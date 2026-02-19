Joaquín Torres, arquitecto: "A Cristiano Ronaldo no le gusta mi trabajo. Vino a nosotros por la calidad, igual que va a Gucci"

El arquitecto catalán Joaquín Torres (55 años) ha logrado posicionarse como uno de los referentes en la construcción de casas para futbolistas y celebridades gracias a su talento y a una combinación de trabajo meticuloso y buen ojo para las necesidades del cliente.

A lo largo de los años, Torres ha concedido distintas entrevistas donde ha desvelado cómo se ha ido formando esta relación con el mundo del deporte de élite y, en particular, con figuras como Cristiano Ronaldo (41).

El vínculo de Torres con el fútbol, asegura el propio arquitecto, no fue algo buscado deliberadamente. "Mi relación con este mundo ha sido una cuestión de casualidad", confiesa en una entrevista para Idealista.

Joaquín Torres.

Su primer encargo de relevancia deportiva fue la vivienda de Fernando Hierro (57), que abrió la puerta a numerosos proyectos con otros jugadores y celebridades. Desde entonces, su estudio ha diseñado casas para un amplio abanico de rostros conocidos, consolidándose como un referente en el sector.

En el caso de Cristiano Ronaldo, Torres reconoce que la confianza del delantero portugués no surgió por afinidad estética, sino por reconocimiento profesional y reputación en el mercado.

"Por ejemplo, creo que a Cristiano Ronaldo no le gusta especialmente mi arquitectura, pero confió en nuestro trabajo porque en ese momento preguntó cuáles son los buenos arquitectos residenciales", comenta.

Para el catalán, esta elección responde a la misma lógica que se aplica en otros ámbitos de lujo: buscar lo que funciona y lo que tiene prestigio. "Igual que se va a Gucci a comprar su ropa, vino a nosotros por comprar aquello que funciona y que es mejor", añade.

Joaquín Torres en el entierro de su padre, Juan Torres Piñón. Gtres

Torres apunta que este enfoque ha sido determinante para consolidar su posición como arquitecto de referencia para celebridades y deportistas. Según explica, muchos clientes llegan a su estudio atraídos por un concepto de marca, una garantía de calidad y de estilo que trasciende la arquitectura en sí misma.

"Creo que la inmensa mayoría de celebridades que han venido a nosotros para que construyamos su casa ha sido por un concepto de marca", asegura.

El resultado son residencias que combinan diseño, funcionalidad y un sello de distinción adaptado a la personalidad y estilo de vida de cada propietario. La casa de Cristiano Ronaldo es uno de los ejemplos más mediáticos de esta trayectoria, un proyecto que refleja cómo la confianza, la reputación y la experiencia de un arquitecto pueden hacer que incluso los nombres más exigentes confíen en su trabajo.

Con esto, Joaquín Torres se ha convertido en sinónimo de viviendas de lujo para deportistas, consolidando su nombre en un mercado selecto donde el diseño no es solo estética, sino también estrategia y prestigio.