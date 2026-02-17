Los Beckham muestran unión en una fiesta anticipada por el cumpleaños de Cruz: del tributo a los Beatles a una invitada VIP

La familia Beckham, a excepción de Brooklyn, en una imagen de las redes sociales de Victoria.

El próximo viernes, 20 de febrero, Cruz, hijo de David (50) y Victoria Beckham (51), cumplirá 21 años. Una dulce efemérides que la mediática familia ha festejado de forma anticipada.

La celebración ha tenido lugar este pasado fin de semana. Eso sí, no ha sido hasta este pasado lunes, 16 de febrero, cuando han trascendido los detalles del evento, tras una publicación en el Instagram de la diseñadora.

"Celebrando el cumpleaños de Cruz. Te queremos mucho", ha escrito Victoria en su red social. Además de las palabras, la exSpice Girl ha incluido un carrusel de fotografías del festejo.

La mayoría de las imágenes tienen como claro protagonista a Cruz Beckham. En una de las instantáneas, el joven músico aparece de lo más embelesado con su novia, Jackie Apostel (29).

También ha destacado una foto en la que el vástago menor de David y Victoria posa sonriente junto a su madre.

Una vez más, los Beckham han mostrado unión y complicidad al posar todos juntos en medio de la mediática guerra que mantienen con su hijo mayor, Brooklyn (26), quien puso fin a la relación con su familia públicamente unas semanas atrás.

Según ha publicado el Daily Mail, la celebración del cumpleaños de Cruz Beckham tuvo lugar en The MAINE, un exclusivo restaurante situado en una casa solariega georgiana del siglo XVIII en el corazón de Mayfair, en Londres.

Cruz, en el escenario cantando junto a su banda.

La fiesta tuvo como temática el Gran Baile de los Beatles. De hecho, el joven artista actuó para todos los invitados junto a su nueva banda, Cruz Beckham & The Breakers.

El vástago de David y Victoria Beckham cantó y tocó la guitarra, arropado por sus compañeros, el bajista Dan Ewins, el guitarrista Telmo Seixas y el baterista Dario Scott.

No fue este el único momento emotivo de la jornada. Tal y como ha confirmado recientemente el medio británico, Victoria, junto a Harper Seven (14) y Jackie Apostel, subió al escenario para pronunciar un conmovedor discurso.

Cruz no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar tras ver a las mujeres de su vida dedicarle unas tiernas palabras en el marco de la celebración de su cumpleaños.

Cruz y David Beckham, en un 'story' de Instagram.

Para el evento, el hijo del futbolista y la diseñadora se decantó por un traje azul, que combinó con una llamativa corbata. El resto de su familia, eso sí, optó por atuendos más sobrios.

Victoria se reunió con la estrella de las Spice Girls, Emma Bunton (50), una invitada VIP que deslumbró con un vestido negro de encaje escotado. Se desconoce si sus compañeras de banda, Mel B (50), Mel C (52) y Geri Halliwell (53), estuvieron presentes.

De hecho, ambas han compartido una imagen juntas en sus respectivos perfiles sociales.

Como era de esperar, la celebración de cumpleaños de Cruz Beckham ha estado marcada por la ausencia de su hermano mayor, Brooklyn, quien no mantiene contacto con la familia desde hace un año.

Hace un mes, el 19 de enero, el chef rompió su silencio en Instagram tras meses en el ojo del huracán por la ruptura familiar.

Emma Lee Bunton y Victoria Beckham.

En el texto, compartido en sus stories de Instagram, el joven cocinero atacaba a todos los miembros de su familia, ensalzando la figura de su mujer, Nicola Peltz (31).

Entre otros aspectos, Brooklyn Beckham abordaba el control por parte de sus padres o las humillaciones de Victoria a Nicola.

También hacía alusión el primogénito de la familia a la marca 'Beckham'. "Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", rezaba parte del escrito compartido por Brooklyn en su Instagram.

Brooklyn, David y Victoria Beckham en una fotografía de archivo. Getty Images

El joven chef no ha vuelto a pronunciarse al respecto desde entonces. Prefiere centrarse en su historia de amor con la multimillonaria modelo.

Los Beckham, por su parte, han reforzado su unidad familiar a lo largo de estos 30 días.