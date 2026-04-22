El sueño truncado de la actriz Nadia Farès que le arrebató la muerte: el ilusionante proyecto que iba a dirigir en septiembre

Cuando la muerte vino a por Nadia Farès a los 57 años, a la actriz aún le quedaban muchos sueños por cumplir.

Uno de ellos era el de dirigir. La intérprete francesa planeaba ponerse detrás de una cámara para pilotar su primer largometraje.

Según ha publicado Paris Match, la protagonista de Los Ríos Color Púrpura, de Mathieu Kassovitz, estaba trabajando para rodar una comedia de acción en París.

La fecha de inicio del proyecto estaba prevista para el próximo mes de septiembre y Farès se encontraba inmersa, en el momento de su fallecimiento, en la búsqueda del mejor equipo para su proyecto.

Nadia Farès en una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

No ha podido ser. Su abrupta muerte ha truncado sus planes. Casi una semana antes, Nadia sufrió un infarto mientras se encontraba nadando en el gimnasio al que acudía habitualmente para mantenerse en forma.

Dentro del agua se desvaneció y fue a parar al fondo de la piscina de donde fue rescatada por dos nadadores que presenciaron los hechos. Inmediatamente fue trasladada a un hospital donde tuvo que ser reanimada y entró en coma inducido hasta su triste final.

La actriz, según medios franceses, tenía una cardiopatía y había sido operada hasta en tres ocasiones por este motivo. Aun así, nada indicaba, que su vida corría peligro. Muestra de ello es que acudía al exclusivo club deportivo donde se produjo el suceso cuatro días por semana.

Su funeral está programado para este viernes, 24 de abril, a las 15:30 horas en la iglesia de Saint-Jean-de-Montmartre en París. Y se ha pedido a los asistentes que acudan con flores blancas, que eran sus favoritas.

Familia rota

Obviamente el fallecimiento de la actriz francesa no solo ha interrumpido sus planes, sino que ha paralizado la vida de su familia. Nadia deja huérfanas a dos hijas, Cécilia y Shana, fruto de su matrimonio con el productor de cine Steven Chasman, del que se había separado hace cuatro años.

Ambas han compartido su dolor en redes sociales. La primera fue Cécilia, quien aseguró que su corazón estaba roto y que jamás lo podrá superar: "Todos los días me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que todavía estés con nosotros".

Un pesar que también comparte su hermana pequeña: "No se siente real, pero esto es lo más real por lo que he pasado en mi vida. Nunca hubiera imaginado que te irías tan pronto".

"El universo te llevó, y es increíblemente injusto. Este dolor es insoportable, mamá. Descansa tan pacíficamente, maman. Eres mi ángel", asegura Shana en la carta que le ha dedicado a su madre.

Nadia Farès ha fallecido a los 57 años.

El cineasta Claude Lelouch, amigo de Nadia Farés, ha asegurado que la actriz "era pura alegría y pura generosidad". "La última vez que la vi, estaba en la plenitud de la felicidad. A veces, el destino nos juega malas pasadas".

Junto a Lelouch, la actriz protagonizó dos películas: Hombres y mujeres: Manual de instrucciones (1996) y La vida de todos (2017). "Actuó en dos de mis películas porque no se podía encontrar a nadie más fotogénica, espontánea y radiante que Nadia", asegura el director en sus redes sociales.

"Pienso en sus dos maravillosas hijas, Shana y Cylia. Adiós, mi querida Nadia", concluyó.