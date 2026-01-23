Cruz, el 'refuerzo' de la marca Beckham en plena tensión familiar por Brooklyn: éxito y récord de ventas en la música

"Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero". La frase corresponde al explosivo comunicado difundido por Brooklyn (26 años), el primogénito de la famosa saga, en respuesta al distanciamiento entre él y sus padres.

El joven cocinero rompió su silencio el pasado lunes, 19 de enero, con un escrito en el que ataca directamente a David (50) y Victoria Beckham (51). Pero también a sus hermanos, Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14). Hasta ahora, ninguno de ellos ha respondido. Al menos directamente.

Los Beckham han seguido con sus compromisos y proyectos con aparente normalidad. La misma línea han mantenido en las redes. Sus últimas publicaciones nada tienen que ver con el escándalo.

Ahora, en plena tormenta mediática, el protagonista es Cruz, el tercero de los hijos de David y Victoria. En medio de esta vorágine, el joven aparece como una suerte de refuerzo para salvaguardar la marca familiar. Está en un buen momento profesional y su madre presume de ello.

La diseñadora, orgullosa, ha compartido que Cruz, el único de todos sus hijos que ha seguido sus pasos en la industria de la música, rompe récords en su carrera artística.

El próximo 27 de marzo, tiene previsto un concierto en The Courtyard Theatre en Londres, un teatro ubicado en la antigua biblioteca pública en Pitfield Street en Hoxton con capacidad para 150 personas. Además, cuenta con un estudio de música en directo que puede albergar hasta 216 personas.

Las entradas salieron a la venta el pasado miércoles, 21 de enero, y ya se han agotado. De ello, precisamente, ha presumido Victoria.

El apoyo de Victoria Beckham a su hijo Cruz. Instagram

"Wow", ha escrito sorprendida la mítica Posh de las Spice Girls, junto a un cartel del concierto que anuncia el sold out.

Un éxito para Cruz -pero también para sus padres-, que llega en la misma semana en la que Brooklyn, el primogénito de la familia, se ha dedicado a arremeter en contra de su familia y la marca Beckham.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", comenzaba Brooklyn en su contundente comunicado.

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", añadía antes de compartir una serie de ataques que dejaban clara su postura.

Para Cruz Beckham se trata de su primer concierto con su banda, The Breakers. Si bien ha actuado en varios locales por Reino Unido, esta serie de shows han sido mucho más íntimos.

Un debut que tendrá lugar 10 años después de que Cruz oficializara su salto a la música. Con apenas 11 años, el tercero de los hijos de David y Victoria publicó la canción navideña If Every Day Was Christmas, para recaudar fondos para Make Some Noise de Global, una organización benéfica que busca ayudar a jóvenes desfavorecidos en Reino Unido.

El apoyo de David

Hasta ahora, a diferencia de su mujer, David Beckham no se ha pronunciado sobre el récord de ventas que ha roto su hijo Cruz. No obstante, el exfutbolista inglés siempre se ha mostrado como uno de los mayores seguidores del joven artista.

"Noche familiar y de amigos con Cruz. Estamos muy orgullosos de ti. Te amamos a ti y amamos el viaje en el que estás... Esta noche estuvo llena de amor y algunas lágrimas de alegría y orgullo", expresó David Beckham el pasado noviembre a través de sus redes sociales.

Entonces, el empresario compartía un vídeo de Cruz en uno de sus conciertos íntimos junto a The Breakers, como antesala a su esperado show del próximo 27 de marzo.

La discreta respuesta a Brooklyn

David Beckham, como bien ha hecho Victoria, ha continuado con sus publicaciones en redes con total normalidad y, aparentemente, haciendo caso omiso al durísimo comunicado de su hijo Brooklyn.

Beckham, además, ha seguido con sus compromisos profesionales y el pasado martes, 20 de enero, solo horas después de que su primogénito rompiera su silencio, reapareció en el Foro Económico Mundial de Davos.

Concretamente, tuvo una intervención en el programa financiero Swawk Box de la CNBC, para hablar de deporte y colaboraciones junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Cruz, junto a su novia, sus padres y dos de sus hermanos en la presentación del documental de Victoria Beckham. Gtres

Al mencionar lo que iconos como Beckham pueden representar para los niños y jóvenes, el exfutbolista fue preguntado por su opinión sobre el poder de las redes sociales. Fue en ese momento cuando pronunció unas palabras que podrían interpretarse como una respuesta -discreta- al comunicado de su hijo mayor.

"Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso", comentó entonces.

Durante su intervención añadió que, personalmente, ha descubierto con sus hijos que las redes deben usarse por las razones correctas. "Yo he podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños".

En esta misma línea, zanjó: "He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores".