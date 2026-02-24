Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, y podría ser condenado a cadena perpetua

Nick Reiner (32 años) se ha declarado este pasado lunes, 23 de febrero, no culpable del asesinato de sus padres, el director de cine Rob y Michele Reiner, en un tribunal de Los Ángeles (EE.UU.), en el inicio de un proceso judicial que ha generado una gran expectación en Estados Unidos.

Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus progenitores, acontecida el pasado 14 de diciembre. La acusación contempla además "circunstancias especiales", una figura jurídica que, de ser probada, podría acarrearle la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El acusado ha comparecido ante el juez vestido con una prenda de una sola pieza en color canela, con el pelo rapado y semblante serio.

Nick Reiner durante el juicio celebrado en Los Ángeles. EFE

Durante la vista apenas ha intervenido y solo ha tomado la palabra para renunciar a su derecho a un juicio rápido, una decisión que permite que el procedimiento se prolongue más allá de los plazos habituales mientras la defensa prepara su estrategia.

La próxima comparecencia ante el tribunal ha quedado fijada para el 29 de abril, fecha en la que se espera que se definan nuevos pasos procesales.

La lectura de cargos estaba inicialmente prevista para el 7 de enero, pero fue aplazada después de que su abogado penalista, Alan Jackson -quien anteriormente ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey- decidiera retirarse del caso.

Posteriormente, el tribunal designó como abogada de oficio a Kimberly Green para asumir su defensa. Reiner permanece en prisión sin derecho a fianza.

Rob Reiner, director de la icónica comedia romántica Cuando Harry encontró a Sally, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados en su vivienda del barrio de Brentwood el 14 de diciembre. Su hijo mediano fue arrestado un día después como principal sospechoso.

Tal y como publicó el Los Angeles Times, fue la hija del matrimonio quien descubrió los cuerpos tras acudir al domicilio alertada por una masajista que aseguró que nadie respondía en la casa. Tras descubrir el cuerpo de sus padres, llamó a la policía y salió huyendo del lugar del crimen aterrorizada.

Nick Reiner había hablado públicamente en el pasado sobre su prolongada lucha contra la adicción a distintas sustancias.

Además, se le diagnosticó esquizofrenia años atrás y, según varios medios, estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento de los hechos, un elemento que previsiblemente tendrá relevancia en el desarrollo del juicio.

A día de hoy, no se conoce cuál será el futuro de Nick Reiner pero, de confirmarse que fuese el autor del crimen de sus padres, podría pasar el resto de su vida entre rejas. Hasta entonces, permanece en prisión provisional sin derecho a salir.