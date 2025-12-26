De Jeff Bezos a Selena Gomez, Demi Lovato y Mel B: las bodas de las celebrities más 'top' de 2025

El magnate Jeff Bezos y las cantante Selena Gómez, Demi Lovato y Mel B son algunos de los rostros internacionales que han contraído matrimonio en 2025. Montaje de EL ESPAÑOL.

El 2025 quedará grabado como un año especialmente prolífico en enlaces de alto voltaje mediático. De Venecia a Santa Bárbara, pasando por Londres o Los Ángeles. Son solo algunos de los escenarios de las ceremonias más destacadas de los últimos 12 meses.

Las bodas de los famosos internacionales han vuelto a convertirse en escaparate de poder, moda y relato sentimental con sus ceremonias pomposas. No siempre elegantes, -dicho sea de paso-, pero con superávit de flashes, glamour e invitados VIP.

Abundancia, en definitiva, que es lo que les gusta a las celebrities. Eso es lo que hemos visto en la gran mayoría de 'sí, quiero' que se han dicho los rostros más conocidos del cine, los medios de comunicación o el mundo de la empresa: mucho lujo, mucho detalle, mucho dispendio... mucho de todo.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su boda.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Si hubiera que hacer un ranking de bodas de celebrities de 2025, se llevaría la palma, con una amplia mayoría de votos, la de Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55).

El magnate de Amazon y la expresentadora de televisión estadounidense sellaron su historia de amor el 27 de junio en la isla de San Giorgio Maggiore, próxima a la plaza de San Marcos, en Venecia.

Lejos de organizar una celebración íntima o familiar, el multimillonario y su exuberante esposa, poco dada a minimalismos, celebraron una ceremonia tan deslumbrante como su multimillonaria fortuna. Tiraron la casa por la ventana.

Y es que el enlace de Bezos y Sánchez fue mastodóntico. Se cree que se gastaron unos 50 millones de dólares en los fastos, que duraron un total de tres días.

Según estimaciones de Forbes, el coste mínimo fue bastante inferior. Habría rondado la mitad: entre los 20 y 25 millones de dólares. Sea como fuere, la inversión fue tan hiperbólica como los propios protagonistas del festejo.

La llegada de los amigos en jets privados (cerca de 90 aparatos aterrizaron en la zona) y megayates, -generando fuertes críticas medioambientales-, decenas embarcaciones privadas surcando los canales, un despliegue de seguridad digno de cumbre internacional y una lista de invitados que parecía una alfombra roja de la Meca del Cine.

Son solo algunas de las excentricidades que agotaron la paciencia de los venecianos en los días previos, y posteriores, a la boda.

La excéntrica boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Reuters

Demasiado ruido y demasiado exceso para una ciudad que recibe entre 5,5 y 6 millones de visitantes cada año. Lo de Bezos y sus amigos, con su correspondiente séquito de guardaespaldas merodeando en cada esquina, terminó haciéndolos explotar.

Además de pancartas y manifestaciones, hubo quien hundió muñecos en los canales con la imagen del empresario, acompañados de carteles de protesta.

Todo ello sin mencionar la instalación de cámaras de vigilancia, la reserva de unas 30 de las 280 motoscafi (taxis acuáticos) de Venecia, el bloqueo y el cordón policial de varias zonas del centro, o el sold out en los hoteles de lujo. Estos ofrecían el cartel de "completo" en los portales de reservas para poder alojar a todos los invitados y su personal de servicio.

Entre los cerca de 250 invitados, nombres tan conocidos como Bill Gates (70), Oprah Winfrey (71), Leonardo DiCaprio (51), un recién separado Orlando Bloom (48) -la ruptura con Katy Perry (41) se confirmó una semana antes del enlace de Bezos) o miembros del clan Kardashian.

Si Kim Kardashian (45), su madre, Kris Jenner (70), y sus hermanas representaron a la nueva 'aristocracia' estadounidense, el toque royal lo puso Rania de Jordaniaa (55). La Reina acudió a la cita acompañada de su hija, la princesa Iman (29) y el marido de esta, Jameel Alexander Thermiotis.

La excéntrica boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Reuters

Según estimaciones del Ministerio de Turismo italiano, la boda de Jeff Bezos generó alrededor de 1.000 millones de dólares de impacto económico para Venecia. La cifra no resulta descabellada. Porque, en cuestión de números relativas a su gran día, todo resulta desproporcionado.

Un ejemplo de la pomposidad del evento fue el vestido de la novia. Lauren Sánchez, encarnación viva del 'antes muerta que sencilla', se enfundó un diseño de alta costura de Dolce&Gabanna inspirado en la actriz de cine más icónica del cine italiano: Sophia Loren (90).

Pero... para qué lucir un solo vestido pudiendo lucir dos. Tras la ceremonia, la periodista llevó un segundo vestido. Esta vez tipo cóctel de Oscar de la Renta adornado con 175 .000 cristales. Una nueva oda a la desmesura de la que tanto hace gala.

Para completar su outfit: joyas de alta gama, como sus pendientes de Dolce&Gabbana Alta Gioielleria con diamantes tallados de una sola piedra, llevados a la novia en furgón blindado y con escolta, solo para la sesión de fotos con la revista Vogue.​

Los ajustes de última hora en la logística, como el cambio de ubicación de la fiesta nocturna al Arsenale, hizo que Venecia se transformara en un auténtico "salón privado" del evento. Uno que pasará a la historia como el más ostentoso y hortera que se recuerdan en el viejo continente.

Selena Gomez y Benny Blanco

En un registro muy distinto, pero igual de simbólico para la industria del entretenimiento, Selena Gomez (33) y el productor Benny Blanco (37) optaron por la discreción en su boda.

Su 'sí, quiero' llegó el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara (California), en un escenario bucólico rodeado de árboles y farolillos, lejos de los flashes indiscretos.

La cantante y su pareja formalizaron su relación ante un reducido círculo de amigos tan célebres como ellos: Taylor Swift (36), Ed Sheeran (34) o Paris Hilton (44) figuraban entre los testigos de una ceremonia que la propia Selena se encargó de confirmar con una serie de imágenes tan íntimas como perfectamente editadas en redes sociales.​

Kristen Stewart y Dylan Meyer

El amor también llamó con fuerza a las puertas de Hollywood. Kristen Stewart (35), icono generacional desde los tiempos de Crepúsculo, formalizó su relación con la guionista Dylan Meyer (36) el 20 de abril en su casa de Los Ángeles.

Nada de grandes catedrales ni invitaciones doradas. Un jardín, un reducido grupo de amigos y una atmósfera de comunidad serena que subrayaba la apuesta de la actriz por una vida lejos de las convenciones de la alfombra roja, aunque inevitablemente bajo la lupa de los titulares.​

La relación de Stewart y Meyer fue una especie de flechazo tardío. Se conocieron en un rodaje en 2013, pero no empezaron a salir hasta que se reencontraron en una fiesta en 2019.

Volvieron a verse las caras en el cumpleaños de un amigo en común. Kristen recuerda que, al verla, pensó: "¿Dónde has estado y cómo no te he conocido antes?". Y que "al día siguiente ya era como si todas las apuestas se hubieran acabado". Solo deseaba estar con ella. Desde entonces la intérprete ha hecho referencia a su pareja como "la persona" de su vida.​

Demi Lovato, en su boda con Jordan "Jutes" Lutes. @josevilla

Demi Lovato y Jordan Lutes

La lista de ceremonias hollywoodienses la engrosan también Demi Lovato (33) y el músico Jordan "Jutes" Lutes (32), que se dieron el “sí, quiero” el 25 de mayo en California.

Demi, que ha compartido sin pudor sus batallas personales en la última década, eligió un vestido custom de Vivienne Westwood, la firma que mantiene vivo el legado de la diseñadora fallecida en 2022 y de la que ella es admiradora.

La pareja se conoció grabando en el estudio en enero de 2022, cuando trabajaban juntos en las canciones del álbum de Demi Holy Fvck.

Tras casi dos años de noviazgo, Jordan le propuso matrimonio a la exestrella juvenil de Disney Channel en diciembre de 2023. El novio diseñó, junto a Teresa Panico, de Material Good, el anillo de compromiso, con un bonito diamante de talla pera.

Mel B se casa con su novio peluquero en Londres ante la ausencia de Victoria Beckham y con un único miembro de las Spice Girls

Mel B y Rory McPhee

La nostalgia de los 2000 tuvo su cuota de protagonismo. Mel B (50), la más combativa de las Spice Girls, se casó con el estilista Rory McPhee (34) el 5 de julio en la cripta de la catedral de St. Paul de Londres.

Solo una de las excomponentes de la agrupación, Emma Bunton (49), estuvo presente en la boda. La tercera para cantante. En 1998 se casó en primeras nupcias con el bailarín Jimmy Gulzar, del que se separó en 2000. Y en 2007 contrajo matrimonio con el productor Stephen Belafonte , cuya ruptura anunciaron diez años más tarde, en 2017.

Las tres grandes ausentes de la cita fueron Victoria Beckham (51), Geri Halliwell (52) y Melanie Chisholm (51). Ninguna de ellas hizo acto de presencia en la iglesia, donde curiosamente también se casaron el entonces príncipe Carlos y Diana Spencer en 1981.

Las verdaderas estrellas de la jornada fueron las tres hijas de la cantante, convertidas en damas de honor de una ceremonia que muchos interpretan como el cierre luminoso de una larga etapa de turbulencias sentimentales para la artista británica.​

Menos de un mes después de dar el 'sí, quiero' en la capital británica, la vocalista celebró una segunda boda en Marruecos. El lugar elegido para su nuevo enlace fue el hotel Selman Marrakech. Un establecimiento de 5 estrellas situado a 10 minutos en coche del centro de la ciudad que alberga un establo con caballos árabes de pura raza.

Eve Jobs y Harry Charles

Puede que la boda más protegida haya sido la de Eve Jobs (27) y el jinete olímpico Harry Charles (28). La hija del legendario fundador de Apple y su prometido se dieron el 'sí, quiero' en uno de los enclaves más exclusivos del Reino Unido: los idílicos Cotswolds.

En lo relativo a los invitados, el enlace fue selecto a más no poder. Entre los asistentes acudieron numerosos miembros de las altas esferas de Estados Unidos. Desde la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (61) a Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen (75), quien fue una de las nueve damas de honor.

También acudieron al enlace las hijas de Bill Gates (69), Jennifer (29) y Phoebe Adele (22). Kourtney Kardashian (46), el músico Matt Helders (39) de Arctic Monkeys, el diseñador de Apple Jony Ive (58), y la hija de Roman Abramovich, Sofia (30) también fueron testigos del juramento de amor eterno.

Ambos intercambiaron votos en la iglesia de St. Michael & All Angels, donde sus amigos y familiares se vistieron acorde al dress code de la cita: vestidos de fiesta para ellas y trajes de esmoquin para ellos.

Rodeados de fuertes medidas de seguridad, los novios abandonaron el templo, -al que la novia llegó 30 minutos tarde-, en vehículos blindados con cristales tintados.

Los vecinos del pueblo contaron a la prensa británica que nunca antes habían visto un dispositivo de seguridad minuciosamente organizado, "con precisión militar". Un entorno muy distinto al de la siempre creativa y de ambiente nerd Silicon Valley, donde el padre de la novia (el millonario más joven de los años 80) forjó su imperio tecnológico.

Hailee Steinfeld y Josh Allen

En clave de power couple americano, la actriz y cantante Hailee Steinfeld (29) y el quarterback de la NFL Josh Allen (29) organizaron una boda de varios días en Santa Bárbara, coronada el 31 de mayo.

El enlace, blindado ante la prensa, prohibió los teléfonos móviles y convirtió a los invitados en guardianes del secreto mejor guardado de la temporada.

Aun así, no faltaron filtraciones sobre el corte clásico del vestido de ella y la presencia de compañeros de vestuario y colegas de la industria musical en un mismo banco de iglesia.​

La pareja impuso una política de "boda sin teléfonos" para que todos estuvieran presentes. Hailee reveló después que fue "una de las mejores decisiones" y que el fotógrafo solo tuvo que encargarse de capturar "toda la magia".

Charli XCX y George Daniel

En 2025 también ha habido espacio para las parejas indie. La siempre imprevisible Charli XCX (33) y el batería de The 1975, George Daniel (35), eligieron el ayuntamiento de Hackney (Londres) para su boda civil, celebrada en julio.

Ella, fiel a su estética, se decantó por un vestido corto de Vivienne Westwood y un aire de “fiesta de amigos” que no ha impedido que los fans especulen con una futura segunda boda, quizá en Sicilia, mucho más barroca y mediterránea.​

Carly Rae Jepsen y Cole M.G.N

El otoño trajo uno de los enlaces más comentados por la prensa musical: Carly Rae Jepsen (39), autora del himno pop Call Me Maybe, se casó el 4 de octubre con el productor Cole M.G.N. (42) en el histórico Hotel Chelsea de Nueva York.

Entre paredes cargadas de leyendas rock, la pareja organizó una recepción de toque íntimo con un centenar de invitados, más cercana a un listening party ultraexclusiva que a la boda convencional de estrella pop.​

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom

El universo del reality y las redes tampoco se quedó atrás. Resúmenes de fin de año de publicaciones como People, Us Weekly o E! News recogen la idílica boda de Justin Theroux (54), exmarido de Jennifer Aniston (56), con la actriz Nicole Brydon Bloom (32).

La boda se celebró el 5 de agosto en el Hotel Esencia de Xpu Há de México. ¿Por qué se casaron en la Riviera Maya? Fácil. Allí habían disfrutado de unas románticas vacaciones.

"Pasamos febrero de 2024 en México y nos enamoramos este hotel tan chic y tan discreto", explicó la intérprete. "La primera vez que puse un pie en sus senderos selváticos que conducían directamente a un océano perfectamente azul, supe que estaba en un lugar maravilloso y único, aislado y tranquilo, así que cuando llegó el momento de elegir dónde celebrar nuestra boda, nos pareció obvio hacerlo allí".

"Queríamos que nuestros amigos y familiares se llevaran el recuerdo de un fin de semana de ensueño en el paraíso de la Riviera Maya", confesaba la artista, conocida por sus papeles como Maud Beaton en la serie de época The Gilded Age (HBO) y como agente Jane Driscoll en la serie Paradise (Hulu).

Para uno de los festejos, Nicole eligió un vestido lencero de su firma favorita, Victoria Beckham, en un tono rosa personalizado.

Robin Thicke y April Love Geary

Otras bodas destacadas de 2025: la de Brody Jenner (42) y la surfista Tia Blanco (27) en Malibú o la de Robin Thicke (48) y April Love Geary (30) en un lujoso resort de Cabo San Lucas, todas con un denominador común: paisajes de postal, listas cerradas de invitados y contratos de exclusivas cuidadosamente negociados.​

En paralelo, figuras del ecosistema influencer y youtuber como Caspar Lee (31) y Ambar Driscoll (26) han trasladado el relato de sus bodas a sus propias plataformas, desdibujando la frontera entre álbum privado y el contenido patrocinado.

Gisele Bündchen duran un acto en Sao Paulo.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente

La última boda del año ha llegado cuando nadie lo esperaba... La modelo brasileña Gisele Bündchen (45) se ha casado por sorpresa a finales de diciembre con Joaquim Valente (38).

Su pareja, un discreto empresario y entrenador de jiu-jitsu, es el padre de su tercer hijo (el primero en común con el instructor), nacido el pasado mes de febrero.

La relación entre ambos se confirmó en marzo de 2024, menos de un año y medio después de su separación del exjugador de fútbol profesional Tom Brady (48), padre de sus dos hijos mayores, Vivian Lake y Benjamin Rein.

No cabe duda de que es todo signo de los tiempos que corren. En 2025, los enlaces de las celebrities ya no se cuentan solo en portadas de revista, sino también en visualizaciones y likes.

En conjunto, el mapa nupcial del año 2025 ha dibujado una constante: incluso en la era de la sobreexposición digital, las grandes estrellas siguen buscando el equilibrio imposible de siempre: entre el sueño de cuento de hadas y la necesidad de controlar, al milímetro, su propia narrativa.