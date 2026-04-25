Nuevos datos del "feminicidio" que sacude México: la madre de Carolina Flores pide "justicia" y su suegra, en busca y captura

La Fiscalía General de Justicia en México continúa indagando la muerte de Carolina Flores Gómez, antigua miss de belleza que fue asesinada en su casa, en Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

Todo apunta a que la joven, de 27 años, habría sido acribillada a balazos a manos de su suegra.

Las autoridades arrancaron la investigación, bajo el protocolo de "feminicidio", después de que Alejandro, el marido de la joven acudiera a comisaría a denunciar los hechos. Algo que, extrañamente, no sucedió hasta un día después de que su pareja perdiera la vida.

Según apunta el diario El Universal, la principal sospechosa, la suegra de Flores, identificada como Erika María "N", de 63 años, permanece prófuga de la justicia.

La fiscalía ha emitido una ficha de búsqueda en su contra, pero sin dar aún con su paradero.

El marido, "un día entero junto al cadáver"

Por su parte, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, ha concedido varias entrevistas en televisión para reclamar justicia. Según ha revelado a la cadena de televisión Univisión, fue el marido de su hija quien le comunicó su fallecimiento.

Su yerno alegó que tardó en avisarla sobre el deceso de su hija supuestamente para dar prioridad a la vida de su bebé. Es precisamente este dato, el de las 24 horas que tardó en notificar los hechos a la policía, lo que ha hecho levantar todas las sospechas.

Aunque Alejandro fue quien denunció a su propia madre por el presunto homicidio, su testimonio queda en entredicho. No acudió ante las autoridades hasta el día siguiente, dando así oportunidad a Erika de escapar.

Durante el tiempo que permaneció junto al cadáver de su esposa, habría presuntamente grabado vídeos con indicaciones de cómo alimentar a su hijo en caso de ser detenido.

Gómez Molina ha contado que, sorprendida, le preguntó al marido de su hija si había pasado un día entero junto al cadáver de su hija. "Le dije: 'Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?'. Y él me respondió: '¿Es en serio su pregunta?'", ha relatado.

"Lo único que pido es que se haga justicia. Que pague quien tenga que pagar", ha reclamado en el programa de Desiguales.

Rota en lágrimas, ha pedido a su consuegra que dé la cara: "No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Si la señora me está viendo, por favor, entréguese. La vamos a encontrar porque todos en Ensenada estamos pidiendo justicia para mi hija"

El vídeo que podría esclarecer el caso

El crimen de Carolina Flores Gómez se ha convertido, en los últimos días, en un fenómeno viral. Sobre todo después de que saliera a la luz un escalofriante vídeo en las redes sociales.

En él se ve a la suegra de la joven hablar con ella cuando se dirigía a otra habitación, en su domicilio del exclusivo barrio de Polanco, y se escuchan varios disparos.

En dicho vídeo, -publicado por C4 Jiménez, reportero de Telediario CdMx-, suegra y nuera tienen una conversación que resulta incomprensible. No parecen discutir.

A continuación se escucha el estruendo del primer balazo. E, inmediatamente después, un grito. Más tarde suenan al menos otros cinco disparos más.

Poco después se puede ver cómo el marido de Flores llega al lugar y pregunta "¿Qué fue eso?", a lo que su madre le respondió: "Nada, me hizo enojar". El hombre le dijo a su madre "¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", a lo que respondió: "Mi familia es mía. Tú eres mío y ella no".

Carolina Flores, su marido y su suegra se encontraban junto al hijo de la pareja, de ocho meses de vida, en el lugar de los hechos.

"Todo cambió" después de su embarazo

Otro testimonio que se ha dado a conocer recientemente es el de una amiga de la exreina de belleza. Esta asegura que "tengo conversaciones en las que ella dice que amaba a su suegra".

Pero la relación entre la joven y la madre de su marido dio un giro después de quedarse en estado: "Todo cambió cuando se embarazó".

"A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo agresivos estando embarazada y ya teniendo a su bebé", ha narrado.

Esta versión coincide con lo que ha deslizado la madre de Carolina en la pequeña pantalla: "Todo empezó a agravarse cuando ella se embarazó de su bebé".

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Seis heridas de bala

Nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California (México), Carolina Flores Gómez se introdujo en el mundo de los concursos de belleza y el modelaje siendo muy joven.

A los 17 años obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le abrió las puertas en el sector de los certámenes femeninos. Y le permitió representar su estado a nivel nacional.

Estudió en el Colegio El Tesoro del Saber y, posteriormente, en el centro Benito Juárez, donde se especializó como Técnico en Laboratorio Químico.

Ahora, las incógnitas en torno a su muerte son muchas. Algunas de ellas, cómo nadie en el edificio escuchó las seis detonaciones o cómo se filtró el vídeo doméstico.

Tampoco se ha esclarecido aún por qué la pareja de la ex miss tardó casi un día en hacer la denuncia, así como su extraña reacción al ver a su esposa muerta.

El "feminicidio" de Carolina Flores

Tras la difusión del vídeo que captó los momentos previos al fatídico ataque de Carolina Flores, otro asunto de debate público es el concepto de "feminicidio".

Este término se utiliza para referirse a la muerte violenta de mujeres por razones de género. Constituye la forma más extrema de violencia machista.

Por lo general, se define como "el asesinato de una mujer a manos de un hombre por misoginia o machismo", a menudo precedido por violencia sexual, familiar o de pareja.

En este caso, la presunta agresora es una mujer. Un hecho, que según diversas asociaciones, como Marea Verde México, "ha abierto la conversación en las mujeres que hemos vivido violencia por parte de las madres de nuestras parejas".

Según apuntan medios locales como Milenio, el cuerpo sin vida de Flores presentaba múltiples heridas de bala, con al menos seis disparos por la espalda.