Muere en un accidente aéreo el músico colombiano Yeison Jiménez a los 34 años: David Bisbal envía un sentido mensaje

El cantante colombiano Yeison Jiménez ha perdido a los 34 años al caer la avioneta en la que volaba junto a miembros de su equipo a la ciudad de Medellín. Instagram

La música popular colombiana está de luto. El cantante Yeison Jiménez, ha fallecido a los 34 años después de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en Colombia.

El intérprete viajaba en una aeronave entre las ciudades de Paipa y Duitama, en un vuelo con destino a Medellín. Junto a él se trasladaban varios integrantes de su equipo, que también han perdido la vida: su representante, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, así como el piloto Fernando Torres.

Tras conocer la noticia, David Bisbal (46) ha enviado un emotivo mensaje a los familiares y seres queridos del cantante.

El mensaje de David Bisbal

"Quiero enviar desde España un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y a todo su equipo, y acompañarlos en este momento tan duro con respeto, cariño y oración", ha publicado el almeriense.

"Que encuentren consuelo en el amor que sembró y en el legado que deja en su música y en su gente", ha comentado a través de sus redes sociales.

Tal y como ha informado la Oficina de Accidentes de Tráfico Aéreo, la avioneta en la que volaba Yeison Jiménez, identificada con la matrícula N325FA, sufrió un accidente sobre las 16:00 horas del pasado sábado, 10 de enero. El siniestro ha dejado un saldo de seis personas fallecidas.

La noticia de la muerte fue confirmada posteriormente por la oficina de prensa del artista a Billboard. En un emotivo comunicado, señalan: "Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas".

"Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron", añade el escrito.

El texto muestra agradecimiento a todas las personas que han enviado mensajes de condolencias. Asimismo, pide "comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece".

"Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante", destaca el comunicado.

Ídolo de la música regional colombiana

Nacido en Manzanares (Caldas) en 1991, Yeison Jiménez ganó fama a raíz de sus éxitos musicales. Entre sus más de 70 canciones destacan: Aventurero, Vete y Mi venganza.

Otros de sus éxitos más conocidos son: Tenías razón, Maldita traga, No tengo ni necesito, Por qué la envidia o Bendecida. Sencillos que sonaron en radios y plataformas de su tierra natal, y otros países de Hispanoamérica, y le consolidaron como una figura clave del género.

A pesar de su corta carrera, logró convertirse en uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana de la última década. Y una figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard. En 2024, su carrera alcanzó un punto histórico cuando logró llenar el Movistar Arena de Bogotá en tres funciones consecutivas. Aquello fue un verdadero un hito para un género históricamente asociado a espacios más reducidos.

El pésame de Natalia Jiménez

Entre los rostros conocidos de la industria musical que le han rendido un sentido pésame cabe destacar a la cantante colombiana Karol G (35),quien ha compartido una foto suya en su cuenta de Instagram.

Natalia Jiménez (44), por su parte, también se ha sumado a las palabras de condolencias. En 2025, la artista y exvocalista de La quinta estación cantó a dúo con el colombiano el single Pedazos.

"Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida", ha recordado la cantante en sus redes sociales.

"Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá", añade.

Por último, concluye: "A todos los que dejaste atrás, tus amigos, tu familia, tus fanáticos y compañeros, les envío mis más sinceras condolencias. Gracias por todo tu cariño y apoyo siempre. Te vamos a extrañar primo querido".

Yeison Jiménez estaba preparando un segundo concierto en El Campín, programado para el próximo 28 de marzo. A su muerte le sobreviven su mujer, Sonia Restrepo, y sus tres hijos, así como un legado musical que marcó una etapa clave en la historia de la música popular de Colombia.