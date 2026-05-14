La viuda de James Van Der Beek lo recuerda tres meses después de su muerte: "Las palabras no alcanzan para describir el dolor"

El actor James Van Der Beek junto a su hoy viuda, Kimberly, en una imagen de sus redes sociales.

El pasado 11 de febrero perdía la vida el actor James Van Der Beek, recordado por dar vida a Dawson Leery en la serie Dawson Crece, a los 48 años, a causa de un cáncer de colon. Un triste desenlace que comunicó su mujer, Kimberly Brook (48 años), a través de sus redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo", posteó su esposa en su perfil de Instagram.

"Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", solicitó Kimberly, quien sigue llorando la muerte del que fue su marido durante 15 años, tres meses después.

Ahora, Kimberly ha utilizado la misma vía, sus redes, para escribir una emotiva carta, en la que plasma el vacío, el hueco irremplazable que dejó James con su partida. "Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a James", comienza la viuda su post más duro.

Acto seguido, plasma, con total crudeza: "Decir que estoy desconsolada es quedarse corto. Las palabras no alcanzan para describir el dolor. El alivio inicial se ha desvanecido. La realidad se está imponiendo... y lo extraño".

En esa línea, expresa la productora de cine que siente una gran conexión con el amor de su vida, que trasciende más allá de la muerte: "Todos lo extrañamos. Sin embargo, hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente".

"Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido", asevera, y agrega: "Los velos del universo se han disipado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre hemos estado destinados a recorrer".

Si algo ha reconfortado, de algún modo, a la familia, rota en dolor, en estos tres meses han sido las muestras de apoyo recibidas. "La muestra de apoyo ha sido tremenda. Nos ha brindado un consuelo inmenso".

El actor junto a sus seis hijos.

"Todos ustedes superaron con creces cualquier expectativa que pudiera haber tenido al apoyarnos y honrar a James. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y con el tiempo, lo haré", remacha Kimberly el escrito.

James y Kimberly se conocieron en un viaje a Israel en 2009, poco después de que él pusiera fin a su primer matrimonio con Heather McComb.

Como confesó en una ocasión en Instagram, con motivo de su décimo aniversario de bodas, en aquel momento, James Van Der Beek buscaba "un alma gemela. Alguien con quien formar una familia".

Se dieron el 'sí, quiero' un año después de conocerse. El 1 de agosto de 2010, en Tel Aviv, Israel. "La mujer que amo me hizo el honor de convertirse en mi esposa hoy. Espero con ansias tenerla por el resto de mi vida", escribió en su momento el actor en su cuenta de Twitter (ahora X).

El matrimonio.

La estrella de Dawson Crece y su mujer tuvieron seis hijos. La primera, Olivia (15), llegó un año después de su enlace. El 25 de septiembre de 2010.

Dos años más tarde, el 13 de marzo de 2012, dieron la bienvenida a Joshua (13). Y en enero de 2014 se convirtieron en familia numerosa con la llegada de Annabel Leah (12).

La cuarta de sus hijos, Emilia (9), nació el 23 de marzo de 2016. Le siguió Gwendolyn (7), el 15 de junio de 2018 y, cuando imaginaban que ya no tendrían más descendencia, nació Jeremiah (4), el 10 de octubre de 2021.

Desde 2020 vivían en Texas. Abandonaron Los Ángeles tras una serie de situaciones que cambiaron su vida de manera "drástica". Varios abortos de Kimberly, la pérdida de su madre, un susto de salud y la pandemia de la Covid-19 les hizo tomar la decisión.