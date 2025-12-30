George Clooney y su mujer, Amal, obtienen la nacionalidad francesa para proteger a sus hijos: "Aquí no les hacen fotos"

Noticia inesperada la que se ha conocido este martes, 30 de diciembre, en el mundo de Hollywood: George Clooney (64 años) y su mujer, Amal (47), junto a sus dos hijos en común, Ella y Alexander, han obtenido la nacionalidad francesa por decreto.

Así lo ha hecho constar el Diario Oficial de la República Francesa, en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre. El actor y la abogada de derechos humanos ya tienen oficialmente la ciudadanía francesa.

Desde 2021, los Clooney residen la mayor parte del año en su finca del sur de Francia, una antigua bodega reconvertida en residencia familiar. La propiedad, Domaine du Canadel, está situada cerca del pueblo de Brignoles y fue adquirida por unos 7,7 millones de euros.

George y Amal, en un photocall. RRSS

El terreno, de más de 1,7 kilómetros cuadrados, incluye piscina, pista de tenis, jardines, un lago, un olivar y un extenso viñedo. La finca se ha convertido en su refugio personal y en el centro de su vida cotidiana, muy lejos del ritmo de Los Ángeles y del escrutinio constante de los paparazzi.

La propiedad está a solo cinco minutos del Château Miraval, el viñedo que Brad Pitt (62) y Angelina Jolie (50) mantienen en disputa judicial. Sin embargo, mientras aquel enclave se ha convertido en un símbolo de conflicto, el de los Clooney representa la vida familiar ordenada.

Clooney ha explicado en varias entrevistas que la motivación principal para mudarse a Francia fue ofrecer a sus hijos una infancia normal. En declaraciones recogidas por medios franceses, el actor subrayó la tranquilidad que encuentra en su pequeño pueblo.

"Aquí no hacen fotos a los niños. No hay paparazzi escondidos en las puertas de la escuela. Para nosotros, eso es lo primero", afirmó en una entrevista con RTL.

El actor, que creció en una finca, reconoce que al principio no disfrutaba de la vida rural, pero ahora está convencido de que es el mejor entorno para Alexander y Ella.

El matrimonio, feliz, posando para la prensa. Europa Press

"Tienen una vida mucho mejor", explicó en Esquire, destacando que sus hijos viven como niños normales: sin pantallas constantes, con rutinas familiares y responsabilidades sencillas como ayudar en la mesa.

Clooney ha insistido en que le preocupaba criarlos en Los Ángeles, "en la cultura de Hollywood", donde la exposición mediática es inevitable.

Amal, por su parte, reconocida internacionalmente por su trabajo en derechos humanos, ha sido especialmente estricta en la protección de la intimidad de sus hijos.

En una entrevista con Glamour, explicó que mantener espacios privados es cada vez más difícil, pero que en casa han establecido normas claras.

"Crear momentos y espacios privados es cada vez más difícil pero, por eso, también nos divertimos tanto en casa. ¡Ahora tengo una cesta para guardar los teléfonos de todos!", contó.

La abogada insistió en que la familia hace todo lo posible para minimizar el impacto mediático en los niños.

"Es importante encontrar ese equilibrio. Así que hacemos todo lo posible para minimizar el impacto en nuestros niños. No los exponemos; nunca hemos publicado fotos de ellos ni nada parecido", afirmó.

Aunque la familia está asentada en Francia, Alexander y Ella crecen en un entorno internacional. Los Clooney mantienen propiedades en Italia, Estados Unidos y Reino Unido, lo que ha permitido que los gemelos sean trilingües y hablen inglés, italiano y francés con fluidez.

La pareja considera que viajar y conocer otras culturas forma parte esencial de la educación de sus hijos, y por eso combinan la vida tranquila en Brignoles con estancias en otros países.

Aun así, Francia se ha convertido en su base principal. La obtención de la ciudadanía francesa formaliza su arraigo y garantiza que los niños puedan desarrollarse en un entorno estable y protegido.

El duro momento de Clooney

George y Amal forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama internacional. RRSS

Esta noticia, positiva, acontece en un momento personal delicado para el afamado actor. Hace unos días, George tuvo que despedirse de su hermana. Adelia 'Ada' Zeidler falleció, a los 65 años, a causa del cáncer.

"Nunca conocí a nadie tan valiente", fueron las primeras palabras del actor estadounidense a la revista People tras conocerse la triste pérdida familiar.

En estas declaraciones, Clooney reconocía la profunda tristeza que le invade al tener que decir adiós a una de las personas más importantes de su vida. "Era mi heroína. Amal y yo la vamos a echar muchísimo de menos", manifestó al citado medio.

La hermana del actor llevaba años en tratamiento contra el cáncer, y ha sido esta larga enfermedad la que finalmente acabó con su vida. "Se enfrentó al cáncer con valentía y humor", expresó Clooney.

Según su obituario, Ada -como la conocían en su entorno más cercano- falleció "en paz, rodeada de la gente que amaba", en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood (Kentucky).