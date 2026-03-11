Miguel, el desconocido hijo de 19 años de Luis Miguel, fotografiado por primera vez: su parecido físico con el cantante

Miguel, el hijo de 19 años del cantante Luis Miguel, ha sido fotografiado por primera vez en el aeropuerto de Ciudad de México. GTRES / Redes sociales.

A lo largo de su trayectoria profesional, una de las prioridades que ha perseguido Luis Miguel (55 años) ha sido la privacidad.

Para el cantante, mantener su intimidad y la de su familia al margen del ojo público ha sido una verdadera obsesión. Es algo que, en cierta medida, ha logrado en las últimas dos décadas. Sobre todo con sus dos hijos menores, Miguel (19) y Daniel (14) fruto de su relación con Aracely Arámbula (51).

Ambos jóvenes se han criado bajo un férreo blindaje mediático. Hasta ahora. Miguel Gallego Arámbula, el mayor de los dos, -que cumplió 19 años el pasado mes de enero-, ha sido fotografiado por primera vez.

El halo de misterio en torno a los vástagos de El Sol de México se ha roto después de que un equipo del programa Ventaneando, de TV Azteca, haya captado las primeras imágenes del joven. El escenario de la 'pillada': el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se le ha visto caminando junto a su hermano Daniel en la zona de seguridad.

El hijo de Luis Miguel, 'pillado' por las cámaras

Miguel Gallego Arámbula, hasta el momento un verdadero 'fantasma' para la prensa del corazón, apenas ha sido inmortalizado por las cámaras de la prensa.

Sus padres, celosos de su vida privada, han evitado mostrar su rostro y lo han mantenido por completo al margen de escenarios, alfombras rojas y focos.

Lo cierto es que las instantáneas del joven recorriendo los pasillos de un aeropuerto han desatado un aluvión de comentarios en las redes sociales. En cuestión de horas se han convertido en virales.

No es de extrañar la 'fiebre' que se ha desatado en las plataformas digitales. El parecido con el cantante mexicano, nacido en Puerto Rico, es asombroso. "Es idéntico a su papá", "igualito a su padre" o "son clavados", se repite en titulares y comentarios en las redes.

A estas alturas, casi nadie esperaba que una escena tan cotidiana como pasear por los pasillos de un aeropuerto haya puesto fin a casi dos décadas de absoluto anonimato.

Infancia al margen de los focos

En los breves fragmentos difundidos en televisión se ve a Miguel con camisa negra y melena oscura y abundante, un look que muchos fans han comparado con la imagen de Luis Miguel en sus años de mayor esplendor.

Llama la atención que el joven cubre parte de su rostro con una mascarilla sanitaria, lo que muchos han interpretado como un intento de pasar desapercibido.

Pero la suya ha sido una tentativa fallida: las cámaras lo captan de frente el tiempo suficiente como para que haya sido identificado por la prensa mexicana.

La filtración tiene un valor muy especial para los seguidores del cantante -considerado un verdadero 'dios' por sus admiradores- porque, durante 19 años, tanto Luis Miguel como su expareja, Aracely Arámbula, habían acorazado la intimidad de sus hijos, evitando mostrar sus rostros en público y manteniéndolos fuera de la fama.

Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, con sus hijos Miguel y Daniel. Redes sociales.

Hasta ahora sólo se conocían datos muy puntuales sobre sus hijos. Entre ellos, que Miguel nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Y que su hermano menor, Daniel, nació dos años más tarde.

Hasta la actualidad, ninguno de los dos ha debutado en el mundo del espectáculo ni tiene cuentas en las redes sociales verificadas.

El propio periodista Ricardo Manjarrez, responsable de ofrecer la exclusiva, ha destacado que el cantante "los mantuvo en el anonimato mucho tiempo" y que "nadie sabía cómo eran hasta hoy".

También ha corroborado lo que parece una evidencia: "El mayor es idéntico a Luis Miguel".

Por el momento, nada indica que Miguel vaya a seguir los pasos profesionales de Luis Miguel. Hay algún periodista del país mexicano que apunta a que Miguel habría heredado el talento vocal de su padre, pero no hay confirmación alguna sobre ello.

Luis Miguel, que mantiene una relación sentimental con Paloma Cuevas (53) desde hace casi cuatro años, tiene una hija mayor, Michelle Salas (36), fruto de su relación con Stephanie Salas (56). Actualmente triunfa como influencer tanto en el continente americano como en España.