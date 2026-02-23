Quién es Nicolás Keenan, el jugador de hockey y prometido del nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten

Rob Jetten -a la derecha- junto a su pareja sentimental, Nicolás Keenan, en una imagen de redes sociales.

Rob Jetten (38 años) se ha convertido este lunes, 23 de febrero, en el primer ministro más joven de Países Bajos. En el plano personal, Jetten ha hablado abiertamente de su homosexualidad, por lo que el nombre de su pareja también está acaparando titulares en el país.

Su nombre es Nicolás Keenan, quien se convierte en 'primer caballero' de Holanda. Es jugador de hockey, natural de Argentina, y vivió durante seis años en Cataluña antes de trasladarse al país de los tulipanes, donde conoció a su futuro marido.

Su historia está repleta de casualidades y de una lenta conquista. Aquí se combina política de alto nivel, deporte profesional y una relación que ha tenido que abrirse paso desde la discreción más absoluta hasta la exposición pública que implica vivir junto al jefe de Gobierno de un país europeo.

El propio Nicolás define su historia como "amor moderno", con un flechazo que surgió en La Haya, donde ambos vivían. "Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un 'like', le devolví un 'like', reacción, reacción...".

La pareja en una fotografía de sus redes sociales.

La Haya, sede de instituciones internacionales y del poder político neerlandés, fue el escenario donde ese cruce aparentemente trivial entre un joven dirigente progresista y un delantero de hockey profesional se transformó en pareja.

Esta historia terminó derivando en un vínculo que hoy ocupa un lugar central en la escena pública del país. Se trata, según los protagonistas, de una relación que se fue construyendo a puerta cerrada mucho antes de saltar a los titulares.

Esa naturalidad que hoy muestran no estuvo siempre ahí. "Eso sí, no fue un camino de rosas. Costó un poco hasta que el deportista quiso hacerlo público", señala el propio Nicolás a Pink News.

"Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento", ha agregado.

En esa entrevista añadía que no dejaba a su novio asistir a los partidos que disputaba o, si se encontraban en público, hacía como si no lo conociese: "Yo también era un jugador profesional de hockey que no había hecho pública su orientación. Para mí fue muy difícil".

El deporte de élite, con sus códigos de vestuario y sus inercias tradicionales, se convirtió así en una barrera emocional añadida a la propia exposición que suponía salir con un político llamado a ocupar puestos cada vez más relevantes.

La dupla, en una fotografía de Instagram.

Ese periodo de relación casi oculta, vivida entre cuatro paredes mientras hacia fuera se mantenía la ficción, marcó los primeros compases de la pareja.

No se trataba solo de decidir cuándo hacerlo público, sino de asumir qué implicaciones tendría en la carrera deportiva de Nicolás y en la trayectoria política de Rob.

El giro llegó con el tiempo. Cuando la relación estuvo más asentada, ambos comenzaron a compartir imágenes en redes sociales.

Entre esas publicaciones hubo una especialmente significativa: en noviembre de 2024 anunciaron su compromiso, presumiendo de anillos y con una escueta pero elocuente frase: "Pronto seremos Mr. y Mr.".

Así, Nicolás Keenan se convierte a partir de este lunes en lo que podríamos llamar 'primer caballero' de Países Bajos.

No es una figura que exista como tal en el país, puesto que es una monarquía con los reyes Guillermo Alejandro (58) y Máxima (54) al frente, pero sí lo será de facto en determinados actos institucionales a los que el primer ministro tenga que acudir en pareja.

El hockey, al que se dedica profesionalmente Keenan, podrá seguir ocupando la mayor parte de su tiempo.

No solo juega como delantero en un equipo de India, donde las temporadas son intensas y duran solo unas semanas, sino que también forma parte de Los Leones, la selección argentina de hockey hierba.

Ese doble calendario -ligas internacionales concentradas y compromisos con la selección- le permite encajar, con complicaciones pero sin renuncias, su nueva visibilidad al lado del jefe de Gobierno.