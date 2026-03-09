Disparan 10 tiros contra la casa de Rihanna en Los Ángeles con un fusil de asalto cuando estaba dentro: una mujer detenida

Una mujer ha sido detenida en la tarde de este pasado domingo, 8 de marzo, tras haber efectuado una decena de disparos con un fusil de asalto AR-15 a la casa de la cantante Rihanna (28 años) en California, según ha informado a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés).

El tiroteo ha ocurrido cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se ha acercado a la propiedad de la artista y ha disparado desde el interior de su coche unos 10 tiros, de los que cuatro han alcanzado la residencia y al menos uno ha penetrado sus paredes, según ha indicado una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de Umbrella y Diamonds in the sky estaba dentro de su propiedad durante el ataque, pero no ha resultado herida. Hasta ahora, no se ha pronunciado sobre el incidente.

ASAP Rocky y Rihanna en el Festival de Cannes 2025. Gtres

La supuesta responsable, de 30 años, ha quedado bajo custodia de la Policía.

Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky (37), o sus tres hijos, RZA (3), Riot (2) y Rocki.

La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó en torno a media hora más tarde en el aparcamiento de un centro comercial en Sherman Oaks tras seguir su pista desde un helicóptero.

Mientras la Policía buscaba el Tesla, transmitieron detalles por radio. Así, se conoce que la sospechosa llevaba el pelo trenzado y vestía una blusa color crema.

Rihanna en la MET Gala 2025. Gtres

Los investigadores analizan ahora los detalles del suceso para tratar de descifrar los motivos que ha tenido la mujer arrestada.

"Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos", ha explicado un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ha añadido, además, que varias balas han impactado contra un vehículo aparcado delante de la propiedad.

Rihanna vive en una mansión de estilo colonial en el barrio de Beverly Crest y no es la primera vez que sufre un susto en una de sus viviendas.

En 2018, un hombre irrumpió en su casa en Hollywood Hills y pasó 12 horas dentro. Entonces la intérprete de Barbados no se encontraba dentro.

El asaltante fue descubierto al día siguiente por la asistenta de Rihanna. De apellido León, posteriormente se declaró inocente de los cargos de acoso a la artista.