Vaitiare, arrepentida de haber denunciado a Julio Iglesias en 2010 por presuntas agresiones: "Cometí un gran error"

16 años antes de que dos exempleadas de Julio Iglesias (82 años) acusaran al cantante de agresión sexual, una mujer de origen tahitiano hablaba del artista como un hombre obseso del control, machista y posesivo con su aspecto.

Se trata de Vaitiare Bandera (61), con quien el cantante vivió una historia de amor hace ya 45 años. La relación sentimental entre ambos tuvo lugar en la década de los 80 y se prolongó durante seis años.

En ese tiempo, Iglesias se habría comportado como un obseso del control -vigilaba de manera minuciosa qué comía, cómo vestía y cómo se comportaba-, según relató Vaitiare en un libro de memorias, Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias, publicado en 2010. Un texto del que ahora se siente arrepentida.

Vaitiare ha vuelto al foco mediático tras salir a la luz la investigación en la que dos extrabajadoras del cantante le acusan de agresión. No obstante, el discurso actual de la tahitiana nada tiene que ver con aquello que contó en 2010. Ahora, de hecho, se muestra como defensora del artista.

"Estoy muy feliz de que la Fiscalía Española haya archivado definitivamente el caso de la supuesta demanda contra Julio Iglesias. Yo nunca creí en estas acusaciones", ha escrito en sus redes sociales dos días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara su investigación contra el cantante por no ser competente.

La actriz ha compartido su felicidad junto a un vídeo en el que recopila algunos posados con el intérprete.

"Ha sido muy injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias y el daño irreparable que le han causado. Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años", asegura Vaitiare.

Portada del libro de Vaitiare.

Arrepentida, escribe: "Yo cometí un gran error y asumo la responsabilidad completa". Según explica, en su día contrató "a un escritor fantasma para ayudarme con mis memorias".

16 años después, la actriz asegura que "lo que sucedió fue que él creó un libro escandaloso, lleno de falsedades, con el fin de que se vendiera más".

"Parece imposible de creer, pero yo confié plenamente en él, y fue una falta de profesionalismo de mi parte haber firmado y autorizado cada capítulo sin haberlo leído. El resultado fue fatal, y me ha tomado años poder hablar de este tema", dice la actriz tahitiana.

Respecto al motivo que la ha hecho hablar, comenta: "La única razón por la que lo explico ahora es porque están utilizando ese libro como un arma en contra de Julio Iglesias".

En esta misma línea aprovecha para agradecer a quienes le han dado voz: "Agradezco a los medios de comunicación por darme la oportunidad y la plataforma para rectificar este gran error".

Vaitiare Bandera termina con unas palabras de cariño hacia el cantante de Me va, me va. "Todo lo que ocurrió a lo largo de nuestra relación fue totalmente consensuado. Jamás me sentí obligada ni víctima en ningún momento", asegura. "Julio, la verdad siempre sobresale. Ojalá encuentres consuelo al ver que tantas personas salieron a apoyarte", insiste. .

El polémico libro

Según su biografía, Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias, publicado en 2010, el artista le prohibía a Vaitiare llevar tacones altos, maquillarse de determinada manera o ir sin sujetador porque "parecía una prostituta".

También le daba indicaciones constantes sobre cómo debía ser su conducta en público, según lo relatado en el texto.

Vaitiare Bandera, en el plató de 'De viernes', el pasado viernes, 16 de enero. Mediaset.

Incluso la habría obligado a someterse a prácticas sexuales degradantes. En su autobiografía, Vaitiare Hirshon -su nombre real- revela que la obligaba a participar en tríos con otras mujeres.

"Son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él", recogía en aquel libro del que hoy se arrepiente.