El día que Brigitte Bardot perdió la tutela de su hijo, al que nunca quiso: "Hubiera preferido parir un perro. Fue como un tumor"

Para Brigitte Bardot la maternidad fue una "tragedia". Así lo confesó en su biografía, Initiales B.B.: Mémoires, publicada en 1996. "Me convertí en madre justo cuando no debía", aseguró el mito erótico del cine, quien falleció este pasado domingo, 28 de diciembre, a los 91 años.

Nicolas-Jacques Charrier (65 años) fue su único hijo. Nació el 11 de enero de 1960, fruto de su relación con el actor Jacques Charrier, con quien se dio el 'sí, quiero' en 1959. El matrimonio duró apenas tres años. Las presiones de la fama y la incompatibilidad de caracteres pusieron fin a su historia de amor.

Nicolas fue un hijo no deseado, al que Brigitte Bardot definió en sus memorias como "un tumor que se alimentaba de mi cuerpo". Unas dolorosas palabras por las que tuvo que responder a la Justicia.

Jacques Charrier y Brigitte Bardot en su luna de miel. Gtres

Su vástago y el padre de este, Jacques Charrier, la demandaron por estas declaraciones y pidieron públicamente que se retiraran dichas páginas de su biografía por "respeto a la intimidad".

Y es que, pese a ser el hijo de una de las grandes divas del cine, Nicolas-Jacques Charrier ha optado por una vida discreta y alejada de los focos.

Tras el divorcio de Brigitte Bardot y Jacques Charrier, quedó bajo la tutela de su padre. La intérprete no lo quería y se desentendió de él por completo.

Nicolas es licenciado en Economía por la Universidad de París y actualmente vive en Noruega. Está casado con la exmodelo nórdica Anne-Line Bjerkan, con quien se dio el 'sí quiero' el 27 de septiembre de 1984 siendo un joven de 24 años y ante la marcada ausencia de su madre. Él mismo no quiso invitarla.

Fruto de su matrimonio tienen dos hijas, Thea y Anna. Ellas, a su vez, le han dado tres nietos a Nicolas, cuyas edades oscilan entre los siete y los 10 años. "Soy bisabuela de tres niños noruegos que no hablan francés y a los que veo rara vez", contó Brigitte Bardot en 2018.

A Nicolas tampoco lo veía con frecuencia. Pero cabe puntualizar que en los últimos tiempos madre e hijo acercaron posturas.

Brigitte Bardot en 1963, un año después de divorciarse de Jacques Charrier. Gtres

"Durante la infancia de Nicolas, nuestra relación fue dolorosa. Tanto para él como para mí. Luego las cosas se calmaron. Nos llamamos por teléfono con frecuencia. Viviendo en Noruega, viene a visitarme una vez al año a La Madrague [la mítica casa de la actriz en Saint-Tropez], solo o acompañado de su familia, su mujer, mis nietas (...) Lo quiero de una manera especial y él también me quiere", reveló Brigitte Bardot en Var Matin en 2018.

En aquella ocasión, la actriz también confesó que veía cierta similitud entre ella y su hijo: "Se parece un poco a mí físicamente". En cambio, "sus gestos y su forma de hablar" le recordaban a su exmarido, Jacques Charrier.

La muerte de su padre

Nicolas ha perdido a sus padres en el mismo año. Su progenitor falleció el pasado 3 de septiembre, a los 88 años, en el balneario de Saint-Briac-sur-Mer, Bretaña, donde vivió en los últimos tiempos.

Jacques Charrier fue el segundo marido de Brigitte Bardot. Se conocieron en 1959, durante el rodaje de la película Babette va a la guerra. Ese mismo año, tras las grabaciones del filme, se dieron el 'sí, quiero'. Un matrimonio intenso y mediático que apenas duró tres años

Brigitte Bardot, con Jaques Charrier, su segundo marido, en 1959. GTRES

En 1960 dieron la bienvenida a Nicolas, el hijo no deseado de Bardot, y en 1962 se divorciaron.

En 1996, en su polémica biografía, la intérprete francesa tildó a su exmarido de "violento, machista, impresentable y borracho". Por ello y por las durísimas declaraciones sobre su maternidad, Jacques Charrier y su hijo Nicolas la demandaron, consiguiendo una suma de 100.000 francos (alrededor de 20.000 euros).

Un hijo indeseado

"Habría preferido parir un perro", comentó Brigitte Bardot sobre su hijo, según recoge la autora Marie-Dominique Lelièvre, quien publicó Brigitte Bardot, plein la vue en 2012.

La diva del cine francés no quería ser madre y tiempo después del nacimiento de Nicolas intentó quitarse la vida.

Brigitte Bardot en una imagen de 1992. Gtres

Invadida por un sentimiento de soledad, sobreexposición pública y una maternidad que le costó sobrellevar, Brigitte Bardot quiso suicidarse -entonces por segunda vez-.

"El instinto maternal se aprende con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y eso me ha perseguido toda la vida. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas, mi hijo, fueron lamentables. Para él y para mí", aseguró Brigitte Bardot sobre el que hoy es su único heredero.