Jennifer Lopez, a sus mellizos en su 18º cumpleaños: "No puedo creer que seáis adultos. Hacéis de mi mundo un lugar mejor"

Jennifer Lopez y sus hijos, Emme y Max, en una imagen de sus redes sociales.

El 22 de febrero de 2008, Jennifer Lopez (56 años) vivió uno de los días más felices de su vida con motivo del nacimiento de sus hijos mellizos, Emme y Max Muñiz, fruto de su extinta relación con Marc Anthony (57).

Desde entonces, han transcurrido ahora 18 años. Una marcada fecha que la artista ha querido celebrar públicamente. Así, Jennifer ha compartido un emotivo post en Instagram felicitando a la pareja de hermanos.

"Nacisteis en plena noche, ¡en medio de la tormenta de nieve más grande y hermosa que Nueva York había visto en años! Recuerdo ir en coche y mirar por la ventana, donde todo brillaba y estaba cubierto de blanco, mientras os sostenía en mi vientre durante los últimos momentos antes de dar a luz", ha recordado la de El Bronx.

La intérprete de On the Floor ha rememorado el nacimiento de Emme y Max ante sus millones de seguidores en la red social: "Cuando os sostenía de bebés, sentía como si estuviera sosteniendo a dos ángeles enviados directamente del cielo. Mi vida cambió para siempre".

Jennifer Lopez sabe que sus hijos mellizos ya no son niños y así lo ha dejado claro en su felicitación pública. "No puedo creer que ahora seáis adultos. Sois tan bondadosos, generosos y cariñosos", ha proseguido en su conmovedora carta.

Y ha añadido: "Qué afortunado fue el mundo en este día hace 18 años cuando Dios decidió enviaros aquí con todo su talento, espíritu y corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacéis por mí y por cualquiera que tenga la suerte de conoceros a ambos cada día".

La diva de El Bronx no ha querido terminar su tierno post sin antes abrirse en canal sobre el amor que siente por sus hijos.

"'Te amo' jamás podría resumir la profundidad del sentimiento, el cariño y el afecto que siento por vosotros. ¡Siempre hemos sido los tres! Hemos recorrido este camino juntos. Siempre nos hemos tenido los unos a los otros para sostenernos y ser esa presencia firme en medio de cualquier tormenta de nieve", ha verbalizado.

No importa el tiempo que pase, Emme y Max siempre serán aquellos niños pequeños para Lopez, tal y como ella misma ha recordado en su conmovedora felicitación.

"Sois increíbles tal y como sois. Feliz 18º cumpleaños, mis mellizos maravillosos", se lee al final de la publicación.

Además del extenso y emotivo escrito, la intérprete de El anillo ha sacado a la luz un vídeo en el que ha recopilado diversos momentos junto a sus hijos.

Jennifer Lopez, en una fotografía tomada en Nueva York en diciembre de 2025. Gtres

Emme y Max llegaron al mundo el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York, convirtiéndose en los únicos hijos de Jennifer Lopez, fruto de su extinta relación con Marc Anthony.

La pareja de artistas, cabe recordar, puso fin a su historia de amor allá por el año 2011.

Marc Anthony junto a Jennifer López en una imagen de archivo Gtres

A diferencia de sus padres, los mellizos de Jennifer y Marc llevan una vida discreta. Emme se identifica como una persona no binaria desde 2022 y utiliza pronombres neutros.

Max, por su parte, guarda un gran parecido físico con su progenitor. Además, conocida es su enorme pasión por los videojuegos y la música.