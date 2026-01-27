Jackie, la 'nuera' con la que Victoria Beckham sí se lleva bien: "Tu respeto hacia todos los que te rodean es admirable"

Tras las incendiarias e impactantes declaraciones de Brooklyn Beckham (26 años), que han sacudido los cimientos de los medios de comunicación a nivel mundial, y supuesto una broche familiar que parece insalvable, el resto de la familia ha reaparecido en París.

Han viajado juntos por una buena causa y mostrando una gran unidad, pese a la crisis interna entre sus miembros. Victoria (51) y David (50), junto al resto de sus hijos, Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14), y las respectivas parejas de Cruz y Romeo, han asistido a un acto especial.

Victoria ha sido nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en la capital francesa este pasado lunes, 26 de enero.

Toda la familia se ha mostrado muy emocionada por la distinción que Rachida Dati, la ministra de Cultura del país, le ha otorgado a la excomponente de las Spice Girls. Claro está, ni una mínima mención se ha hecho del escándalo familiar.

En las redes sociales, ha sido Jackie Apostel (30), la novia de Cruz Beckham, quien ha aprovechado la ocasión para elogiar a la madre de su pareja sentimental, con la que la spice pija sí se lleva bien.

Las palabras de Jackie Apostel en su perfil de Instagram. Instagram

Apostel, que ha estado presente en París en tan magno evento, ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía junto a un texto que no deja lugar a dudas: está al lado de su suegra.

"Enhorabuena, Victoria. Tu impulso, creatividad, resiliencia, pero lo más importante, tu amabilidad y respeto hacia todos los que te rodean son algunas de las muchas razones por las que mereces esto y más", ha escrito sobre una imagen de la familia al completo.

Además, añade: "Nos animas constantemente y es tan hermoso ver que se reconoce tu arduo trabajo. ¡Te queremos!". Durante la ceremonia de galardones, la diseñadora ha querido agradecer a sus hijos el apoyo constante y a su familia el estar ahí.

Sin embargo, estas palabras no llegaron a los oídos de Brooklyn, ya que, una vez más, decidió perderse un evento público de lo que él llama la marca Beckham.

Este solo ha sido el último evento familiar que ha decidido ignorar el hijo mayor de los Beckham; sin embargo, ya lo ha hecho más veces. Se perdió la fiesta del 50 cumpleaños de su padre, el lanzamiento de un programa en Netflix por parte de su madre e incluso cuando David Beckham fue nombrado caballero por el Castillo de Windsor.

Esta ha sido la primera reaparición pública de Victoria y David Beckham junto a sus hijos y las novias de sus hijos, después de que Brooklyn y Nicola estallaran contra ellos públicamente.

Cruz y Victoria Beckham en un acto público.

Las declaraciones de Brooklyn

Brooklyn Beckham rompió su silencio con un extenso y contundente comunicado en redes sociales en el que expone, por primera vez de forma directa, el origen y la profundidad de su ruptura con sus padres, David y Victoria Beckham.

En el texto, el primogénito del matrimonio asegura que ha pasado años intentando resolver el conflicto en la esfera privada, pero que la constante aparición de informaciones y filtraciones en la prensa, que él atribuye a su entorno familiar, le han empujado a defenderse públicamente.

Según su versión, sus padres habrían priorizado durante años la protección de la marca Beckham y el control del relato mediático por encima de los vínculos personales.

Brooklyn, David y Victoria Beckham, en una fotografía de archivo. Getty Images

Entre las acusaciones más graves, Brooklyn señala supuestos intentos de sus padres por interferir en su relación con Nicola Peltz y en su boda.

Relata, entre otros episodios, la cancelación de última hora del vestido de novia que Victoria iba a diseñar para Nicola, lo que obligó a la actriz a buscar una alternativa.

También denuncia presiones económicas para que limitara los derechos sobre su apellido, una cuestión que, según él, afectaría no solo a su independencia profesional, sino también al futuro de su esposa y de sus posibles hijos.

La fractura, según Brooklyn, se habría extendido también a la relación con sus hermanos, a quienes acusa de haberle atacado en redes sociales antes de bloquearle, un gesto que para él evidencia la dimensión del distanciamiento.