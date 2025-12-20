Nick Reiner fue diagnosticado de esquizofrenia semanas antes de matar a sus padres: "Perdió la cabeza" tras alterar sus fármacos

Nick Reiner es el presunto autor de la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner. GTRES

Nick Reiner (32 años) era esquizofrénico. Y la nueva medicación que le habían recetado lo estaba volviendo "loco". Esto es lo que se desliza de un informe que ha salido a la luz en las últimas horas.

Dicha enfermedad le fue diagnosticada en las semanas previas a que supuestamente matara a sus padres, el icónico director de cine Rob Reiner, y a su madre Michele, según desliza la cadena estadounidense NBC.

Tres fuentes con conocimiento directo del caso han confirmado al medio audiovisual que Nick Reiner estaba recibiendo tratamiento para paliar su grave condición mental en el momento de arrebatar la vida de sus padres.

La tragedia tuvo lugar el pasado domingo, 14 de diciembre, cuando se encontraron los cuerpos sin vida del cineasta y la fotógrafa en su domicilio de Los Ángeles. Ya los primeros indicios indicaban que la causa de su muerte era que habían perdido la vida degollados.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo. Gtres

Un comportamiento "alarmante"

El hijo del cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner estaba en pleno tratamiento cuando el domingo pasado ocurrieron los hechos. Nick había estado recibiendo tratamiento en un lujoso centro de salud mental y abuso de sustancias de Los Ángeles.

Dicho centro de rehabilitación, frecuentado por personas de alto nivel adquisitivo, cobra 70.000 dólares al mes a sus pacientes, tal y como publica TMZ.

En las semanas previas a la muerte de sus padres, su comportamiento se volvió "alarmante" cuando los médicos cambiaron su medicación. "Su receta fue alterada", volviéndolo por consiguiente "errático y peligroso".

Al parecer, los médicos intentaban ajustar los fármacos que tomaba para equilibrar su estado. Pero, según informan varios medios del país norteamericano, el cambio no estaba funcionando correctamente. Todo lo contrario: la dosis recetada, sumado a su abuso de sustancias, empeoró las cosas.

Una vez que le cambiaron la medicación, "Nick perdió la cabeza", asegura una fuente a TMZ. Así, en el ajuste de la dosis que debía ingerir, el problemático hijo del realizador había sufrido una alteración considerable de su conducta.

Todo ello sucedió aproximadamente tres o cuatro semanas antes de que Rob Reiner y su esposa fueran encontrados apuñalados hasta la muerte en su mansión de Brentwood.

Rob Reiner junto a su mujer y sus hijos en una gala en Nueva York en el año 2014. Gtres

Nick Reiner, en prisión

Nick Reiner, quien se encuentra detenido y acusado de los asesinatos de sus padres, había luchado con la adicción a las drogas durante más de la mitad de su vida. En su intento por superar su drogadicción participó en una docena de programas de rehabilitación. Contra ello luchó desde que tenía 15 años.

Supuestamente apuñaló fatalmente a Rob Reiner, de 78 años, y a Michele Singer, de 70, en la mañana del pasado domingo. Horas antes, él y su padre habían tenido una desagradable discusión a gritos en público en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien.

El cuerpo de Rob Reiner fue descubierto alrededor de las 15:40 del domingo por su hija Romy (28). Esta ni siquiera se había dado cuenta de que su madre también estaba muerta hasta que los paramédicos la encontraron sin vida en el interior de su casa.

La joven dijo entonces a los investigadores que su hermano debería ser considerado peligroso, pues llevaba a sus espaldas un largo historial de problemas mentales y con las drogas.

Nick Reiner junto al centro correccional Twin Towers en un montaje de JALEOS. Getty Images

Dos cargos de asesinato

Mientras tanto, Nick Reiner fue captado por cámaras de seguridad caminando por las calles de la ciudad, comprando algo de beber en una tienda. También se había registrado para una breve estancia en un hotel de Santa Mónica, donde los investigadores hallaron un lavabo cubierto de sangre.

Nick Reiner fue detenido en una gasolinera por la Unidad de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles alrededor de las 21:15 del domingo, a unas 15 millas de la casa de sus padres. Las imágenes del arresto han circulado por las redes sociales, volviéndose virales.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, ha informado este pasado martes, 16 de diciembre, que su oficina acusará a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona.

Además de los homicidios, como ha señalado el fiscal, también se le imputa haber usado él mismo un arma letal. En este caso un cuchillo, para cometer los presuntos crímenes.

La fiscalía prevé solicitar una pena mayor por la circunstancia especial de asesinatos múltiples y la acusación especial de haber usado un arma “peligrosa y mortal”, como un cuchillo, según ha informado la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

Rob Reiner y su hijo Nick en una entrevista juntos. Getty Images

El hijo de Rob Reiner y su mujer Michele hizo su primera aparición ante el tribunal el pasado miércoles, 17 de diciembre. Con la mirada perdida y un gesto "inexpresivo", según recoge la prensa estadounidense, solo abrió la boca para decir "sí, su señoría". Tres palabras que pronunció para indicar su derecho a una lectura de cargos rápida. En ningún momento se declaró culpable.

En su rápida intervención en el tribunal, llamó la atención su atuendo: usaba grilletes y vestía un chaleco antisuicidio. No llevaba pantalones ni camisa.

El próximo 7 de enero deberá regresar a la corte para una lectura de cargos. Podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional o incluso pena de muerte, en caso de ser declarado culpable. Por el momento se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Twin Tower, en Los Ángeles.