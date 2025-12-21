Carla Bruni anuncia el final de su tratamiento contra el cáncer de mama y habla de los "efectos secundarios bastante agresivos"

Tras unos meses muy convulsos, que han llegado a sus cotas más altas tras el encarcelamiento de su marido, el expresidente francés Nicolas Sarkozy (70 ), Carla Bruni (57 años) ha recibido la mejor de las noticias.

La cantante ha revelado en sus redes sociales que ha terminado cinco años de hormonoterapia, después de haber sido diagnosticada de un cáncer de mama hace seis años.

"Hoy sábado 20 de diciembre de 2025 termino 5 años de hormonoterapia después de haber sido diagnosticada a finales de 2019 de un cáncer de mama. Cirugía, radioterapia, hormonoterapia: es el camino que tenemos que recorrer para curar este tipo de cáncer", empieza diciendo en su cuenta de en Instagram.

"Es un tratamiento pesado"

En su mensaje, la artista y 'exprimera dama' de Francia repasa un recorrido médico marcado por un tratamiento hormonal largo y agotador, cuya eficacia ayuda a prevenir las recaídas, según subraya.

"A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege de forma eficaz de la recaída, que es frecuente en los años que siguen al diagnóstico", señala.

En su mensaje, llama a las mujeres afectadas con esta enfermedad a no bajar la guardia: "Quiero decir a todas las mujeres que están en la misma situación que aguanten: por supuesto, la hormonoterapia es un tratamiento bastante pesado, pero su eficacia puede salvarles la vida".

Asimismo, insiste en la importancia del cribado regular: "Quiero decir una vez más a todas las mujeres que lean esta publicación que no duden en hacerse sus pruebas de detección cada año, si es posible".

Por último, rinde un pequeño homenaje a los equipos médicos que la han acompañado: "Quiero dar las gracias al equipo médico que ha cuidado de mí; su competencia y su humanidad han sido muy valiosas para mí durante esta prueba. Su testimonio público resulta tan personal como informativo. Y portador de esperanza.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, acompañado de su mujer, Carla Bruni, antes de entrar a prisión el pasado 21 de octubre. Europa Press

Las causas abiertas de Sarkozy

Esta buena noticia de salud contrasta con el tormentoso capítulo que viven Bruni y su marido en el terreno judicial. El exmandatario tiene varias causas e investigaciones abiertas.

Esta misma semana, la Fiscalía de París solicitó enviar a juicio a ambos, entre otras personas, por haber sometido presuntamente a presiones a un testigo clave del caso de la financiación libia de la campaña electoral de 2007 de Sarkozy, una trama por el que el ex jefe de Estado ya fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel, una sentencia sujeta a apelación.

El cargo que se imputa ahora a la que fuera pareja presidencial es el de asociación ilícita con el fin de cometer un delito de estafa en banda organizada.

En el caso de Sarkozy, se añade otro cargo de soborno de testigos, según informó la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado.

Las presiones que se investigan fueron contra un intermediario francolibanés llamado Ziad Takieddine para que se desdijera de su testimonio. El hombre falleció el pasado 23 de septiembre en Beirut.

Carla Bruni, demacrada y oculta tras unas gafas de sol, acompaña a Nicolás Sarkozy a su casa tras 20 días en prisión

Además del matrimonio, la Fiscalía ha solicitado además enviar a juicio a la conocida periodista del corazón Michèle Marchand, más conocida como 'Mimi'. Esta es amiga personal del exmandatario y una de las principales donantes de su partido.

El pasado 10 de diciembre salió a la luz el último libro del exmandatario francés, titulado El diario de un prisionero (Le jornal d'un prisonnier, en francés). Tras semanas trabajando en el proyecto, sus páginas recogen algunos detalles de su paso por la cárcel.

Su tiempo de ingreso entre rejas, por cierto, no pudo ser más breve. El pasado 10 de noviembre fue liberado bajo control judicial después de tan solo 20 días en el presidio.

A lo largo de las más de 200 páginas que componen su recién lanzado libro, el expolítico aborda, entre otros aspectos, la importancia de su familia en su vida. Y el importante papel que ha desempeñado Carla en su complejo proceso judicial.