Mark Zuckerberg, nuevo vecino VIP de Julio y Enrique Iglesias: compra la casa más cara de Miami por 170 millones

Mark Zuckerberg se ha comprado la casa más cara de Miami por 170 millones de dólares. Montaje de EL ESPAÑOL.

Mark Zuckerberg (41 años) y su mujer, Priscilla Chan (41), acaban de cerrar una operación inmobiliaria histórica en Estados Unidos.

El consejero delegado de Meta y su esposa se han comprado una mansión en Indian Creek Island, un enclave privado apodado como el Billionaire Bunker de la ciudad, ya que en esta zona solo vive un reducido número de multimillonarios: desde el fundador de Amazon, Jeff Bezos (62) y su mujer, Lauren Sánchez (56), a Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44).

Su adquisición, valorada en 170 millones de dólares (casi 146 millones de euros), marca un nuevo récord de precio en el condado de Miami-Dade, -donde se encuentra el inmueble-, para una vivienda. Y se sitúa entre las transacciones residenciales más caras de Estados Unidos.

Muelle privado y acuario a gran escala

El récord actual en Estados Unidos lo ostenta el multimillonario Ken Griffin, quien se hizo con un apartamento en Nueva York por aproximadamente 238 millones de dólares en el año 2019.

Por su parte, el récord en Florida se estableció el año pasado, cuando un complejo frente al mar en Naples se vendió por 225 millones de dólares.

La propiedad, que aún se encuentra en construcción, cuenta con 2.800 metros cuadrados construidos. Cuenta con nueve dormitorios, muelle privado y piscina.

Otras de las comodidades de la mansión son un gimnasio, peluquería y sala de masajes y sala de cine. También dispone de un acuario a gran escala -con 1.500 galones de agua (5.678 litros)- y una biblioteca con pasadizo secreto.

La mansión de Mark Zuckerberg se encuentra en Indian Creek, una de las islas privadas más exclusivas de Miami. @ferrisfauli

Qué es Indian Creek, la isla donde vive Enrique Iglesias

En lo que respecta a su ubicación, cabe recordar que Indian Creek es, además de una isla privada de alta seguridad, uno de los emplazamientos favoritos de multimillonarios y celebridades.

Entre los vecinos VIP de este exclusivo rincón de Florida destacan Enrique y Julio Iglesias, quien dio aquí uno de sus mayores pelotazos inmobiliarios.

A finales de la década de los 70 compró varias parcelas y casas allí. Y, a través de sociedades, sigue figurando como propietario de al menos parte de los terrenos y mansiones en la isla.

También tienen residencia en Indian Creek la hija de Donald Trump (44), Ivanka Trump (43) y su marido, Jared Kushner (44); Tom Brady (48), ex marido de Gisele Bündchen (45), o el dj francés David Guetta (58).

La compraventa de la nueva mansión de Mark Zuckerberg en Indian Creek, en Miami, se cerró el pasado 2 de marzo. @ferrisfauli

La 'rebaja' de Zuckerberg

Los vendedores de la mansión son el doctor Aaron Rollins, un conocido cirujano estético de las estrellas en Estados Unidos, y su esposa, la agente inmobiliaria Marine Rollins.

Los Rollins pagaron más de 30 millones de dólares por la parcela de unos 8.000 metros cuadrados en 2020 y han pasado todos estos años diseñando y construyendo la mansión de piedra caliza.

La nueva mansión de Zuckerberg tiene sala de cine, gimnasio, sala de masajes y peluquería. @ferrisfauli

En noviembre de 2025 sacaron la propiedad al mercado por 200 millones de dólares. No se zafaron de ella hasta cuatro meses después.

Zuckerberg y su pareja formalizaron la compra el pasado 2 de marzo, según el registro inmobiliario local (MLS), por 22 millones menos del precio de venta inicial.

Tal y como desliza WSJ Real Estate, los agentes de la propiedad, madre e hijo, Danny y Jill Hertzberg, de Coldwell Banker Realty, "rehusaron comentar sobre el comprador, pero señalaron que la operación refleja la evolución del mercado de Miami desde el inicio de la pandemia de Covid".⁠

La nueva mansión de Mark Zuckerberg en Miami tiene 2.800 metros cuadrados construidos. @ferrisfauli

Éxodo de ricos a Miami

La operación inmobiliaria de Mark Zuckerberg se interpreta como una reacción directa al debate fiscal abierto en California.

En ese estado, varias organizaciones sindicales han promovido la convocatoria de un referéndum para introducir en la Constitución autonómica un gravamen extraordinario del 5% dirigido a los contribuyentes con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares.

El objetivo declarado de este 'nuevo impuesto a los ricos' sería evitar el deterioro del sistema sanitario y garantizar recursos para la educación pública.

Este contexto fiscal explicaría, según distintas fuentes, el cambio de estrategia residencial del fundador de Meta. No obstante, su patrimonio inmobiliario sigue manteniendo un fuerte arraigo en la costa Oeste.

El CEO de Meta y su mujer han adquirido una mansión en Indian Creek valorada en 170 millones de dólares. @ferrisfauli

En la actualidad, el empresario posee dos propiedades en California, una en Palo Alto y otra en las inmediaciones del lago Tahoe, además de residencias de alto standing en Hawái y en Washington D. C.

Paralelamente, el sur de Florida ha ido ganando peso como polo de atracción para grandes fortunas y directivos de multinacionales tecnológicas.

Actualmente, la región es una de las alternativas favoritas a los tradicionales enclaves empresariales del país, tanto por su clima fiscal como por su oferta residencial de lujo.

La nueva residencia de Mark Zuckerberg se encuentra en unos terrenos de 8.000 metros cuadrados. @ferrisfauli

En este nuevo éxodo de millonarios y miembros de las élites tecnológicas a Miami se inscriben otras figuras destacadas del sector.

El que fuera consejero delegado de Google, Larry Page (52), ha desembolsado cerca de 190 millones de dólares por tres inmuebles situados en el barrio de Coconut Grove, en Miami.

Por su parte, el multimillonario ruso Sergey Brin (52) se encuentra en negociaciones para adquirir una vivienda en la bahía de Biscayne, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.