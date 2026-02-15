Diseñadora de joyas y trajes de baño e influencer: Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que lo acompaña en Argentina

Se llama Gabriela Berlingeri. Nació en Puerto Rico hace 32 años. Es modelo, empresaria e influencer, y mantuvo una sonada relación sentimental con Bad Bunny (31) entre 2017 y finales de 2022.

Su nombre está colapsando las redes sociales tras sus recientes fotografías con el cantante. El pasado jueves, ambos fueron fotografiados juntos en el restaurante Aramburu en Buenos Aires, coincidiendo con los conciertos del puertorriqueño en Argentina.

Las imágenes de la expareja cenando en el establecimiento de dos estrellas Michelin, publicadas por el portal estadounidense Page Six, han hecho saltar todas las alarmas. ¿Están juntos de nuevo? Pocos cuestionan ya la reconciliación entre ellos.

Reconciliación de la expareja

Los rumores sobre el acercamiento de la expareja llevan días sonando con fuerza. Gabriela fue vista apoyándolo desde las gradas en la Super Bowl y con un anillo con la imagen de Sansa, la perrita que compartían. Este gesto ha sido interpretado como guiño a su relación.

No hay imágenes oficiales que constaten que estuvieron juntos, pero se sabe que ella lo acompañó en la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada el pasado domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Gabriela Berlingeri pudo aplaudir desde los asientos al 'Conejo malo' tras recibir tres estatuillas en la gala. En ella recibió el histórico galardón a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, siendo el primer álbum completamente en español en lograrlo. También se llevó Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global.

Su ex, en los Grammy y la Super Bowl

También estuvo presente, tal y como ella misma mostró a través de Stories, en la fiesta privada tras la ceremonia. En ella lucía el famoso anillo con la imagen de la mascota a la que tanto aman ambos.

Ahora, las instantáneas del cantante y su exnovia disfrutando de lo que muchos consideran "una cena anticipada de San Valentín" serían la confirmación definitiva de todas las sospechas: podrían haberse dado una segunda oportunidad.

Cabe recordar que la superestrella puertorriqueña tenía varios espectáculos programados en la capital argentina el viernes, sábado y domingo en River Plate, lo que explica su salida conjunta a uno de los mejores establecimientos culinarios de la ciudad.

"Hay quien habla de un posible compromiso", adelantan desde la emisora de radio KQ105 de Puerto Rico. "Últimamente han compartido más... Ella nunca ha dejado de estar en la vida de él. Ella estuvo en los Grammy. Siempre estuvo ahí".

Gabriela Berlingeri, exnovia de Bad Bunny, tiene una firma de joyas y una línea de ropa de baño. @gabrielaberlingeri

Quién es Gabriela Berlingeri

Ahora que las fotos de su noche para dos han salido a la luz pública, muchos se preguntan: ¿Quién es ella? ¿Who's that girl?, que diría la mismísima Madonna (67).

Gabriela Berlingeri nació el 29 de diciembre de 1993 en Puerto Rico. Estudió en colegios de la isla y cursó estudios superiores en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan. Actualmente vive en Los Ángeles (California).

En la actualidad, es fundadora y directora creativa de la marca de joyería Diciembre Veintinueve (D29), en la que diseña collares, anillos, pendientes y pulseras con un fuerte sello caribeño y simbólico.

En el año 2025 amplió la firma con D29 Swim, una línea de trajes de baño inspirada en el mar y en la cultura de Puerto Rico, que ella misma diseña y presenta en pop‑ups y lanzamientos propios.

Trabaja también como modelo e influencer. Colabora con marcas de moda y usa sus redes, donde supera los 2 millones de seguidores en Instagram, como escaparate para sus diseños y campañas.

Se define a sí misma como una diseñadora autodidacta, enfocada en joyería artesanal y en piezas de moda con producciones limitadas. Su discurso de 'marca' está muy vinculado a la sostenibilidad y la estética caribeña.

Cómo y cuándo se conocieron

Según relató el propio Benito (es su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio), se vieron por primera vez en 2017, en Puerto Rico, después de un concierto de Zion & Lennox.

Se conocieron en un restaurante donde él cenaba con sus padres y sus hermanos. El flechazo fue inmediato. Poco esfuerzo les costó empezar a hablar e intercambiar sus números.

Poco antes de su primer cara a cara con Gabriela, él había lanzado el éxito Diles. El 'boricua' aún se encontraba en pleno ascenso de su carrera y no imaginaba el fenómeno internacional en el que se iba a convertir. Así, la relación comenzó lejos de los flashes, con salidas discretas y un marcado perfil bajo.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, en una imagen de las redes sociales. Redes sociales.

La relación formal entre ellos tuvo lugar entre 2017 y finales de 2022. Cinco años en los que Gabriela Berlingeri fue su pareja en la sombra: lo acompañaba en giras y grabaciones sin aparecer en la esfera pública.

Durante el tiempo que estuvieron juntos vivieron periodos de gran discreción. Jamás hubo una confirmación oficial de su romance.

Podría decirse que la imagen de Gabriela se hizo visible para el gran público en 2020. Y es que el confinamiento supuso un antes y un después en la pareja. Bad Bunny compartió entonces en las redes momentos íntimos en su casa en Puerto Rico, y Gabriela apareció abiertamente en fotos y vídeos suyos.

Gabriela Berlingeri, en sus redes sociales. @gabrielaberlingeri

Ruptura en 2022

Ese año, Gabriela puso su voz a los coros del tema En casita, incluido en el álbum Las que no iban a salir, y grabado durante la pandemia. Fue la primera vez que el artista integró de manera visible a su pareja en su proyecto musical.

También se dejaron ver juntos en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards, confirmando públicamente su relación. Él llegó a describirla como alguien fundamental en su estabilidad emocional. La cosa parecía ir viento en popa.

Gabriela, presente ya en la esfera pública del músico, fue la autora de la foto de portada de Rolling Stone de Bad Bunny, con lo que consolidaba su rol como colaboradora creativa.

Bad Bunny, con Kendall Jenner. GTRES

En 2022 ambos protagonizaron una boda ficticia en el vídeo de Tití me preguntó (estrenado el 1 de junio de dicho año), lo que disparó los rumores sobre un posible compromiso. Poco después, todo cambió de manera radical.

Gabriela dejó de aparecer en eventos junto al artista, y las publicaciones compartidas disminuyeron de manera paulatina, lo que alertó a los fans. En 2023 se dio por rota la relación. Ese año se confirmó el noviazgo del cantante con la empresaria e influencer estadounidense Kendall Jenner (30).

Distintas fuentes, como Us Weekly, han señalado que retomaron su relación en 2024, pero se habrían separado meses después, quedando entre ellos una dinámica de cercanía y amistad.

"Siguen siendo amigos, pero han dado un paso atrás y no están saliendo", adelantó la citada revista entonces. Ahora, el destino ha vuelto a unirlos, aunque ninguno de los dos ha confirmado si los lazos que les unen siguen siendo los de la amistad.