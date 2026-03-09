Su viudo, Todd Corman, y sus 2 hijos: la familia que llora la muerte de Jennifer Runyon, actriz de 'Los Cazafantasmas'

La actriz Jennifer Runyon, conocida por su papel en Los Cazafantasmas y por la comedia televisiva Con ocho basta, perdió la vida a los 65 años, el pasado viernes, 6 de marzo, a causa de un cáncer.

Su familia ha confirmado la noticia a través de un comunicado emitido en las redes sociales este pasado domingo, día 8.

"El pasado viernes falleció nuestra querida Jennifer. Fue un largo y arduo viaje que culminó con ella rodeada de su familia", se lee en la publicación a la que ha tenido acceso ABC7 Los Ángeles. "Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn", añadía su entorno.

Su hija, Bayley, quien cuenta con un perfil público, también se ha despedido de su madre a través de las redes. "Todas las mejores partes de mí vinieron de ti. Daría cualquier cosa por un día más juntas", ha escrito.

Jennifer Runyon construyó un núcleo familiar sólido junto a su marido, el entrenador de baloncesto Todd Corman, y sus dos hijos, Wyatt y Bayley. Son ellos quienes han estado a su lado hasta el fin de sus días.

Jennifer Runyon en una imagen de archivo. Getty Images

Runyon y Corman se casaron en 1991, cuando la carrera de ella ya había alcanzado cierta notoriedad. Él, por su parte, era entrenador de baloncesto de la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles.

Corman, no obstante, también ha formado parte de la industria del entretenimiento. Según su biografía en IMDb, fue asistente de dirección y editor en varios proyectos que vieron la luz entre finales de los 80 y mediados de la década de los 90.

Fue en uno de sus proyectos, de hecho, donde coincidió con la fallecida actriz.

Jennifer Runyon y Todd Corman se conocieron en 1986, durante el rodaje de Dreams of Gold: The Mel Fisher Story. Se dieron el 'sí, quiero' en 1991 y dos años después se estrenaron en la paternidad con el nacimiento de su primogénito, Wyatt. En 1995 ampliaron la familia con Bayley.

La intérprete siempre dio prioridad a sus hijos. Así, tras estrenarse en la maternidad hizo un parón en su carrera profesional.

"Crecí en una familia en la que mis padres trabajaban y teníamos amas de llaves y niñeras. Mi madre y mi padre trabajaban en la radio y yo crecí rodeada de otras personas que estaban allí todos los días. No quería eso para mis hijos, porque sé que lo único que yo quería era a mi madre", confesó en una entrevista en 2016.

Jennifer Runyon en uno de su proyectos. IMDb

"Quería vivir cada momento. No quería que alguien me llamara al set para decirme: '¡Wyatt ha dado sus primeros pasos!'. Quería ser yo quien, si era posible, viviera ese primer momento", añadió.

De sus dos hijos, ha sido la pequeña, Bayley, quien ha seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, participando en conocidas series como 9-1-1, Chilling Adventures of Sabrina y Jane the Virgin.