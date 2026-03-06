Daryl Hannah, expareja de John Kennedy Jr., estalla por su personaje en la serie 'Love Story': "Nunca he consumido cocaína"

La actriz Daryl Hannah (65 años) ha publicado una contundente columna en The New York Times en la que denuncia a la serie Love Story, producción televisiva basada en la vida de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, por la "falsa y degradante representación" que se hace de ella.

En el texto, Hannah afirma que el personaje que lleva su nombre en la serie "no refleja ni remotamente mi vida, mi conducta ni mi relación con John", y rechaza categóricamente la imagen que se proyecta en la ficción de ella. "Las acciones y los comportamientos que se me atribuyen son falsos".

"Nunca he consumido cocaína ni organizado fiestas con drogas, nunca presioné a nadie para casarse, ni profané memoriales privados”, agrega la actriz, visiblemente indignada por el retrato que considera difamatorio.

La intérprete de Blade Runner y activista ambiental reconoce que durante años optó por guardar silencio frente a los rumores mediáticos, recordando un consejo que le dio Jacqueline Onassis: "Los tabloides son forro de pajarera al día siguiente".

Pero, según señala, "esa frase ya no es cierta". En la era digital, dice Hannah, las mentiras "se archivan, se transmiten, se recortan, se convierten en memes y resurgen sin cesar".

La pareja en 1993. Getty Images

Hannah también cuestiona el trato de las mujeres en la cultura popular, al señalar que su personaje se retrata como "una rival, un obstáculo o una villana", actitud que considera un reflejo de la misoginia persistente en la industria del entretenimiento.

"No es casualidad que hayan decidido mostrar a mi personaje como irritante y egocéntrica", apunta, citando incluso las declaraciones de uno de los productores de la serie que la calificó de "adversaria narrativa".

La actriz subraya que las consecuencias de tales dramatizaciones son reales. Desde la emisión de la serie, ha recibido mensajes hostiles y amenazas de espectadores que creen que lo mostrado en pantalla es verdad.

"Cuando el entretenimiento usa el nombre de una persona real, puede afectar permanentemente su reputación", advierte.

Conocida por su activismo medioambiental y su trabajo social con terapias asistidas con animales para personas con Alzheimer, Hannah asegura que su decisión de hablar públicamente no responde a una cuestión de ego, sino a la necesidad de proteger su capacidad de seguir trabajando.

Daryl en Roma en 2014. Getty Images

"La reputación no se trata del ego, sino de la posibilidad de seguir haciendo el trabajo significativo que amo", apostilla.

En un emotivo cierre, la actriz reflexiona sobre cómo las mentiras digitales no desaparecen con el tiempo, a diferencia de las noticias de antaño.

"Los revestimientos de las jaulas de pájaros son biodegradables. Las mentiras en línea perduran. Que el amor y la verdad prevalezcan", concluye su carta.

Su historia de amor

La serie Love Story recupera la relación de Daryl y el llamado último príncipe americano para contextualizar la situación sentimental de Kennedy Jr. cuando conoció a Carolyn Bessete, que es la historia de amor en la que se centra la ficción.

Daryl y John empezaron a salir en 1988, después de reencontrarse en la boda de la tía de John F. Kennedy Jr., Lee Radziwill, con el director Herb Ross.

A partir de ese reencuentro, comenzaron a verse, primero de forma esporádica, y ya de forma más estable a partir de 1992, cuando él viajó a Los Ángeles para apoyarla tras el final de su relación con Jackson Browne.

Daryl Hannah y John Kennedy Jr. Getty Images

Según han relatado amigos de la pareja a lo largo de los años, la relación entre Daryl y Kennedy Jr. fue "intensa y complicada", con momentos de gran conexión y otros de fuerte desgaste que acabarían llevando a la ruptura.

Tras la separación definitiva, en torno a 1994, los caminos de ambos se bifurcaron: John empezó una relación estable con Bessette, con quien se casaría en 1996, mientras que el romance con Hannah quedó convertido en uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental.

La serie reinterpreta ese pasado, presentando al personaje basado en Hannah como una figura tóxica, celosa y obstaculizadora del amor entre Kennedy y Bessette, algo que la actriz rechaza de plano.

En su texto, denuncia que se ha manipulado su historia personal para darle más tensión al relato romántico de la pareja icónica.