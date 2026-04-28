Preocupación por el estado de salud de Mirtha Legrand a sus 99 años: no presenta su programa por consejo médico

La presentadora Mirtha Legrand en una fotografía tomada en 2024. Gtres

En Argentina existe gran preocupación en torno a la salud de su presentadora más emblemática, querida y respetada: la leyenda Mirtha Legrand (99 años).

La maltrecha salud de la histórica figura argentina ha vuelto a encender las alarmas en los últimos días tras no acudir a presentar ninguna de las versiones de su programa, ni La mesaza ni La noche de Mirtha, en Eltrece.

La conductora no sale de casa, una baja que se debe a una recomendación estricta de su equipo médico. Mirtha, que lleva capitaneando la televisión en Argentina 57 años, está enferma.

En concreto, padece un cuadro de tos y resfrío que no termina de superar.

La noticia ha sido confirmada por la Agencia Noticias Argentinas y amplificada por periodistas especializadas, que advierten que la ausencia podría extenderse más de lo previsto.

Mirtha Legrand en una fotografía de archivo. Gtres

La primera señal de alerta surgió cuando se supo que Mirtha no había podido grabar su programa el pasado fin de semana, debido a un malestar respiratorio.

Aunque en un principio se esperaba que la conductora retomara su actividad con normalidad, la evolución no es la esperada.

Según informó la periodista Laura Ubfal en el programa LAM, la diva continúa con síntomas que preocupan a los médicos.

"Todavía no le dieron el permiso para grabar. Está con un poco de tos; los médicos le tienen miedo a los aires acondicionados del estudio", ha explicado.

El temor de los profesionales se centra en las bajas temperaturas del estudio de Canal 13, que podrían interferir en la recuperación de la conductora.

A su edad, cualquier afección respiratoria requiere un seguimiento minucioso y un margen de precaución mayor.

Por eso, el equipo médico recomendó suspender nuevamente la grabación prevista para este viernes, una decisión que el canal ya comunicó oficialmente.

Mirtha Legrand junto a la reina Letizia, en 2019, en Buenos Aires. Gtres

"Me acaban de escribir de Canal 13 para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco", añadió Ubfal, dejando entrever que la ausencia podría prolongarse más allá de lo inicialmente previsto.

La preocupación no sólo se debe a la continuidad del programa, sino también al estado general de la conductora, que en los últimos años ha atravesado distintos episodios de salud que la obligaron a reducir su actividad.

Cada aparición pública de Mirtha es seguida con atención por el público y por la industria, que reconoce en ella una figura insustituible.

Su presencia en la pantalla, incluso en tiempos de recuperación, ha sido siempre un símbolo de fortaleza y profesionalismo.

La producción del porgrama ya trabaja en alternativas para cubrir su ausencia. Al igual que ocurrió el fin de semana pasado, Juana Viale, nieta de la conductora, sería la encargada de ocupar su lugar frente a la mesa de los almuerzos.

Juana ya ha demostrado solvencia en ese rol, especialmente durante la pandemia, cuando condujo el programa durante más de un año.

Su presencia garantiza continuidad, aunque el público siempre espera el regreso de Mirtha, cuya impronta y estilo son parte esencial del formato..

La periodista Laura Ubfal, una de las voces más informadas sobre la actualidad televisiva, insiste en que la prioridad es la salud de la conductora.

"Los médicos prefieren evitar cualquier exposición innecesaria. No quieren que el frío del estudio complique su recuperación", señaló.

Además, destaca que la producción está en contacto permanente con el entorno de Mirtha para evaluar día a día su evolución.

La noticia de su delicada salud ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su deseo de una pronta recuperación.

La figura de Mirtha Legrand trasciende generaciones y su ausencia siempre se siente en la pantalla.

Su programa, un clásico de la televisión argentina, se ha mantenido vigente durante décadas gracias a su estilo único, su capacidad para entrevistar y su presencia magnética.

Legrand, una leyenda en Argentina

La presentadora en una fotografía de sus redes sociales. Gtres

Mirtha Legrand, una de las figuras más influyentes y longevas de la televisión argentina, ha construido, además de una vasta carrera profesional, una vida personal y familiar sólida.

Nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez, formó junto a su hermana gemela, Silvia Goldie Legrand, un dúo artístico que dejó huella en el cine nacional.

Su matrimonio con el cineasta Daniel Tinayre consolidó un hogar ligado al mundo cultural y mediático, del que nacieron sus hijos Marcela y Daniel, este último fallecido en 1999, un golpe que marcó profundamente a la conductora.

Su familia se amplió con sus nietos -entre ellos Juana y Nacho Viale- quienes hoy ocupan un rol central en su vida y, en algunos casos, también en su legado televisivo.

A pesar de los desafíos personales y de salud que ha enfrentado en los últimos años, Mirtha mantiene una rutina activa y un entorno familiar que la acompaña de cerca.

En televisión, la trayectoria de Mirtha Legrand es sinónimo de historia viva.

Debutó en la pantalla chica en los años sesenta y transformó un formato aparentemente simple -una mesa, invitados y conversación- en un clásico absoluto de la cultura argentina.

Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha se convirtieron en marcas registradas, espacios donde pasaron presidentes, artistas, empresarios y figuras internacionales.

Su estilo directo, su capacidad para generar titulares y su presencia elegante la consolidaron como "la diva de los almuerzos", un título que conserva incluso en los períodos en los que su salud la obliga a ausentarse.

A sus 99 años, sigue siendo una referencia indiscutida del medio, una profesional que ha sabido reinventarse sin perder su esencia y cuyo impacto en la televisión argentina continúa siendo incomparable.