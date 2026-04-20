Shana Chasman, hija pequeña de Nadia Farès: "Nunca hubiera imaginado que te irías tan pronto. El dolor es insoportable"

La inesperada muerte de Nadia Farès a los 57 años tras desplomarse mientras nadaba en una piscina de un exclusivo gimnasio de París ha dejado consternados a sus familiares. Aunque la popular actriz francesa arrastraba problemas cardíacos desde hace años, nada hacía presagiar el triste desenlace.

Dos días después de su fallecimiento, su hija pequeña, Shana Leelee Chasman, ha dedicado una emotiva carta a su madre a modo de despedida en sus redes sociales. "No se siente real, pero esto es lo más real por lo que he pasado en mi vida. Nunca hubiera imaginado que te irías tan pronto", comienza la joven.

Tras el suceso en la piscina, Nadia Farès fue trasladada al hospital donde tuvo que ser reanimada. En el centro hospitalario permaneció al menos una semana en coma inducido hasta que su cuerpo no pudo más. Mientras estuvo luchando por su vida, su familia no se separó de su cama.

En el texto compartido por Shana, esta explica cómo fueron esos días: "Al verte en esa cama de hospital, puse mis manos en tu cabeza, besando tu rostro, rezando por cualquier señal de que despertaras. Todavía siento tu calor. Te suplicamos que resistieras".

"Sé que nos sentiste allí. Y sé que no tuviste miedo, sabiendo que tus bebés te estaban sosteniendo".

Revela que en una de esas esperas de angustia interminable, cantó una canción para su madre y ella abrió los ojos: "Lo vi como una señal de que lo hacías para decirnos que nos escuchabas. Te abracé, diciéndote que guardaras fuerzas, que tenías un largo camino de recuperación por delante, pero ese camino resultó ser demasiado corto. Gracias por esperar a que llegáramos, por esperar a que estuviéramos allí contigo antes de dejarnos".

"No podemos dar la vida por sentada. Te siento, mamá. En tu último día, realmente te vi más en los árboles que tanto amabas que en tu propio cuerpo. Te veo sonriendo y diciéndonos que es hermoso donde sea que estés ahora. Escucho tu voz en el silencio. Tú me entendías más que nadie, y ahora ya no estás aquí físicamente", se lamenta en la emisiva.

"El universo te llevó, y es increíblemente injusto. Este dolor es insoportable, mamá. Descansa tan pacíficamente, maman. Eres mi ángel. Cuida de nosotros, por favor. Por favor. Te amo".

Salud

Nadia Farès en una de sus últimas imágenes públicas.

Según han publicado varios medios franceses, Nadia Farès había tenido algunos problemas de salud. Llevaba años con una cardiopatía por la que había sido intervenida hasta en dos ocasiones y además había sufrido tiempo atrás un aneurisma cerebral, que la obligó también a pasar por quirófano.

A pesar de todos estos contratiempos, la actriz hacía vida totalmente normal y estaba recuperada de estos baches de salud. Prueba de ello, es que cuando ocurrió el trágico suceso ella se encontraba practicando natación en el gimnasio al que era asidua.

Dos nadadores que se encontraban en el interior de la piscina fueron los que se percataron de que algo no iba bien y acudieron al auxilio de Nadia. Cuando llegaron hasta ella, la actriz ya se encontraba desplomada en el fondo de la piscina.

Rápidamente, una ambulancia la trasladó al hospital donde finalmente ha fallecido. Deja dos hijas, Cécilia y Shana, fruto de su matrimonio con el productor de cine Steven Chasman, del que se había separado hace cuatro años.