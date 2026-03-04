Las intensas 72 horas de Susan Sarandon en Barcelona: comida con Hiba Abouk y Laura Ponte y visita a la Sagrada Familia

Fue la estrella de la noche, pero antes de deslumbrar en la alfombra roja de los Goya, Susan Sarandon (79 años) ya llevaba varios días conquistando Barcelona lejos de los focos oficiales.

La ganadora del Goya Internacional 2026 aterrizó, discreta, en el aeropuerto de El Prat 72 horas antes de la gran cita. Además de cumplir con su agenda oficial –rueda de prensa, encuentro con el público y preparativos de la gala–, la actriz de Hollywood se había reservado un tiempo para otros planes lejos de micrófonos y flashes.

La neoyorquina llegó a la capital de Cataluña el pasado jueves 26 de febrero, al mediodía, con una hoja de ruta muy clara.

Su primera vez en la Ciudad Condal fue en 2023, cuando participó en el BCN Film Fest. En aquella ocasión solo pudo visitar el museo Picasso y las obras emblemáticas de Gaudí.

Susan Sarandon hablando con Rossy de Palma, durante la comida. RRSS

Ahora no había tiempo que perder para exprimir al máximo cada minuto y conocer todos aquellos lugares de interés que no pudo en la anterior visita.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a todos esos movimientos de Sarandon previos a los Goya y ha seguido la pista de la americana, camuflada entre los millones de turistas que visitan Barcelona cada día.

La primera parada de la actriz tras pisar suelo catalán fue su hotel. La ganadora del Óscar por su interpretación en Pena de Muerte se alojó en El Palace Barcelona, uno de los hoteles más emblemáticos y clásicos de la capital catalana.

Instalado en un edificio histórico a pocos pasos del Paseo de Gracia, el Palace conserva una estética de gran hotel europeo, con lobby de techos altos, lámparas de araña y salones alfombrados donde han dormido estrellas de Hollywood, aristócratas y jefes de Estado.

La decoración de la mesa durante la comida de Susan. RRSS

Ese entorno, discreto pero cargado de historia, fue el cuartel general de la actriz antes de desplazarse a sus distintos compromisos tanto públicos como privados.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia, el mismo día de su llegada, Susan fue recibida en casa de Álex Agulló para una comida íntima con amigos.

El conocido relaciones públicas abrió nuevamente las puertas de su impresionante casa para acoger esta visita internacional. Con su agencia Las Marquesas organiza las más exclusivas presentaciones y eventos de España.

A la mesa -cuidada al más mínimo detalle- se sentaron nombres tan reconocibles como Laura Ponte (52), Rossy de Palma (61), Hiba Abouk (39) o el fotógrafo Pablo Sáez -viudo de David Delfín-, entre otros invitados seleccionados al milímetro.

Puesto en contacto con Laura Ponte para conocer más datos sobre este encuentro privado, la modelo -quien no ha querido desvelar mucha información al respecto- ha asegurado a este medio que Sarandon estuvo muy cercana. "Había coincidido con ella una vez en un hotel en Amalfi. Es una persona maravillosa".

Segundo día

El viernes, 27, día previo a la gala, Susan Sarandon tenía en su agenda oficial un encuentro con el público y una rueda de prensa multitudinaria en el espacio de El Born. Museu d'Història de Barcelona.

Antes, decidió aprovechar la mañana y dedicó su tiempo libre a mezclarse con el resto de visitantes de Barcelona para conocer dos de sus grandes iconos culturales: la Fundación Miró y la Sagrada Familia.

Sarandon, en la Fundación Miró. RRSS

En Montjuïc, se detuvo ante las obras del artista, entre colores vibrantes y formas oníricas que ayudaron a forjar la imagen moderna de Barcelona; en el templo de Gaudí, levantó la vista hacia las bóvedas interminables y las vidrieras, sumergiéndose en esa mezcla de espiritualidad y arquitectura imposible que fascina a viajeros de todo el mundo.

En ambas visitas, llamó la atención su estilismo. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood que se camuflan para pasar desapercibidos con gorras u otros complementos, Sarandon se mostró a cara descubierta.

Llevó el pelo recogido en un moño alto, con sus gafas de sol colocadas sobre la cabeza, y una camisa muy llamativa de estampado geométrico y colores vivos (naranjas, amarillos, verdes) bajo una chaqueta de cuero negra.

El conjunto tiene un punto bohemio y muy suyo: prendas cómodas pero con personalidad.

Los Goya

El sábado, 28, el auditorio Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) fue el lugar elegido por la Academia de Cine para celebrar la 40 edición de los Goya.

Vestida de Armani, con un abrigo-esmoquin azul noche, Sarandon salió al escenario entre una ovación que la dejó visiblemente emocionada y enmudecida durante unos segundos. Recogió su Goya Internacional por su filmografía llena de títulos como Thelma & Louise o las Las brujas de Eastwick.

Fue uno de los momentos más esperados y su discurso, el más comentado de la ceremonia. En su intervención, la actriz citó al historiador Howard Zinn para recordar que "la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y bondad".

Miró hacia España para insistir en que la "lucidez moral" de sus artistas y de su presidente que le ayuda a sentirse "menos sola en un entorno de caos y represión".

Su paso por la ciudad no solo dejó esta estampa de una estrella de Hollywood recogiendo un premio, sino también la de una visitante curiosa que quiso mirar Barcelona con ojos de turista.