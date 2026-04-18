Muere la actriz Nadia Farès a los 57 años una semana después de quedar en coma tras sufrir un grave incidente en una piscina

El mundo del séptimo arte se ha despertado hoy con una noticia desoladora. La reconocida actriz franco-marroquí Nadia Farès, recordada internacionalmente por su papel protagonista en el thriller Los ríos de color púrpura, ha fallecido a los 57 años tras permanecer una semana en estado crítico.

La intérprete no ha podido superar las secuelas derivadas de un trágico accidente ocurrido hace siete días en una piscina de un exclusivo gimnasio en París.

Según ha informado Le Parisien, Farès sufrió un desmayo en una piscina. Su desvanecimiento se produjo cuando estaba nadando, con la ayuda de una tabla y aletas.

Dos nadadores, que en ese momento también se encontraban en la piscina, se dieron cuenta de lo sucedido y acudieron de inmediato a su auxilio. Para entonces su cuerpo estaba en el fondo de la piscina. Permaneció entre 3 y 4 minutos bajo el agua, sin respiración.

La carta de despedida de sus hijas

Tras ser rescatada, le realizaron un masaje cardiaco, sin lograr reanimarla. Después de ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario, la actriz fue inducida a un coma del que, lamentablemente, los médicos no han podido recuperarla.

La noticia ha sido comunicada por sus hijas, Cylia y Shana Chasman, a través de un mensaje en el que han pedido "respeto y discreción". En su mensaje han destacado que "para nosotras es ante todo una madre".

En el escrito que ha publicado Cylia, esta comparte el profundo dolor que siente ante esta inesperada pérdida. "¡Mamá! Este es un corazón roto que nunca superaré. Todos los días me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que todavía estés con nosotros", empieza diciendo.

"Sé que luchaste muy duro por tus bebés (...) Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo, gracias por las risas, por los llantos. El sábado estábamos en el teléfono y me dijiste que no le tenías miedo a la muerte, y mi respuesta fue que yo tenía miedo de tu muerte, y al día siguiente el universo decidió que era tu hora", prosigue diciendo.

"Por mucho que me duela, me reconforta saber que no tenías miedo", destaca. "Sé que intentaste lo mejor posible para quedarte, me senté al borde de tu cama y rogué y rogué que te quedaras y el universo te llevó de todos modos. Me duele decir adiós, pero mamá te haré sentir tan orgullosa".

Nadia Fares, en una imagen de 2021. GTRES

Por último, concluye recalcando lo "feliz" que está "de que nos hayamos acercado aún más de lo que estábamos antes en tus últimos meses. Me entendiste mejor que nadie y no sé cómo me recuperaré. La gente siempre dice que soy mini tú y ese es el mejor cumplido".

"Fuiste tan amada y eras mi ejemplo a seguir, cada logro que tuve siempre estaba tan emocionada de decirte primero porque sabía lo orgulloso de mí que estarías. No solo fuiste una madre increíble, sino mi mejor amiga. Te quiero, te amo, te amo, te amo, por favor cuídame", añade.

Y concluye: "Me has mostrado lo rápido que puede cambiar la vida literalmente de la noche a la mañana. Lo llevaré conmigo todos los días y haré que cada día cuente para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Descansa en paz mamá. Sé mi ángel para siempre. Lo necesito".

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Una carrera marcada por el talento

Nadia Farès se consolidó como una de las figuras más carismáticas del cine francés durante la década de los 90 y principios de los 2000.

Su gran salto a la fama llegó de la mano del director Mathieu Kassovitz en la mítica película Los ríos de color púrpura (2000), donde compartió pantalla con Jean Reno y Vincent Cassel. Su interpretación de Fanny Ferreira le valió el reconocimiento de la crítica y le abrió las puertas de Hollywood.

En la industria estadounidense, participó en producciones de acción como War (2007), junto a Jet Li y Jason Statham, demostrando una versatilidad que le permitía brillar tanto en dramas intensos como en superproducciones internacionales.

Las reacciones de sus compañeros de profesión no se han hecho esperar. Directores y actores han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias, destacando no solo su inmenso talento frente a las cámaras, sino también su personalidad arrolladora y su compromiso con el cine independiente.