su análisis grafológico: el dinero es de vital importancia.

Ella misma explica que el fin de sus peticiones monetarias "es contrarrestar los ataques de la oposición y de los medios de comunicación, así como asegurar el control republicano en el Senado y la Cámara de Representantes".

Según Melania, "Donald ha sido un verdadero líder al enfrentar problemas que han plagado a nuestro país durante generaciones y al brindar soluciones a conflictos que muchos ignoraron".

Este mes de mayo, Melania Trump ha enviado una carta a los simpatizantes de su partido en Estados Unidos solicitando apoyo financiero para Donald Trump. EL ESPAÑOL.

"Su visión de una América mejor, más fuerte y más segura está resonando en la gente a medida que la economía de nuestra nación crece", asegura.

Hace referencia también a otros logros de Trump, como el refuerzo de las fronteras, la eliminación de las regulaciones innecesarias, el aumento "del ingreso medio" o la reducción de los precios de los medicamentos.

Sin embargo, lamenta, "a pesar de todo este progreso, los enemigos de mi esposo, especialmente en el Partido Demócrata y en los principales medios," difunden ataques viles y degradantes diseñados para descarrilar su agenda de 'América Primero' (America First) y destruirlo personalmente".

Por ello ruega la firma del Compromiso Presidencial de Apoyo, así como el envío de "una generosa contribución de $35, $47, $100, $250, $500 o incluso $2.026 dólares" al RNC para "luchar con fuerza contra los oponentes más fervientes de Donald".

"Todo en lo que tú y yo creemos respecto al futuro de América está en juego. Esta es una batalla que debemos ganar juntos", concluye.

En su carta llega a pedir las citadas cantidades dinero -ese que tanto persigue, tal y como delata su firma- hasta en cuatro ocasiones distintas.