Misse Beqiri, la expareja de Jake Hall, destrozada tras su trágica muerte: "Nuestra hija tiene el corazón roto. No te debiste ir"

Jake Hall junto a su expareja y la hija de ambos en común, River. RRSS

La muerte de Jake Hall, exconcursante del reality británico The Only Way Is Essex (TOWIE), continúa generando conmoción en Reino Unido y en España.

El modelo y personalidad televisiva falleció a los 35 años en una villa alquilada en Santa Margalida, Mallorca, tras sufrir una herida mortal en el pecho provocada por cristales rotos.

Mientras la Guardia Civil avanza en una investigación que, por ahora, apunta a un accidente, su exnovia, la modelo sueca Misse Beqiri, ha publicado un homenaje profundamente emotivo que ha sacudido a sus seguidores.

Beqiri, que comparte con Hall una hija de ocho años llamada River, utilizó Instagram para expresar su dolor con un mensaje que muchos han descrito como devastador.

El modelo junto a su hija.

"Nunca pensé que tendría que escribir esto, y el dolor de plasmar estas palabras me resulta insoportable", comienza el texto, en el que la modelo reconoce estar"con el corazón destrozado", y asegura que su hija también sufre la pérdida.

El mensaje, acompañado de fotografías familiares, ha sido recibido con miles de muestras de apoyo.

En su publicación, Misse recuerda a Hall como un hombre lleno de energía y sensibilidad: "Iluminabas cada habitación a la que entrabas: tu sonrisa, tu encanto, tu energía que llenaba el ambiente".

También destaca su pasión por la música, su creatividad y su forma intensa de sentir la vida. "Fuiste amado profundamente por muchísimas personas, y ver el amor que todos te tienen es a la vez desgarrador y hermoso", añade.

La modelo rememora momentos íntimos de su relación, incluso aquellos que hoy le provocan una sonrisa entre lágrimas: "Tu constante empeño en impedirme que duerma la siesta todavía me hace sonreír".

Y confiesa que su conexión fue inmediata: "Te amé desde el primer momento en que te vi, y nunca hubo posibilidad de que me dejaras ir".

Una de las fotos que ha compartido la expareja de Jake.

Pero el núcleo del mensaje es River, la hija que ambos compartían y que, según Misse, fue el gran amor de la vida de Hall. "La amaste más que a nada en este mundo, más allá de las palabras", escribe.

"Ella te adoraba, su persona favorita, su papá. Te echaremos de menos". La modelo promete cuidar de la niña "envuelta en el amor" que Hall le daba "con tanta naturalidad".

El homenaje concluye con una referencia a su hermano fallecido y una imagen poética: "Sé que ahora se están riendo juntos. Dejaron atrás su versión en miniatura, nuestra River, y por eso les estaremos eternamente agradecidos".

La tragedia ocurrió en la madrugada del miércoles en una propiedad turística de Santa Margalida, cuyo alquiler ronda las 200 libras por noche.

Según fuentes cercanas a la investigación, Hall sufrió una herida en el pecho causada por un fragmento de vidrio tras estrellarse contra una puerta.

Aunque inicialmente se habló de lesiones en la cabeza, los servicios de emergencia consideraron la herida torácica como la más traumática y probablemente mortal.

La Guardia Civil ha confirmado que, en esta fase, no existen indicios de criminalidad.

Misse Beqiri.

Un portavoz señaló que la muerte se investiga como accidental, aunque se han tomado declaraciones a varias personas que se encontraban en la villa: cuatro hombres y dos mujeres, cuyas nacionalidades no han sido reveladas.

Según las primeras hipótesis, Hall habría sufrido un episodio de agitación extrema durante una fiesta y podría haber intentado autolesionarse, lo que explicaría el impacto contra la puerta de cristal.

No obstante, estas circunstancias deberán ser confirmadas por los análisis toxicológicos.

La autopsia, clave

La autopsia se realizó en Palma y sus resultados serán enviados al juez de instrucción de Inca, encargado del caso. Como es habitual en España, los detalles no se harán públicos oficialmente.

Sin embargo, fuentes internas señalan que los exámenes preliminares solo ofrecerán respuestas parciales y deberán complementarse con pruebas de laboratorio realizadas en la península.

Estas pruebas serán determinantes para confirmar si Hall estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, una posibilidad que los investigadores consideran probable dada la naturaleza del suceso.

Solo si el juez detecta indicios de delito ordenará nuevas diligencias a la Guardia Civil.