El plantón de Susan Sarandon a la prensa española: de elogiar a Pedro Sánchez a no pasar por la alfombra roja de los Goya

El pasado sábado, 28 de febrero, se celebró en Barcelona la 40.ª edición de los Premios Goya y aún sigue dando mucho de qué hablar. La gala del cine español no ha pasado desapercibida y la polémica siempre está servida. Sin embargo, pocos están poniendo el foco en algo que pasó durante la alfombra roja y nadie se ha hecho eco.

EL ESPAÑOL, allí presente, presenció cómo la mujer que recibió el premio Goya Internacional posó frente a los fotógrafos y decidió no atravesar la gran alfombra roja que desplegó el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB).

Personajes como Paula Vázquez (51 años), Belén Rueda (60), Julio Peña (25) o Arturo Valls (50) alabaron a la actriz internacional durante una conversación con este periódico.

Sin embargo, tras su llegada a la Ciudad Condal, el público enloqueció con la presencia de este icono internacional. Pero, ¿qué le pasó a Susan Sarandon (79) en Barcelona?

La actriz llegó a Barcelona el pasado viernes, 27 de febrero; desde entonces, un sinfín de periodistas y expertos en cine pusieron el grito en el cielo tras verla llegar a la rueda de prensa oficial. En ese encuentro con los medios, Susan quiso agradecer a la Academia de Cine el galardón y, además, se acordó del presidente del Gobierno.

Susan Sarandon en los Premios Goya 2026

Sarandon elogió públicamente a Pedro Sánchez (54) por su postura sobre Gaza, diciendo que España y su presidente están "en el lado correcto de la historia" y que su posición le hace sentirse "menos sola". Además, añadió que era "guapo" y "alto", aunque reconoció que no sabía mucho sobre él.

Después de elogiar al presidente llegó el momento de la alfombra roja. Los medios de comunicación, que llevaban desde las 16:30 trabajando en los bajos del CCIB, esperaban con ganas la llegada de Susan Sarandon; sin embargo, esto pasó, aunque no como debería haber pasado.

La actriz internacional estaba convocada para pasar por la alfombra roja a las 21:00 horas, según la escaleta de alfombra roja a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Pero no solo no llegó a tiempo, sino que, después de posar ante los fotógrafos media hora tarde, decidió no pasar por la alfombra roja.

Históricamente, desde que se hace entrega del Goya Internacional en la gala del cine español, todos los actores -se paren o no- desfilan por la alfombra roja y siempre han hecho una parada con los medios a los que, como mínimo, les han dedicado unas palabras. En esta ocasión, no pasó.

Susan Sarandon y Oliver Laxe en la gala de los Premios Goya 2026. Gtres

Susan Sarandon pasó de posar ante las cámaras al patio de butacas de los Premios Goya. Ahí -sin haber dado declaraciones a los medios- se encontró con Oliver Laxe (43), con el que sí se dejó ver muy cómplice.

Aún no está confirmado el motivo por el que la actriz no quiso pasar por los medios de comunicación allí presentes, pero lo único cierto es que, en la convocatoria, estaba previsto. Eso sí, según lo que se rumoreaba en la sala donde se celebró el photocall, la falta de tiempo dejó sin acceso a declaraciones a la prensa española.

Susan no fue la única que no desfiló por la alfombra roja: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz (54), Salvador Illa (59) y Ernest Urtasun (44) tampoco desfilaron por esta alfombra, ya que dieron unas breves declaraciones a las agencias principales y abandonaron el photocall por un lateral.