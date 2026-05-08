Hallan muerto al modelo Jake Hall, de 35 años, en Mallorca tras una noche de fiesta: estaba de vacaciones con su hija menor

Jake Hall junto a su hija, en una fotografía tomada hace escasas horas.

Trágico suceso el que ha acontecido en una villa de Mallorca, en el municipio de Santa Margalida: el modelo Jake Hall, conocido por su participación en el reality The Only Way is Essex (TOWIE), ha sido hallado muerto en la villa vacacional donde pernoctaba, a los 35 años.

El modelo e influencer británico se encontraba pasando unos días de descanso en la isla junto a su hija de ocho años cuando, según las primeras informaciones, un presunto accidente ocurrido durante una fiesta habría desencadenado el fatal desenlace.

Las autoridades españolas mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

El modelo junto a su hija.

La alarma saltó alrededor de las 07:30 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada desde una casa de alquiler situada en el norte de Mallorca.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato al lugar, donde encontraron el cuerpo sin vida del modelo británico.

En un primer momento, la identidad del fallecido no fue revelada, pero horas más tarde un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que se trataba de un ciudadano británico y que se estaba prestando apoyo consular a la familia.

Poco después, medios británicos como The Sun informaron de que la víctima era Jake Hall, figura televisiva muy popular en el Reino Unido desde su irrupción en TOWIE en 2015.

La estrella británica junto a su hija, en Mallorca.

Según estas primeras informaciones, Hall habría sufrido heridas mortales en la cabeza tras atravesar accidentalmente una puerta de cristal durante una fiesta celebrada en la villa.

Aunque la investigación continúa abierta, fuentes de la Guardia Civil citadas por la BBC señalaron que "parece ser una muerte accidental", a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y de la reconstrucción de los hechos.

Hall había viajado a Mallorca acompañado de su hija, River Bella Hall, fruto de su relación con la modelo y personalidad televisiva Misse Beqiri, conocida por su participación en el programa Ladies of London.

Padre e hija habían compartido las horas previas al suceso, tal y como mostraban las publicaciones del propio Hall en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba cerca de 400.000 seguidores, el modelo había compartido un carrusel de imágenes y vídeos junto a la pequeña, con escenas de baile y momentos frente al mar.

En uno de sus mensajes, escribía: "La vida es muy mala a veces, pero voy a intentar recordar las cosas buenas", una frase que hoy adquiere un tono especialmente conmovedor.

La noticia de su muerte ha provocado una oleada de reacciones en el Reino Unido, donde Hall mantenía una sólida presencia mediática desde su paso por TOWIE.

El modelo, en una imagen de sus redes sociales. Gtres

El programa, que lo lanzó a la fama hace más de una década, publicó un comunicado lamentando profundamente su fallecimiento y enviando sus condolencias a familiares y amigos.

"Jake formó parte de la familia TOWIE durante varios años", han recordado desde la producción del reality, subrayando el impacto que tuvo en el equipo y en la audiencia.

Reacciones de su entorno

La expareja de Hall, Misse Beqiri, ha emitido un comunicado a través de sus representantes en el que pide respeto y privacidad para afrontar la pérdida junto a su hija.

"El enfoque de Misse es apoyar y proteger a su hija mientras asimilan esta pérdida devastadora", señala la nota, que insiste en la necesidad de vivir el duelo lejos del escrutinio público.

La familia ha solicitado "privacidad, compasión y respeto" en estos momentos de profundo dolor. Otras figuras del mundo del entretenimiento también han expresado su pesar.

El DJ Fat Tony, muy cercano al entorno de la moda y la televisión británica, ha lamentado públicamente la muerte del modelo, sumándose a los numerosos mensajes de seguidores y amigos que han inundado las redes sociales desde que se conoció la noticia.

Más allá de la televisión

El modelo británico en una imagen de archivo. Gtres

Aunque su salto a la fama se produjo en 2015 con su incorporación a The Only Way is Essex junto a su entonces pareja, Chloe Lewis, Hall supo construir una carrera más amplia tras su salida del programa.

Se adentró en el mundo de la moda con notable éxito, fundando las marcas Prevu y By Jake Hall, que lograron visibilidad internacional y fueron lucidas por celebridades como Bella Hadid (29), Romeo Beckham (23) y David Beckham (51).

Su estilo urbano y minimalista le permitió consolidarse como diseñador emergente dentro de la escena británica.

Además, Hall exploró otros ámbitos creativos, incluyendo incursiones en la música, y mantuvo una presencia constante en redes sociales, donde compartía tanto su trabajo como aspectos de su vida personal.

Su figura combinaba la exposición mediática con un perfil emprendedor que le granjeó una comunidad fiel de seguidores.